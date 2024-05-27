青海旅遊懶人包｜景點/美食/交通一文看　必訪油菜花田+天空之鏡

【青海旅遊／青海旅行／青海湖／茶卡鹽湖／水上雅丹】中國有不少自然風景都非常壯麗，如果大家喜歡看風景、打卡，就得去青海一趟！青海擁有中國最大的湖泊青海湖，單是圍繞湖畔走一圈，已經可以看到油菜花田、遇見超過10萬隻鳥類！烏素特水上雅丹地質公園看到全球唯一的水上雅丹。《香港01》「好食玩飛」這次就帶大家遊青海！並為大家準備景點／美食／交通／住宿／注意事項懶人包。



青海除了青海湖適合打卡，茶卡鹽湖、翡翠湖都是打卡必的景點。（小紅書圖片）

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青海旅遊｜景點｜5大必到打卡點

青海擁有中國最大的內陸湖、全球唯一的水上雅丹，只要圍繞青海走一圈，就可以拍到超多猶如明信片般的風景照！這次將會為大家介紹青海湖、茶卡鹽湖、315U型公路、水上雅丹、翡翠湖，這5個到青海必去的打卡景點。

青海旅遊景點【1】青海湖 — 無際油菜花田

是中國海拔最高的內陸湖，青海湖畔有多個觀景點，4-8月是去青海湖觀光的好時刻。4-6月青海湖西北部的「鳥島」會聚集超過十萬隻鳥類，可供觀賞及拍攝，即使不刻意到鳥島，青海湖畔亦經常有海鷗聚居；7-8月湖邊會有大片油菜花田，一望無際的湖水和花田彷如置身於仙境。

青海湖面積非常大，無論選擇環湖遊，還是去一側的觀景區，都可以欣賞優美壯觀的景色。青海湖大部份都可以免費進出，如東格爾觀景台、尕日拉寺、泉吉鄉觀魚台，不過部份需要付費，如二郎劍觀景區、仙女灣。

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青海旅遊景點【2】茶卡鹽湖 — 天空之鏡

以清澈如鏡的湖面反映出水天一色的「天空之鏡」而聞名，6月-9月當地天氣晴朗，是到茶卡鹽湖觀景取佳時機。進入景區後可以選擇付費乘坐小火車，小火車會先開到距離出入口最遠的站點，再慢慢駛回出入口。不過鹽湖全程距離不算很遠，也可以選擇步行邊走拍。

景區規定，進入茶卡鹽湖必須穿上鞋套，所以想走進湖裡拍照，記得要租鞋套。因為鹽湖的鹽粒比較粗糙，而且俱有腐蝕性，為了保護雙腳，拍照也避免脫掉鞋套。

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青海旅遊景點【3】315U型公路 — 車道直衝上天空

位於青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市G315的「315U型公路」由於地勢關係，在遠處看起來就好像一條直衝往天上的公路，因而成為了熱門的打卡點。但由於G315並非遊客區或景點，是一條確確實實的公路，經常有車輛駛過，而且車速非常快，所以拍照時要小心公路上往來的車輛，避免發生意外。

青海旅遊景點【4】水上雅丹 — 全球唯一美景

烏素特水上雅丹地質公園是一處擁有水上雅丹地貌的公園，由於吉乃爾湖面抬升，導致雅丹（維吾爾語中的意思是「具有陡壁的小山包」，是指受到風侵蝕而出現的自然景象）被湖水包圍，形成水上雅丹的獨有景觀。如果有自備或租用航拍機，更可以從高處拍出震撼的照片。

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青海旅遊景點【5】翡翠湖 — 藍綠鹽湖

翡翠湖屬硫酸鎂亞型鹽湖，原為化工廠的鹽湖，屬於人工製作的鹽湖。由於湖中擁有不同濃度的鉀、鎂、鋰，所以會呈現出藍藍綠綠不同的顏色，非常適合打卡。如果能夠帶備無人機，就可以拍到不同的景觀。不過湖面會反射太陽，所以到此遊玩的朋友記得要戴太陽眼鏡保護雙眼。

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由於青海和甘肅非常近，所以大部份自由行旅客、旅行團都會安排青海及甘肅一起的行程，甘肅相對於青海擁有更多歷史文化景點，例如「敦煌莫高窟」、「嘉峪關古城」，也有自然風光為主的「張掖七彩丹霞」。

青海旅遊｜美食｜必吃烤羊串、羊排

青海食物的口味都比較濃，當地是藏羊主要的生產地，所以食物以羊肉為主，烤羊肉串、羊排、手抓羊肉、青海土火鍋、羊雜湯都是有名的菜色。不過當地飲品、食品都會比較濃味、偏鹹。

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青海旅遊｜住宿｜景點營舍觀星

西寧住宿的選擇最多，市內有不少高級酒店，如果喜歡邊走邊玩，可以選擇景點附近的酒店或民宿。雖然青海湖附近比較難找到雅致的酒店，不過沿著湖畔有不少民宿或特色營舍，除了能看到青海湖的美景，晚上還能看到一望無際的星空。而茶卡、大柴旦附近都會有酒店。

湖畔有不少民宿或特色營舍，除了能看到青海湖的美景，晚上還能看到一望無際的星空。而茶卡、大柴旦附近都會有酒店。（小紅書圖片）

青海旅遊｜交通｜建議跟旅行團

香港到青海

最靠近青海的機場是西寧曹家堡機場，但香港到西寧並沒有直航航班，如果經空路前往，一般需要到內地機場轉機，亦可以選擇直接到深圳機場乘坐到西寧的航班。如果不想轉機，大部份旅行社都會安排「青海銀川」旅行團，因為香港到寧夏省（銀川河東國際機場）有直航機，中間若以車代步，就可以輕鬆去兩個省份遊玩。部份旅行社甚至有「青海甘肅」旅行團，安排包機直飛「敦煌莫高國際機場」。

青海省內交通

（公共交通工具）青海的景點較為偏遠，雖然乘坐公共交通工具會比較便宜，但下車後通常要走一段路才到景點。（拼車）由於每天出發去景點的人很多，所以可以考慮跟前往景點的旅客一起拼車。如果同行的朋友、親人較多，就可以直接包車，自由度最高。（旅行團）至於參加旅行團，旅行社會安排的車輛接送，來往景點與景點之間可以在車上舒適地休息。

青海旅遊｜3大注意事項｜帶高山症藥物傍身

（一）青海紫外線強，建議要帶防曬乳，否則會曬傷皮膚。

（二）部份景點位於高海拔地區，有機會出現高山反應，建議帶備高山症藥物。

（三）鹽湖的鹽粒比較粗糙，而且俱有腐蝕性，為了保護雙腳，務必要穿鞋套，如果有小孩同行，要避免小孩飲用鹽湖湖水。

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