深圳羅湖商業城變蓮塘2.0？實試5蚊糉有驚喜？食潮式凍龍蝦

羅湖商業城｜蓮塘｜深圳好去處｜北上攻略｜《北上攻略》今集去到羅湖商業城行街、歎深圳潮汕美食！羅湖商業城一樓最近大翻新，變成美食城，有多間燒味檔、熟食店、手信店進駐。《香港01》「好食玩飛」記者還在美食城買了¥5梘水糉，味道竟然有驚喜？今集又發掘到一間性價比高潮汕美食店，¥38招牌足料蠔仔烙好味又抵食，還有潮式凍龍蝦，入口大滿足！



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美食城斬料加餸便宜就腳

本已淪為「死場」的羅湖商業城，最近大翻新並於5月初以新面目開業，有如「蓮塘2.0」，主打熟食店及手信店。從四號門進入，入目便是功夫雞燒味店，土家雞一隻¥128（人民幣，下同）、文昌雞一隻¥98、潮汕手打牛肉丸一包¥55。對面的周黑鴨正宗潮汕獅頭鵝活動價一斤¥48。美食城燒肉最平一斤¥45，在口岸斬料回港加餸都幾方便。

在羅湖商業城斬料回港加餸都幾方便。（張如瀟攝）

《香港01》「好食玩飛」記者實地了解，現場還有包道中式點包店、袁記雲吞等食店，另外又有江南糕點賣雪媚娘、虎皮蛋糕、芝士蛋糕、海苔小貝等，適合做手信；雙李記賣零食、乾貨、涼果三盒¥100，每盒約有1磅重；口渴的話有喜茶手搖飲品店。

大量眼鏡店吸港客

港人北上消費其中一個焦點是配眼鏡，羅湖商業城內也有不少眼鏡店，有店舖表示，普通近視鏡連框¥200元起有交易，而且可即日取貨，漸進鏡採用蔡司鏡片，最平¥1,200元。羅湖商業城現場有幾熱鬧？物價如何？建議睇片！

潮香四海必食招牌蠔仔烙

另外，今次記者實試一間性價比高的深圳潮汕美食店「潮香四海」，該店招牌菜是蠔仔烙（例牌¥38），材料有每日潮州直送的珍珠蠔，以及九肚魚、魷魚、蟹柳、蝦，入口大滿足。這間店的蠔仔烙獨特之處在於用熱油炸成，而且途中不翻面，令餅底特別酥脆。

招牌菜蠔仔烙內有珍珠蠔、九肚魚、魷魚、蟹柳、蝦。（張如瀟攝）

至於潮式凍龍蝦（一隻¥168），將小青龍蒸熟後直接冰鎮，沒有任何調味，品嘗龍蝦本身鮮甜味！滷水粉肝（例牌¥58）亦十分出色，口感又粉又嫩，喜歡吃潮汕滷水美食的朋友不能錯過！其餘美饌包括蒜香避風塘炒蟹（例牌3隻三眼蟹¥68）、獅頭鵝肉（例牌¥45）、大大煲生滾蠔仔粥（例牌¥38）、女士養顏必食芋泥撈燕窩（一碗¥68），對比香港物價真是超值！想看清楚食物質素及食店環境，建議你睇片！

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潮香四海‧家傳潮汕菜

泰然總店

地址：泰然八路海松大廈B座1層

附近地鐵站：9號線，下沙站C出口

電話：0755-26666806



紅桂店

地址：紅桂路2068號紅桂大廈首層1號

附近地鐵站：3號線，紅嶺站C2出口

電話：0755-26666106



南山店

地址：南山大道1112-7號

附近地鐵站：11、12號線，南山站C出口

電話：0755-86318890



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