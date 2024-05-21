美麗華旅遊Samsung合作！報團買手機回贈$1600！攝影比賽贏電話

AI Travel 智遊世界｜美麗華旅遊與Samsung合作，推出Samsung Galaxy S24系列 「AI Travel 智遊世界」推廣活動！當中包括3大活動，旅行途中不單可以試用 Samsung Galaxy S24 Ultra智能手機打卡拍照，拍下來的「靚相」還可以參加比賽贏取同款智能手機或旅遊禮券，買Samsung Galaxy S24系列手機還可以即時享最高$1600團費回贈！



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（左起）美麗華旅遊總經理李振庭先生及三星電子香港有限公司Head of Mobile Experience - Stephen Siu（官方圖片）

近年透過智能手機的翻譯功能，即使身處外國語言不通，亦可以輕鬆地跨越語言上障礙，瞬間把當地語言翻譯成你熟悉的語言。Samsung Galaxy S24 系列不單俱備即時語言翻譯通話、相片一圈即搜功能，有助於溝通，而AI拍攝及修圖功能，輕鬆拍出完美照片！

美麗華旅遊與Samsung「AI Travel 智遊世界」推廣活動

【1】高達$1600團費回贈

即日起至2024年8月31日，報名參加任何美麗華旅遊旅行團，單一收據超過$3,000，購買Samsung Galaxy S24系列智能手機，即享高達 $1,600即時團費回贈。

【2】旅行試用Samsung Galaxy S24系列

參加指定日期出發的美麗華旅遊旅行團，團友可以在旅行期間免費試用Samsung Galaxy S24 Ultra智能手機，除了體驗其翻譯功能，還可以利用其2億像素鏡頭、AI拍攝及修圖技術打卡拍照，留下旅行的風光。

【3】攝影比賽贏取智能手機或$500旅遊禮券

不管是試用，還是自備Samsung Galaxy S24系列智能電話，團友都可以參加「智遊世界」Galaxy S24系列攝影比賽！凡於推廣期（2024年6月1日至8月31日）內參加或出發任何美麗華旅遊旅行團，並使用Samsung Galaxy S24系列手機拍攝之相片，均可參加是次活動。得獎者有機會獲得美麗華旅遊$500旅遊禮券，甚至是Samsung Galaxy S24 Ultra 系列智能手機，價值$9,898元，詳情請參考官網。

活動酒會及新聞發佈會！（官方圖片）

美麗華旅遊與Samsung都非常重視是次活動，特別邀請法國駐香港及澳門總領事 Christile Drulhe 女士、意大利駐香港總領事 Carmelo Ficarra 先生、世界各地一眾旅遊局駐香港代表、航空公司及嘉賓於 The Mira Hotel 舉行酒會及新聞發佈會！

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