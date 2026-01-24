福田酒店23間推介｜人均$183起／近車站／大型商場／親子複式公寓

福田酒店23間推介｜深圳福田鄰近香港，交通方便快捷，加上有不少熱門景點，如星河COCO Park、卓悅中心、荔枝公園等，是北上深圳過夜的好選擇，《香港01》「好食玩飛」頻道記者介紹多間位於深圳福田區的酒店，部分鄰近地鐵沿線車站、大型商場、休閒娛樂設施等，人均最平$183起！



深圳福田酒店推介【1】深圳濱河時代薩和酒店

深圳濱河時代薩和酒店是亞朵集團旗下全新酒店品牌，於2025年開幕，以「閱讀與攝影」為主題，共有189間客房。酒店客房用色沉實穩重，配有SAVHE、LELABO等高端品牌的床品及洗護用品，房間亦配有免費迷你吧。酒店同時提供健身室、洗衣間、餐廳、免費停車場等設施。

深圳濱河時代薩和酒店

房價：人均HK$551起（豪華大床房）

地址：深圳福田區濱河大道9289號京基濱河時代大廈B座

交通：下沙站步行2分鐘

深圳濱河時代薩和酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳福田酒店推介【2】五洲體育中心酒店

五洲體育中心酒店位於深圳市福田核心區，鄰近深圳市體育中心及深圳市體育場。酒店於2025年開幕，擁有223間客房，房間配備正面落地窗、半開放浴室及浴缸，坐擁開揚景觀。酒店同時提供健身室、2間餐廳、免費私人停車場等設施。

【🧧農曆新年／週末一律不加價❌】新酒店登場！深圳五洲體育中心酒店住宿套餐✨

農曆新年假期去避年、或是週末北上放鬆一流！Klook獨家推出限時69折優惠🔥，人均只需$600幾蚊就包兩餐Buffet，CP值極高！

🏨 標準房1間1晚 💰 人均低至：HK$615起（原價：HK$1,788）😱

🌟 套餐亮點：

✅ 食足兩餐：包雙人自助早餐🥞＋雙人海鮮果木烤肉自助晚餐🥩🦀

✅ 房內享受：免費享用首輪Mini Bar 🍻

✅ 懶人必備：保證延遲退房至14:00🕑，瞓到自然醒先check-out！

✅ 免費升級：視乎房態更可升級至景觀房✨

🗓️ 優惠開售期：即日起至2026年2月28日 (名額有限，手快有手慢無！🏃‍♂️💨)

👉 立即搶購訂房

五洲體育中心酒店

房價：人均HK$391起（大床房）

地址：深圳福田區泥崗西路2013號

交通：黃木崗站步行4分鐘

五洲體育中心酒店搶先預訂優惠👉🏻 Klook｜Agoda｜Trip.com

深圳福田酒店推介【3】深圳福田華強北城際酒店

深圳福田華強北城際酒店位於深圳市中心福田區華強北商業中心，鄰近多個大型購物商場及地鐵站，地理位置優越。酒店於2025年全新開幕，共有244間客房，設計奢華有格調，配備大面積景觀窗、乾濕分離浴室、免費迷你吧等設施，設有智能房間控制系統。酒店亦配置了室內游泳池、健身房、洗衣房、網球場、餐廳、酒吧、免費停車場等設施。

深圳福田華強北城際酒店

房價：人均HK$347起（城際豪華雙床房）

地址：深圳福田區園嶺街道華強北路4002號

交通：華新站步行2分鐘

深圳福田華強北城際酒店搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com

深圳福田酒店推介【4】深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

深圳柏悦酒店於2019年開業，提供195間客房，位於福田中央商務區的中心，酒店旁邊就是購物中心，吃喝玩樂都非常方便。酒店位於36至44層，酒店客房可以看到城市景觀、部份更能遠眺深圳灣，大堂和咖啡廳就在33樓，可以一邊用餐一邊俯瞰深圳繁榮商圈。酒店基本設施齊全，恆溫游泳池、健身室、SPA都一應俱全，另外有2間餐廳提供中式及西式菜式，深圳柏悦酒店更被Trip.com評定為深圳美食酒店第1名！

深圳柏悦酒店（Park Hyatt Shenzhen）

房價：人均HK$897（柏悦大床間）

地址：深圳福田區益田路5023號

交通：深圳地鐵購物公園站出站步行5分鐘

深圳柏悦酒店預訂優惠👉🏻Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

深圳福田酒店推介【5】秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）位於福田區金融中心，鄰近福田口岸，搭乘地鐵僅需18分鐘便可抵達酒店。酒店附近亦有購物商場及食肆等配套，生活機能性極佳！酒店提供138間客房，提供不同主題的精品客房，部分客房提供投影儀及3D電視，可以躺在床上看電影！

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）（TRUE GO S Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Lianhe Plaza)）

房價：人均HK$193起（麗致大床房）

地址：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座

交通：崗夏站步行8分鐘

秋果S酒店（深圳會展中心聯合廣場店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

深圳福田酒店推介【6】深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）位於福田商務中心，距離福田口岸僅10分鐘車程，鄰近更有3家大型購物中心，吃喝玩樂都十分方便！酒店擁有266間客房及套房，配備景觀浴缸、音響、咖啡機等設施。酒店亦配備24小時健身房、室內及戶外泳池、桑拿、按摩浴缸和蒸汽室等設施，以及4間特色餐廳及酒廊。

深圳四季酒店（Four Seasons Hotel Shenzhen）

房價：人均HK$710起（豪華大床房；包$200水療護理消費額度）

地址：深圳福田區福華三路138號

交通：購物公園站步行7分鐘

深圳四季酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

深圳福田酒店推介【7】深圳福田香蜜湖亞朵酒店（Atour Hotel Shenzhen Futian Xiangmi Lake）

酒店於2022年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌。酒店地點位於香蜜湖街道東海社區，交通方便步行去地鐵站約十分鐘，鄰近有步行街可以滿足逛街玩樂、享受美食等的要求，可說是鬧中取靜的理想地。酒店硬件設施齊全而且很新，房間寬敞舒服。另外還有機器人送外賣和房間缺的東西，房間的廁所採用智能馬桶。酒店與福田山姆位置十分近。

酒店於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有住客讚賞酒店氣氛舒適、環境整潔及裝修時尚，而且服務貼心，有網友退房後在房間遺留物品，酒店立即來電告知並迅速協助寄送，職員服務態度優秀窩心。

深圳福田香蜜湖亞朵酒店

房價：人均HKD$305起（高級大床房）

地址：福田區香蜜湖街道東海社區紅荔西路8089號深業中城6B棟4層

交通：農林地鐵站步行若10分鐘

深圳福田香蜜湖亞朵酒店訂房優惠：Trip.com｜Klook

深圳福田酒店推介【8】深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店有送免費宵夜券，房間內的飲料也是可以免費飲用。如果有住客生日而有提早通知酒店，酒店會幫忙佈置及送生日蛋糕。

酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，隔音做得十分好。另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店（IntercityHotel Shenzhen Futian Huanggang）

房價：人均HKD$183起（城際高級大床房）

地址：深圳福田區福民路28號

交通：皇崗村地鐵站出口直達

深圳福田皇崗城際酒店訂房優惠：Trip.com

深圳福田酒店推介【9】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店

房價：人均HKD$317起（舒適大床房；包早餐）

地址：深圳福田區裕亨路38號

交通：福田口岸步行5分鐘

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店訂房優惠：Trip.com｜Klook

深圳福田酒店推介【10】薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）（Eeril hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center Branch））

深圳福田薈語酒店於2022年開業，總面積超過10,000平方米，共提供156間客房。位於福田星河COCO Park旁邊，距離地鐵石厦站E出口步行約5分鐘即可到達，地理位置相當不錯！酒店環境清靜，地下大堂採用落地玻璃，配上四周的青綠植物，彷如置身隱世綠洲！於Trip.com獲得4.8/5的評分，酒店的環境和職員的細心服務是不少網民的加分位，而且讚賞酒店的光線充足，惟酒店的中餐菜單比較單調，建議可選擇外出用餐。

薈語酒店（深圳福田口岸會展中心店）

房價：人均HKD$260起（大床房）

地址：深圳福田區福民路199號

交通：石厦地鐵站步行5分鐘

薈語酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳福田酒店推介【11】桔子酒店（深圳福田會展中心店）（Orange Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店於2022年開業，位於深圳福田核心商業區，因此酒店周邊的配套十分完善，商場、大型購物中心、遊玩設施一應俱全。而且毗鄰深圳福田口岸、皇崗口岸和福田高鐵站，步行10分鐘即可到達福田會展中心，車程10分鐘即可達到福田口岸、皇崗口岸及福田高鐵站。除此之外，不少旅客在Trip.com留言表示，酒店使用智能家居遙控，十分方便，食物方面亦有多元化的選擇，職員的態度有善，令旅客十分推薦這間酒店。

桔子酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$224起（大床房；包早餐）

地址：彩田南路2032號海天綜合大廈, 福田區, 深圳

交通：崗夏站步行2分鐘

桔子酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Trip.com｜Klook

震撼價酒店優惠！北上消費攻略🤩

深圳福田酒店推介【12】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

深圳文華東方酒店於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。此外，酒店共設有8間餐廳及酒吧，還有一個位處高層的水療中心，以及室內游泳池、健身室等，極盡奢華便利。不少網民都認為酒店的服務周到，表示自己到酒店慶祝結婚周年，酒店的職員細心幫忙佈置，更送上小禮物，令網友印象深刻。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental Shenzhen）

房價：人均HKD$1272起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）

地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座

交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘

深圳文華東方酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳福田酒店推介【13】全季酒店（深圳會展中心崗廈地鐵站店）（JI Hotel (Shenzhen Convention & Exhibition Center Gangxia Subway Station)）

全季酒店（深圳會展中心崗廈地鐵站店）於2021年開業，供應超過80間客房，木系色調裝修簡約，不少曾入住的網民讚衛生程度不錯，整體乾淨企理。酒店距離崗廈地鐵站約5分鐘路程，鄰近卓悅中心及多間食肆餐廳，地理位置方便！於Trip.com網站中獲得4.6/5的評分，有網民讚賞酒店的設備很齊全，而且酒店的職員態度亦十分有善，惟環境衞生方面未如網民的期望，有意入住酒店的市民可留意。

全季酒店（深圳會展中心崗廈地鐵站店）

房價：人均HKD$195起（大床房A；包早餐）

地址：深圳福田區福田街道崗廈社區彩田南路3016號彩天名苑105

交通：崗廈地鐵站步行約5分鐘

全季酒店（深圳會展中心皇崗店）訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

深圳福田酒店推介【14】秋果酒店（深圳會展中心福民地鐵站店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen Exhibition Center Fumin Subway Station)）

酒店於2021年全新開幕，距4號線/7號線/10號線樞紐站-福民地鐵站約80米，交通十分方便，而且地鐵沿線可以前往「世界之窗」、「歡樂谷」、「民俗文化村」、「華僑城旅遊度假區」等景點，酒店周邊亦有不少購物商場，可以滿足旅客的需要。客房方面，不同主題的精品客房靜雅舒適，而且第一層設有茶書吧，打卡一流。於Trip.com獲得4.7/5的評分，不少人都表示酒店離酒店近，而且酒店房間以智能控制，貼心照顧旅客的生活細節。

秋果酒店（深圳會展中心福民地鐵站店）（TRUE GO Hotel (Shenzhen Exhibition Center Fumin Subway Station)）

房價：人均HKD$194起（舒適大床房）

地址：金田路2004號1-5辛盛苑, 福田區, 深圳

交通：福民站步行3分鐘

秋果酒店（深圳會展中心福民地鐵站店）訂房優惠：Trip.com｜永安旅遊

深圳福田酒店推介【15】深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）（Sunflower Hotel & Residence Serviced apartment）

深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）位於福田區CBD核心地帶，提供超過250間客房，約有10種房型可供選擇，包括單床房、複式套房、兩房複式套房等，設計簡約舒適，部分房型設有閣樓或露台，空間感十足；可以步行前往星河COCO Park，到世界之窗、深圳野生動物園等車程約20分鐘，購物玩樂都方便！酒店的4樓更設有文化主題展示廳，展出深圳近年的經濟改革發展，令客人可以對深圳及周邊地區有更深入的認識。

深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）

房價：人均HKD$191起（精品公寓）

地址：深圳市福田區石廈北一街16號

交通：石廈地鐵站C出口步行約10至15分鐘

深圳葵花酒店公寓（福田口岸店）訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜永安旅遊｜Klook

深圳福田酒店推介【16】LIA力亞酒店（深圳會展中心店）（Xianrui Building, No. 2018, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China）

LIA力亞酒店坐落於深圳市福田區繁華CBD中心地帶，距離福民地鐵站500米左右，步行約10分鐘可到達大型購物美食廣場卓悦INTOWN購物中心、卓悦中心、皇庭廣場等！酒店大堂用上金屬材質及暗紅磁磚裝修，復古風設計非常適合影相打卡！酒店有免費自助區可以領取自己需要的物品。酒店提供約30間客房，設計溫馨舒適，房內設巨型屏幕及投影儀，可以「躺平」看電影，好Chill！於Trip.com中獲得4.3/5的評分，不少網民都欣賞酒店的位置離地鐵站近，交通便利。

LIA力亞酒店（深圳會展中心店）（Lia Hotel）

房價：人均HKD$208起（造夢影院普通大床房）

地址：深圳福田街道海濱社區福強路海濱廣場2018號顯鋭大廈東門首層

交通：福民地鐵站步行5至7分鐘

力亞酒店（深圳會展中心店）訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳福田酒店推介【17】深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

全球首間無印良品酒店落戶深圳深業上城，距離地鐵3號及10號線蓮花村站約8分鐘路程，同時是首間結合餐廳、酒店、旗艦店於一身的項目，整體設計貫徹無印良品的簡約舒適風格，同時強調環保概念，採用不少舊建築物料及木材邊角等，呈現出獨一無二的原始質感。很多網民都推介的酒店，並且於Trip.com留下4.6/5的評分，除了欣賞無印一貫的簡約設計之外，酒店的服務同樣令網民留下深刻的印象，表示房間設有CD機及香薰機，令居住的過程中有更輕鬆的體驗。

深圳無印良品酒店（Muji Hotel Shenzhen）

房價：人均HKD$450（A房型大床房；包1份早餐）

地址：深圳福田區皇崗路5001號深業上城

交通：蓮花村地鐵站步行8分鐘

深圳無印良品酒店訂房優惠：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳福田酒店推介【18】深圳綠景酒店（L.GEM Hotel）

深圳綠景酒店位於福田CBD的中心區域，供應337間客房，共有9個房型可供選擇，包括高級大床房、雙床房、親子房、豪華套房等，客房設計簡約典雅，隔音設施良好，環境寬敞舒適，附近亦有不少食肆餐廳及購物熱點，鄰近大型超級市場AEON、家樂福及合馬鮮生，距離沙尾地鐵站路程約8分鐘左右，交通便利！有網民認為，酒店旁邊有大型超市，滿足日常的購物需求之外，酒店的健身室麻雀雖小但五臟俱全，令沒有健身經驗的住客亦可以享受不少酒店的服務體驗。如果叫了外賣，酒店會有機械人送上房。

深圳綠景酒店

房價：人均HKD$261起（高級大床房）

地址：深圳市福田區新洲南路3099號

交通：沙尾地鐵站步行8分鐘

深圳綠景酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜Klook

震撼價酒店優惠！北上消費攻略🤩

深圳福田酒店推介【19】深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））

凱悅集團旗下的深圳福田CBD逸扉酒店位於福田區市中心，步行至福田高鐵站及地鐵福田站只需2分鐘，交通非常便利。酒店共有212間客房，房間面積由25平方米至105平方米不等，設計簡潔舒適。所有房型均配備膠囊咖啡機、智能音響、智能電視等，部分房間更面向開揚的中庭花園景觀，或配備影音設施，可以在房間內度過舒適的私人時光。酒店同時設有24小時健身房及自助洗衣服務，對商務旅客來說非常方便！而酒店的早餐也十分推介，選擇都算多。酒店另外會送2杯咖啡。酒店門口就有便利店，附近也有很多餐廳。

深圳福田CBD逸扉酒店（UrCove By Hyatt （Futian CBD））

房價：人均HKD$359起（園景大床房）

地址：深圳市福田區鵬程一路與福中三路交匯處廣電金融中心6-9樓

交通：福田地鐵站步行2分鐘

深圳福田CBD逸扉酒店訂房優惠：Trip.com｜Klook

深圳福田酒店推介【20】宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）（ECHARM PLUS Hotel （Shenzhen Futian Convention and Exhibition Center））

酒店附近的交通亦十分方便，前往最近的深圳福田會展中心站只需要步行15分鐘，而且附近有齊商超卓越購物中心、崗廈地鐵站，生活便利。另外，酒店設有「let’ s fika下午茶」，從每日一杯免費的下午茶開始，FIKA推崇陪伴、自在、分享的幸福下午，獨特開發的幸福+系列特飲，一口咖啡搭配一個麥包，譜寫有趣愜意的FIKA時光。

酒店房間設計方面，主打簡約、精緻、品質。房間內的洗手間，是乾濕分離，而洗澡的手壓也十分充足。房間空間感大，床也十分大，隔音也不錯，冷氣也十分充充足。因此不少旅客都表示房間衞生潔淨，而且感覺舒適不局促。

宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）

房價：人均HKD$261起（宜人大床房）

地址：濱河大道5020號同心大廈 （南門）, 福田區, 深圳

交通：崗夏站步行10分鐘

宜尚PLUS酒店（深圳福田會展中心店）訂房優惠：Agoda｜Klook

深圳福田酒店推介【21】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，如果是渣私家車前往的，酒店地下有一個免費停車場，生活機能極佳！

酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞深圳灣的日落一邊浸浴，更非常打卡able，房間隔音功能幾好，晚上可以盡情休息！如果晚上想享受外賣，酒店更設有機械人送餐服務，乾淨又衛生。

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

房價：人均HKD$267起（天際雙床房）

地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層

交通：上沙地鐵站步行8分鐘

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（福田口岸店）搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook｜永安旅遊

深圳福田酒店推介【22】金茂深圳JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Shenzhen)

酒店地理位置佳且交通方便，它位於福田商業區中心地段，臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。

酒店房間雅緻明亮，更設有獨特的經典行政客房房型，內含多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等主題。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的設備齊全，床品舒適柔軟，職員態度及其服務品質也相當優秀，而且其地理位置優越，有機會會再次選擇入住。

金茂深圳JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Shenzhen)

房價：人均HKD$436起（豪華雙床房）

地址：深南大道6005號, 福田區, 深圳

交通：車公廟地鐵站（J1出口）步行3分鐘

金茂深圳JW萬豪酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜KLOOK

深圳福田酒店推介【23】深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）

酒店於2016年開業，是亞朵酒店集團旗下酒店品牌，它坐落於深圳市福田區繁華CBD中心標誌性建築京基濱河時代大廈B座，樓下既是時尚購物中心KK ONE，集娛樂、購物、飲食為一體的大型綜合商業體，附近食肆十分多，對於想要放鬆身心、盡情購物的旅客而言相當方便，酒店更有免費早餐提供。

酒店北有大型公交車站台，前往國際會展中心約15分鐘，前往機場約30分鐘，出行極為方便快捷。酒店空間感大，房間隔音好。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的地理位置，以及其職員的服務態度優秀，不但會主動提供小童用品給小朋友用、更送上生日蛋糕給慶生住客，令人驚喜非常。

深圳濱河時代亞朵S酒店（Atour S Hotel）

房價：人均HKD$297起（高級雙床房）

地址：濱河大道9289號濱河時代大廈B座, 福田區, 深圳

交通：下沙地鐵站步行1分鐘

深圳濱河時代亞朵S酒店訂房優惠：Agoda｜Trip.com｜KLOOK

