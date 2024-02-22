深圳好去處「深圳野生動物園」免費馬戲表演 體驗餵老虎長頸鹿

「深圳野生動物園」有港澳居民優惠，入場費只需$99，小朋友1.2米以下，及70歲或以上長者可以免費入場。動物園有多個區域，有老虎、長頸鹿、斑馬、大象、雀鳥等動物可欣賞，部份動物可以讓遊客餵食。除了欣賞動物，亦有精彩馬戲表演，及遊樂遊樂設施。（資料授權：豬仔包の開心日常）



「小火車票」成人$40，小朋友$20全日任搭，另外亦可租用電動車，但需要約$100/1小時。出發前看了其他人的介紹，知道餵老虎需要排最耐，所以就坐小火車直接去「猛獸谷站」，還可以給小朋友沿路看看有什麼動物想看，決定下一站去哪裡。

在「猛獸谷站」近距離安全接觸老虎長頸鹿斑馬等動物

如果想在「猛獸谷站」餵老虎需要額外收費，每人$50，可以免費帶一個1.2米以下小朋友一起上車，由於只有兩架車，所以就算平日都需等待約30分鐘，不過等待期間，小朋友就可以在橋上面遠距離看着老虎。車上規矩小朋友需要坐在家長大脾，職員會就每張餵食卡分發一塊肉。

「猛獸谷站」有大老虎區及小老虎區，遊客可以近距離欣賞到老虎。職員一開始不斷提遊客先拍照，再放到最高餵食，原因是放在高處老虎就要站高來吃，畫面非常震撼。在「猛獸谷站」餵老虎非常值得體驗，雖然$50只有一塊肉有點昂貴，但可以與小朋友近距離餵食猛獸，都是一個好難得的體驗。除了餵老虎，亦可餵食長頸鹿與斑馬，飼料每份$20。遊客可以近距離看到長頸鹿及餵食，畫面亦相當震撼。餵完長頸鹿可以往前走，餵斑馬及觀賞大象，不過不開設讓遊客餵大象，對小朋友來說吸引度會減低。

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免費欣賞精彩馬戲雜技表演

馬戲表演平日是免費的，參觀冰雪世界就要用花$30租衣服。動物表演部分動物只會出來走一個圈，反而雜技表演就好精彩，值得一看。冰雪世界在馬戲團附近，看完馬戲可以順便到冰雪世界參觀，租借衣服大小同價，入到去有些冰雕還有冰滑梯。不過要玩滑梯的話每次要付$10，其實按次計都不算便宜。

總結動物園入場費非常優惠，但園内有非常多收費活動。園內雖有遊樂場區裡面有旋轉木馬，碰碰車等遊樂設施，但好多都有高度限制。園內餐廳不多，而且評價一般。不過入場可以欣賞很多表演、體驗餵食動物，非常值得遊覽。

「深圳野生動物園」

地址：深圳市南山區西麗鎮西麗路4065號深圳野生動物園

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《本文資料及圖片獲豬仔包の開心日常授權轉載》

深圳親子酒店【1】深圳蛇口希爾頓南海酒店(Hilton Shenzhen Shekou Nanhai)

酒店包括主樓與南海翼兩座相鄰的樓宇，地理位置優越，從酒店即可觀賞到深圳灣醉人美景。賓客可從酒店附近的蛇口郵輪中心方便地前往香港、澳門和珠海。無論休閑還是商務旅客，均可在酒店找到豐富現代的會議空間、舒適怡人的住宿選擇、便捷高效的專業服務、齊全完善的設施以及眾多精選可口的佳餚。

深圳蛇口希爾頓南海酒店(Hilton Shenzhen Shekou Nanhai)

價格：人均HKD$900(含稅)

房型：南海翼花園公寓，100-107平方米

地址：望海路1177號, 南山區, 深圳, 518067

交通：海上世界站步行距離690米（約10.0分鐘）

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深圳四季酒店(Four Seasons Hotel Shenzhen)

酒店致力於在繁華的鬧市中，打造一座奢華閑適的“都市綠洲”。酒店位於福田區CBD，交通便利，步行可至地鐵站及福田高鐵站，距福田和皇崗口岸僅需10分鐘車程。酒店擁有精緻客房和套房，並配備行政酒廊及商務中心。4間特色餐廳及酒廊，包括一家全日制自助餐廳馥、粵式高級食府卓粵軒、及擁有户外花園的逸廊，飽受讚譽的日本餐廳松逸於2022年出全新推出。

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深圳四季酒店(Four Seasons Hotel Shenzhen)

價格：人均HKD$725(含稅)(小童免費入住)

房型：尊貴雙床房，46-58平方米

地址：福華三路138號, 福田區, 深圳, 518048

交通：購物公園站步行距離460米（約7.0分鐘）

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深圳福田香格里拉大酒店(Futian Shangri-La Hotel)

深圳福田香格里拉大酒店坐落於福田中央商務區，毗鄰深圳市會展中心、市民中心、深交所及平安金融中心，繁華的購物公園、熱鬧的酒吧街和寫字樓近在咫尺間，地理位置優越，交通路線四通八達，1號、2號、3號、4號及11號五條地鐵線可便利抵達市內各地標建築及旅遊景點。

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深圳福田香格里拉大酒店(Futian Shangri-La Hotel)

價格：人均HKD$1000(含稅)(1位小童免費入住)

房型：豪華閣尊榮雙床房，70平方米

地址：益田路4088號, 福田區, 深圳, 518048

交通：購物公園站步行距離370米（約6.0分鐘）

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金茂深圳JW萬豪酒店(JW Marriott Shenzhen)

金茂深圳步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。酒店全新雅緻明亮的新客房，巧妙空間設計和佈局，全面優化起居細節，全“新”為您服務。

煥新升級後還增加了全新房型--經典行政客房，內含百變靈動的第三空間--這是一個多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等更多主題空間，任您選擇，宜靜宜動，為您的下榻體驗增添多一份愉悦心情。

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金茂深圳JW萬豪酒店(JW Marriott Shenzhen)

價格：人均HKD$650(含稅)(小童免費入住)

房型：開放式雙床套房，60平方米

地址：深南大道6005號, 福田區, 深圳, 518040

交通：車公廟站步行距離210米（約3.0分鐘）

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深圳東海朗廷酒店(The Langham, Shenzhen)

深圳東海朗廷酒店位於福田區，毗鄰深圳市中心的商業娛樂區，地鐵站及深廣高速公路近在咫尺，出行便捷，為各地住客提供嶄新和豪華舒適的住宿體驗。

朗廷璀璨不朽的傳奇始於1865年，當時倫敦朗廷酒店開業，成為歐洲一家豪華酒店。朗廷酒店集團的網絡遍及全球，無論在旗下任何一間酒店，獨特的瑰麗顯赫設計、創新的待客之道和體貼摯誠的服務，都會令客人眼前一亮。酒店餐廳不少已獲米其林星級評級，質素備受肯定。

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深圳東海朗廷酒店(The Langham, Shenzhen)

價格：人均HKD$900(含稅)(小童免費入住)

房型：帕丁頓熊親子至尊行政房，72平方米

地址：深南大道7888號, 福田區, 深圳, 518040

交通：車公廟站步行距離550米（約8.0分鐘）

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