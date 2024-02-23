深圳好去處｜2024深圳酒店推薦 野生動物園附近 最平人均$356起

深圳璟峯酒店 （西麗大學城店）在深圳大學城地鐵站附近，步行約5分鐘，而且在深圳野生動物園付近，前往動物園不到十分鐘，非常方便。酒店房間乾淨舒適，兩個家庭入住也適合，而且房間設有洗衣機，即使弄髒衣服也不用害怕，小朋友可以盡情去玩。《本文資料獲豬仔包の開心日常授權轉載》



深圳璟峯酒店的家庭套房有兩房一廳，兩間房間是獨立，適合兩個家庭入住。除咗房間，還有一個大客廳及飯廳。酒店房間好乾淨好舒服，有家的感覺，小朋友亦有活動地方自己玩。在酒店叫外賣，會有機械人送上房間，相信可以吸引到小朋友。

如果大家有興趣去「深圳野生動物園」遊覽，推薦大家入住這間酒店。預訂家庭套房都只需$800左右，其他房型大約$450起，房間設有有洗衣機，公幹都非常適合。

「深圳野生動物園」」有港澳居民優惠，入場費只需$99，小朋友1.2米以下，及70歲或以上長者可以免費入場。動物園有多個區域，有老虎、長頸鹿、斑馬、大象、雀鳥等動物可欣賞，部份動物可以讓遊客餵食。除了欣賞動物，亦有精彩馬戲表演，及遊樂遊樂設施。

《深圳璟峯酒店（西麗大學城店)》

地址：深圳南山區留仙大道4168號眾冠時代廣場B座

交通：深圳地鐵大學城站，步行約5分鐘

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深圳平價親子酒店【1】深圳福田皇崗城際酒店(Intercity Shenzhen Futian Huanggang)

深圳福田皇崗城際酒店是華住集團城際品牌在華南的NO1旗艦店，坐落於深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站C1、C2（有上行電梯）、D出口即是，酒店毗鄰深圳福田會展中心、皇崗口岸，平安金融中心，在德式理性的基因之下，Intercity Hotel 以滿足商務客需求為主，提供了恰到好處的住宿服務，為城市之間的的差旅提供了便捷、舒適、效率的住宿體驗。

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深圳福田皇崗城際酒店(Intercity Shenzhen Futian Huanggang)

價格：人均HKD$367(含稅)(小童免費入住)

房型：城際標準大床房，33-35平方米

地址：福民路28號, 福田區, 深圳

交通：皇崗村站步行距離160米（約3.0分鐘）

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深圳平價親子酒店【2】深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)

酒店坐落於深圳北站東廣場，近西麗大學城，前往高新科技園、福田CBD、會展中心僅地鐵幾站直達距離，往各旅遊景點及商業區都十分便利。深圳深鐵鉑爾曼酒店是位於龍華區商業中心的一座地標性建築，360全景觀空中大堂，自然生態環境與綠色科技相融，營造濃郁的當代藝術文化感受。酒店秉承“愉悦、恬靜、溝通”的活力服務理念，為高端商務旅行人士及本地賓客打造奢華便捷的住宿體驗及舒適時尚的生活方式。

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深圳深鐵鉑爾曼酒店(Pullman Shenzhen North)

價格：人均HKD$543(含稅)(小童免費入住)

房型：豪華雲曦大床房，46平方米

地址：民塘路385號, 龍華區, 深圳

交通：深圳北站步行距離130米（約2.0分鐘）

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深圳平價親子酒店【3】深圳濱河時代亞朵S酒店(Atour S Hotel)

酒店地理位置優越交通便利，坐落於深圳市福田區繁華CBD中心,福田區標誌性建築-----京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體。西南側與歷史悠久的下沙古村相鄰，東側與高新創業園接壤，可快速進入香蜜湖路，北側緊鄰濱河大道，西側可快速到達京港澳高速。同時，酒店北有大型公交車站台。規劃的地鐵7號線、9號線和11號線均經過酒店，是未來三條地鐵匯聚的綜合體。酒店前往國際會展中心約15分鐘，前往機場約30分鐘，出行極為方便快捷。

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深圳濱河時代亞朵S酒店(Atour S Hotel)

價格：人均HKD$356(含稅)

房型：行政雙床房，36-38平方米

地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳

交通：下沙站步行距離<100米（約2.0分鐘）

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深圳平價親子酒店【4】深圳威尼斯英迪格酒店(Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)

深圳威尼斯英迪格酒店（IHG 旗下飯店）位於深圳市中心，提供現代化客房，房內提供免費 WiFi，館內設有停車場。飯店擁有全年開放的室內泳池、依季節開放的室外泳池和健身中心。客房內配備中央空調和私人衛浴，提供 24 小時熱水淋浴。房內亦設有辦公桌、平面電視、迷你吧和私人保險箱。私人衛浴內附淋浴設施、免費盥洗用品和吹風機。部分房型提供浴缸，可供客人盡情享受。

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深圳威尼斯英迪格酒店(Hotel Indigo Shenzhen Overseas Chinese Town)

價格：人均HKD$458(含稅)(小童免費入住)

房型：精品雙床房，33-37平方米

地址：華僑城深南大道9026號, 南山區, 深圳, 518053

交通：世界之窗站步行距離270米（約4.0分鐘）

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深圳平價親子酒店【5】深圳深鐵皇冠假日酒店(Crowne Plaza Shenzhen Nanshan)

酒店處於南山區高新科技園核心地帶，地理位置優越，俯瞰深南全景，交通便利，是商務及休閑旅者的理想下榻之所。酒店整體設計沿用荷蘭畫家蒙德里安“新造型主義”空間設計理念，使優雅與現代摩登摩元素完美融合，打造沉浸式的時尚入住體驗。客房及套房設計舒適雅緻，全景落地窗讓您沉醉於都市的迷人繁華，恣享鵬城“深南溢彩”的獨特魅力。

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深圳深鐵皇冠假日酒店(Crowne Plaza Shenzhen Nanshan)

價格：人均HKD$485(含稅)(小童免費入住)

房型：高級雙床房，32-35平方米

地址：深南大道9819號, 南山區, 深圳

交通：深大站步行距離130米（約2.0分鐘）

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