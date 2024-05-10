順德公廣東豬肚雞連續7年深圳第一！老闆分享爆紅秘訣及滋味食法

順德公廣東豬肚雞｜深圳美食｜深圳美食多，長期吸引大批港人北上，其中「順德公‧廣東豬肚雞」便是深圳知名食店之一，招牌豬肚雞煲連續7年獲評為大眾點評「深圳第一豬肚雞煲」。究竟順德公‧廣東豬肚雞為何會爆紅？餐廳創始人兼總經理周定允於訪問中，分享了豬肚雞精華湯底等菜式成名秘訣、推薦菜式和滋味食法，即睇下文！



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順德公廣東豬肚雞｜招牌豬肚雞煲 湯底承傳兩代人

一煲靚火鍋，最重要就是湯底！順德公‧廣東豬肚雞創始人兼總經理周定允分享，招牌豬肚雞煲的湯底配方承傳其父親。而且周老闆是自幼在深圳長大的本地人，成為品牌成功關鍵要素，他笑說：「很多同學一吃到不好吃，就打電話來罵，所以逼使我們，要用最好的材料來做豬肚雞。」他解釋，該店每一煲豬肚雞湯都用了新鮮豬骨、雞肉、海南紅土地白胡椒、金華火腿、順德紅米酒等多種材料，15年來堅持每日大火熬製10小時而成，味道自然份外鮮濃。

順德公廣東豬肚雞｜落胡椒都有講究！

食客必點菜式招牌豬肚雞煲，湯底滾起，周老闆推介先喝一碗湯，但之前還要做一件事，就是加一圈半胡椒，與湯產生化學作用，提鮮惹味！記者喝下去時，確實感到入口辛香不辣口，非常順滑，落到胃有暖笠笠的感覺。周老闆又介紹，雞煲所用的雞肉是廣東名雞「壹号土雞」，全都是走地雞，運動量充足，因此雞肉口感結實，味道鮮甜！至於豬肚處理得十分乾淨，大小也剛剛好，煙靭又容易咬！

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順德公廣東豬肚雞｜臘味煲仔飯 沒飯焦不收錢！

店內另一地道地菜式臘味煲仔飯，獲大眾點評連續3年評為「深圳第一豬煲仔飯」。周老闆稱：「我們廣東人食煲仔飯最重要兩件事，一是臘味，二是飯焦。因為煲仔飯沒有飯焦就沒有靈魂。」他更放下豪言稱：「我會同顧客承諾，沒飯焦不收錢！」煲仔飯的臘腸選用三代傳承「非遺臘味」，肥瘦均勻，味道甘香不死鹹。而米飯只用產地直供油粘米，明火現煲的飯焦香脆不黏牙！

順德公廣東豬肚雞｜套餐食勻全店招牌菜

如果想一次過嚐味順德公‧廣東豬肚雞不同招牌菜式，推薦在「大眾點評App」購買套餐，例如¥198二人餐，便包括經典胡椒豬肚雞煲及臘味煲仔飯兩款招牌菜式，還有順德魚皮餃、手工柴火黑豆腐、娃娃菜、小吃、茶水等。當中的順德魚皮餃，周老闆解釋是採用時令海魚，刮魚肉製成餃皮，再用豬腿肉混合魚肉製成餡料，並非市場上機器製作餃子可比！

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順德公廣東豬肚雞｜砂煲蒜蓉焗生蠔有驚喜

套餐以外，還有許多菜式值得單點一試，例如順德公‧廣東豬肚雞的砂煲蒜蓉焗生蠔，上煲熱辣辣，一開蓋蒜香味拌隨煙霧湧入鼻腔，生蠔入口極肥美，連蠔蓋上的汁水都非常鮮甜。¥66一煲，喜歡食蠔的朋友一定要試！

砂煲蒜蓉焗生蠔¥66一份，開蓋即有熱煙冒出！（張如瀟攝）

周老闆介紹，該店根據季節不同會用不同的品種的蠔，春夏用台山蠔，秋冬就用乳山蠔，保證食客一年四季都吃到新鮮靚蠔！周老闆推薦，喜歡吃鮮味的生蠔，可以點一份用來打邊爐的生蠔，喜歡吃香口的生蠔，可以點砂煲蒜蓉焗生蠔！

順德公廣東豬肚雞｜八合里手切牛肉+手打檸檬茶 點讚送桂花烏龍冰粉

另外推介單點手切鮮牛肉和手打檸檬茶。牛肉是八合里每日新鮮供應牛肉，肉片厚實，口感彈牙；手打檸檬茶僅售¥9，質素比得上許多知名茶飲店。而且食客在大眾點評收藏點讚，每人即可免費獲贈一碗涼浸浸桂花烏龍冰粉！

順德公廣東豬肚雞｜全深圳19間分店 皇崗店最新

順德公‧廣東豬肚雞在全深圳有19間分店，在水圍、車公廟、會展中心、寶安中心、KK TIME、華僑城等有分店，最新一間今年在皇崗開業，方便香港人來往口岸。上深圳記得來吃順德公‧廣東豬肚雞！

順德公‧廣東豬肚雞（皇崗店）

地址：福田區福田街道金田路2003-5號

交通：落馬州福田口岸過關，乘深圳地鐵4號線或10號線福民站C出口，步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 24:00



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