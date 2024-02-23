深圳好去處｜南山荷蘭花卉小鎮如莫奈花園！免費入場打卡花海風車

深圳賞花｜深圳賞花好去處｜深圳南山荷蘭花卉小鎮｜春暖花開，想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」，這裏又稱深圳版「荷蘭莫奈花園」，有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，而且免費入場，喜歡拍照的朋友必不可錯過！



一踏入小鎮，就彷彿置身於荷蘭的鄉村風景。（圖片來源：小紅書@嘉嘉）

深圳南山荷蘭花卉小鎮大翻新！0蚊免費睇鬱金香花海／荷蘭風車

南山荷蘭花卉小鎮位於深圳南山區，舊址為南山花卉世界，後來參考荷蘭小鎮的建設風格改建，至近年才重新對外開放。這兒有廣闊的鬱金香田、由玫瑰、向日葵及小雛菊構成的五彩花壇，以及一系列歐式建築物等，喜愛拍照的朋友必滿載而歸！

不過提提大家，種子或瀕危品種，如蘭花和多肉植物等是不能帶過關返港的。購買和攜帶動植物產品返港時，要留意是否瀕危物種及受到管制，若未能確認商品是否屬瀕危物種，建議切勿購買。

荷蘭花卉小鎮中可買各式各樣的花，鬱金香¥10至¥15束，好抵！（圖片：小紅書@芝麻）

深圳南山荷蘭花卉小鎮‧鬱金香廣場

入場費：全免

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘；或地鐵1號綫大新站下車，於B出口步行約20分鐘。



深圳南山荷蘭花卉小鎮 多元設施 食買玩一條龍

除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！

深圳南山荷蘭花卉小鎮The Flowers Coffee —— 網紅咖啡店打卡

荷蘭花卉小鎮逛累了，不妨去鎮內網紅店The Flowers Coffee休息，品嚐美味的蛋糕及咖啡吧！The Flowers Coffee外面是復古風——綠色窗台、紅色磚塊，加上一系列花草植物，拍照超出片，至於內裡則有一個隱藏中式茶室風格，院子中間有一個養有錦鋰水池，內外風格各異，非常特別！蛋糕及咖啡選擇很多，人均約人民幣30元，不貴！即便周末來，人流量也不算多。

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The Flowers Coffee

人均：約人民幣30元

地址：南山區前海路荷蘭花卉小鎮E區38號

