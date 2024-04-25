郵輪旅遊新手必睇攻略！行李不限重？餐廳、娛樂設施免費定收費？

郵輪新手攻略！近年有更多人選擇搭郵輪出遊，因為可以更輕鬆、更方便，而且郵輪上的娛樂設施老少咸宜，可以滿足每個人的需要！但如果從來沒有搭過郵輪，應該如何選擇航線？郵輪上的消費會不會很高？即睇內文就可以了解新手搭郵輪全攻略，助你輕鬆玩遍整趟旅程！



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郵輪旅遊新手攻略｜航線選擇 郵輪噸位越大代表越好？

郵輪上有無盡的娛樂設施、比表演、餐廳、免稅店等，不用特意安排行程，抵達每個停靠港口及目的地後，可以兩手空空、輕輕鬆鬆參觀不同景點。

近年有更多人選擇搭郵輪出遊（圖片來源：Unsplash）

不過，如果從來沒有搭過郵輪，不習慣長時間在海上漂浮，首次出行盡量不要選擇跨遠洋的行程，可以選擇大約2到5天的短行程先體驗看看，例如是選擇前往日本、韓國、越南等短程航線。

此外，由於郵輪在海上漂浮，天氣的好壞亦會影響船體的穩定性，噸位較大的郵輪的吃水深度較深，可以更平穩地航行，因此對於從未搭過郵輪或者容易暈船浪的人來說，噸位更大的郵輪會更為適合。

郵輪旅遊新手攻略｜搭郵輪訂艙房有學問 中低層內艙房最穩定！

郵輪艙房主要分為內艙房、海景房、露台房及套房，內艙房通常位於郵輪的中間中心位置；海景房在中下層；露台房位於中上層；套房位於上層。一般而言，郵輪的中間位置通常會比船頭及船尾更穩定，而離水面越近，搖晃程度也會越小，如果擔心會暈船的話，中低層的內艙房會是較理想的選擇。

郵輪旅遊新手攻略｜搭郵輪行李不限重？有專人送到艙房門口？

大部分郵輪均沒有行李重量限制，但則有就行李的重量和數量列出相關建議，建議重量及數量通常是每人不多於兩件總重50公斤的行李，不過如果在行程中會搭乘飛機到其他目的地，就要留意托運及手提行李是否符合航空公司的相關要求。

此外，在過關登船時如果需要托運行李，郵輪工作人員會在指定時間內將行李送至艙房門口，非常貼心！而離船的時候，只要在前一晚將行李放置在艙房門口集中托運，就會有專人幫你將行李送上岸！有專人幫忙搬行李，那麼在不同景點大買特買都不用擔心了！

郵輪旅遊新手攻略｜郵輪上消費通常以美金結算？

在郵輪上的任何消費通常都以「記帳」方式進行。乘客在登船後會收到專屬房卡，所有消費包括收費餐廳及額外付費的娛樂設施，都可以直接刷房卡記帳。在下船Check-out時會收到消費帳單及明細，再選擇信用卡或現金支付。如果想更方便，可以先將房卡連結信用卡，進行自動扣款便會更省時間！

在船上房卡尤如信用卡一樣重要！（圖片來源：Royal Caribbean Blog）

郵輪旅遊新手攻略｜郵輪上有甚麼娛樂設施？ 免費餐廳同收費餐廳有何分別？

郵輪上通常會有特色餐廳、游泳池、酒吧、娛樂場、免稅店、不同表演項目等，部分大型的豪華郵輪更會有水上樂園、遊戲機中心、運動館、攀石牆、卡啦OK、電影院等。郵輪噸位更大，通常會有更多娛樂設施，但相對載客量會更多，在用餐、玩樂或上下船時的等候時間可能會更長。

郵輪上大部分娛樂設施都可以免費使用，不過有部分設施可能要事先預約或者需要額外收費，餐廳則會分為免費餐廳及收費餐廳，收費餐廳較多會供應特別的菜色，例如是北京烤鴨、意大利菜、鐵板燒等，免費餐廳則主要提供中式、西式及自助餐餐飲，由平價到奢華都有！

郵輪旅遊新手攻略｜港口停靠日免稅店不開放 海上日提供特別活動及興趣班

雖然郵輪上有許多娛樂設施及表演，但開放及演出時間會因應航程而改變。郵輪航程主要分為海上日（Sea Days）及港口停靠日（Port Days）。在海上日，娛樂設施的開放時間通常會比較長，表演節目以及可以參與的活動亦會比較多，部分郵輪會提供太極班、烹飪班、益智遊戲等，乘客會收到日程表講解每日可以參與甚麼活動。此外，大部分郵輪上的賭場和免稅店更會在海上日24小時開放！

而在港口停靠日，乘客大多都會下船到景點觀光，娛樂設施的開放時間會比較短，免稅店亦不會開放。

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