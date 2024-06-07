雲南旅遊｜昆明大理麗江香格里拉純玩7天／9天遊　團費$5499起

雲南旅遊｜尚芯旅遊｜今年7月1日（香港特別行政區成立紀念日）是星期一，打工仔只要多請4天假期，就可以自製9天長假期！如果想吃喝玩樂，欣賞自然風光，最適合就是內地中長線旅行！最近尚芯旅遊就推出了「昆明、大理、香格里拉純玩7天／9天團」，全程包景點門票純玩不購物，帶你品嚐當地美食，《香港01》讀者報名更有200元折扣優惠！



大理古城的南昭十二時辰（小紅書圖片）

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今次昆明、大理、香格里拉純玩7天／9天團，在港鐵西九龍站乘搭高鐵出發，首先會到昆明，再轉車到大理古城、麗江古城、往來香格里拉，帶團友到多個訪雲南必去的景點，當中包括虎跳峽、玉龍雪山、藍月谷，9天團還會去瀘沽湖！

尚芯旅遊｜大理古城Day 2-3

第一天到達昆明稍作休息，翌日就會出發到大理古城。大理古城擁有中國古色古香的街道，城內的五華樓、玉洱園、蒼山門、紅龍井，都非常有標誌性，可以去打卡拍照。

古城東側是洱海，接下來會乘坐吉普車遊歷洱海沿岸，欣賞當地田園風光，還會去三大網紅打卡點，包括因為劇集「去有風的地方」而聲名大噪的「S灣網紅打卡地」、走進鮮花包圍的「大理花海」，及彷如置身土耳其的理想邦小鎮「大理聖托裡尼」。

還會到洱海三島中最有名的「金梭島」，既可以一睹「大理聖托裡尼」全貌，又可以飽覽島上風光。

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尚芯旅遊｜麗江古城Day 3-4

麗江古城跟大理古城有著不同的景色，城內的大水車、大研花巷（油紙傘街）、大石橋、四方街，都是拍照打卡的好去處。當地特色餐館更可以品嘗到地道美食，喜歡小酌一杯的朋友還可以去「酒吧一條街」。

抵達麗江古城當晚，旅行社還安排了「麗水金沙表演」，麗江少數民族穿上特色服裝，配合燈光、舞台、音樂，讓人一看難忘。

尚芯旅遊｜香格里拉Day 5

翌日前往香格里拉，途中會先去「茶馬古道重鎮」，見識中國雲南傳統手工藝。再去「長江第一灣」遊覽中國最深峽谷之一的「虎跳峽」，虎跳峽的水流湍急，河水由上看起來猶如老虎奔馳，看起來非常壯觀！是遊雲南必去的打卡地點。

到達香格里拉，會先到茶馬古道最古老城堡「獨克宗古城」，欣賞古城風光。到「龜山公園」觀看被列入健力氏世界紀錄的最大轉經筒（最少3個人合力才能轉動），據說順時針轉3轉可以消災祈福。抵達香格里拉當晚有歌舞表演「藏民土司宴」，既可以品嘗到藏族傳統的美食（青稞酒、酥油茶、青棵、糌粑），又可以欣賞到藏族歌舞。

翌日到「壇城」欣賞整座由黃金打造，鑲嵌着無數奇珍異寶的建築。壇城內還有一尊高21米，重20噸的時輪金剛佛像。

回到麗江前再到「普達措國家森林公園」眺望雪山，遊覽「屬都湖」、「碧塔海」，兩湖之間還有充滿藏族風情的小村落「洛茸村」、「彌裡塘」草原景色，沿途還有湖、草甸、杜鵑和大樹，隨手都可以拍出漂亮照片。

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尚芯旅遊｜玉龍雪山Day 6／8（9天團）

抵達麗江會先出發到「麗江的後花園」之稱的「拉市海風景區」，除了可以欣賞到當地明媚風光，還可以自費體驗騎馬。

及後再到距離麗江古城不遠的「玉龍雪山」，雪峰連綿不絕猶如巨龍、巍峨壯觀，是雲南遊必去景點。乘坐「雲杉坪小索道」欣賞高原茂密的雲杉樹林、高山草甸。再到位於玉龍雪山腳下「藍月谷」，藍月谷有小九寒溝之稱，受其獨特地形影響，擁有獨特的藍色湖水。傍晚再到「九鼎龍潭」、「束河古鎮」欣賞美景。

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尚芯旅遊｜瀘沽湖Day 7（9天團）

假如參與9天團，還會額外去雲南必到景點「瀘沽湖」！瀘沽湖被群山包圍，湖水清澈見底，湖水猶如一面鏡子能映照出蔚藍天空，天氣好還可以看到「天空之鏡」！而且6至8月還是當地「海菜花」盛開的季節，乘坐「豬槽船」划進瀘沽湖，就可以看到被海菜花包圍的美景。瀘沽湖「走婚橋」旁邊的「草海」也是打卡必到的地點，湖邊被大片綠草包圍，無邊際的綠意蔓延至天邊，隨手拍都能拍出明信片般的景色。

瀘沽湖還有「最後一個女兒國」之稱，全因當地是母系社會民族「摩梭族」的聚居地，當晚可以一嘗當地的「走婚宴」、「篝火晚會」讓大家感受一下當地文化。

最美的濾沽湖不止於天空之鏡！瀘沽湖日出也是人生必看的景色，日出的光芒灑落在瀘沽湖上，澄清的湖水一瞬間變得金光閃閃，令人畢生難忘！

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尚芯旅遊｜天天自助早餐＋8菜1湯團餐

7天團會包6頓酒店自助早餐，7頓午或晚餐正餐，當中包括6頓團餐及1頓藏民土司宴晚餐；9天團會包8頓早餐、10頓午或晚餐正餐，當中包括8頓團餐、1頓藏民土司宴及1頓走婚宴。團餐均安排8菜1湯。團友可以在自理晚餐時間到當地餐館進食地道美食，例如汽鍋雞、大理砂鍋魚、宜良烤鴨等等。

尚芯旅遊｜入住4星級酒店或同級

安排四星級酒店住宿，如麥克達溫德姆酒店／美麗之冠海景度假酒店／洱海龍灣假日酒店海景／麗江古城金康輕奢美宿酒店／吉鉑隆大酒店或麗江壹號大院／布丁精選酒店／藏地聖蓮酒店或其他同級酒店。

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尚芯旅遊｜二人成團！報名詳情

尚芯旅遊昆明、大理、麗江、香格里拉七天遊



2人同行成人團費$5499+／位（佔半床）

成人團費$5699+／位（佔半床）房差$2500

小童團費$4299+／位（3-11歲，不佔床）



尚芯旅遊昆明、大理、麗江、香格里拉九天遊



2人同行價錢$6299+／位（佔半床）

成人團費$6799+／位（佔半床）房差$3500

小童團費$5299+／位（3-11歲，不佔床）



（以上為全包價，團費已含香港雲南往返高鐵車票、昆明去大理麗江回昆明2程動車票、工作人員服務費、虎跳峽入場門票、麗水金沙表演門票）

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