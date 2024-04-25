郵輪旅遊禁止攜帶物品7項須知　可以帶酒？帶寵物？行李無上限？

郵輪旅遊是除了搭飛機之外的另類出遊方式，不僅可欣賞沿海風景，且限制相對飛機少。不過，又有什麼物品禁止攜帶呢？可以帶酒上船嗎？《香港01》「好食玩飛」記者為大家準備了郵輪旅遊禁止攜帶的物品懶人包，一次過解答大家的問題！即睇下文。



郵輪旅遊雖比飛機的限制少，但也有不少禁忌。（Instagram@ayaka_ichihara）

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郵輪旅遊｜可以帶酒或酒嗎？

郵輪上看到美麗的風景，不少人也想喝一杯酒。現時有不少郵輪會提供酒精類飲品予客人。不過，這並不代表客人可以攜帶酒精類飲品上船。在一般情況下旅客不得攜帶任何酒類登上郵輪。不過，也有個別郵輪可攜帶酒精類飲品，如公主郵輪，年滿21歲的旅客可攜帶1瓶750毫升的葡萄酒或香檳酒登船。

但高濃度的烈酒，如威士忌、伏特加，屬於易燃物品，而船上一律規定不得攜帶易燃物上船，因此還是不建議攜帶酒類飲品上船，或應先詢問相關人員意見。

另外，即使部份郵輪對酒或煙沒有限制，但不同的國家或地區也有相關的稅收，以台灣為例，酒不可超過1公升、捲煙200支、雪茄25支或煙絲1磅，建議出發前先了解入境國家的海關條例；日本則凡年滿二十歲人士可攜帶2條煙及3支酒。

郵輪旅遊｜可以帶電器嗎？

郵輪旅遊的時間，有時候可能比搭飛機長，而且要住上一、兩天或以上，雖然不少郵輪也會提供大部分家用電器，如吹風機、熱水壺等，有些人還是習慣帶自己的電器用品去旅行。不過，由於安全考量，這些功率大的電器均禁止攜帶。另外，基於安全理由，拖板也不可攜帶。

至於功率低的電子用品，如手提電腦、相機、充電器是可以攜帶的。但要注意，航拍機有機會會影響航行，因此禁止攜帶。

郵輪旅遊可能會住上好幾天，不少人會想帶平時用開的家電。（Instagram@czmmc43）

郵輪旅遊｜可以帶火機嗎？

郵輪不能帶易燃物和具腐蝕性的危險品，包括：蠟燭、香薰蠟燭、鞭炮、汽油等，不過火機並沒有明確的限制。另外，也不可攜帶任何利器，包括刀、 剪刀、玻璃等尖銳或易碎物品。

郵輪旅遊｜可以帶多重的行李？

大部份郵輪均沒有行李重量限制，不過亦有相關的重量及數量建議。如名勝世界壹號，郵輪建議每人最多可攜帶兩件手提行李上船，且不得超過50公斤。而準則亦因應船的體積而異；公主郵輪則明確地限制手提行李只能帶一件，且不得超過7公斤。而皇家加勒比遊輪就沒有限制數量及重量。不過，如乘搭郵輪再轉乘飛機人士，因留意轉乘的航空對於行李的重量及數量要求，以免超出準則而須付額外款項。

郵輪行李的重量及數量要求，因船的體積而異。（圖片來源：Pixabay）

郵輪旅遊｜可以帶食物或飲料嗎？

雖說郵輪旅遊的限制比飛機少，但基於安全考量及衛生問題，水果、肉製品、飲料等均不能帶上船。

郵輪旅遊｜可以帶寵物嗎？

郵輪一般規定禁止攜帶寵物上船，不過也有部份郵輪准許服務犬登船，且有明確的定義。以皇家加勒比國際遊輪為例：接受過單獨培訓，為了殘疾人的利益而工作或執行任務的狗隻，則被視作服務犬。建議可攜帶能證明狗隻是服務犬的文件。

郵輪旅遊｜可以帶藥物嗎？

郵輪可以攜帶經處方的藥物，如暈浪丸、感冒藥等，並沒有限制，但非處方藥、非法藥物及毒品均不能帶。另外，也要留意入境其他國家及地區的藥物規定。以日本為例，可攜帶的醫藥品規定：化妝品類、醫藥品／醫療外用品、噴霧罐，合共不可超過2公升，每件物品不可超過500毫升。

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