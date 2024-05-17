雲南旅遊懶人包｜美食／交通／8大景點　麗江古城、玉龍雪山必訪

【雲南旅行懶人包／昆明／麗江／玉龍雪山／香格里拉】不少港人都喜歡到內地旅行，欣賞自然景致、湖光山色。說到美景就不得不提雲南，雲南有13座雪峰連成的「玉龍雪山」、湖水碧藍如畫的「藍月谷」、天空之鏡「瀘沽湖」，而且從香港西九龍站乘坐高鐵就可以到達！《香港01》「好食玩飛」為大家整理了雲南旅遊的懶人包，包括景點、美食、交通、住宿！



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雲南旅遊｜8大景點｜玉龍雪山、瀘沽湖必去

雲南佔地39萬平方公里，有很多值得到訪的景點，這次將會跟大家介紹8個麗江至香格里拉必到的景點！

雲南旅遊景點【1】大理洱海 — 網紅打卡景點

洱海位於大理古城東側，洱海海邊一個小漁村「磻溪村」，該處因劇集「去有風的地方」而爆紅起來，磻溪村的沿海車道更被稱為「網紅S彎」，是大受旅客歡迎的打卡點。當地有出租單車或電動車，不妨租一輛車沿環海西路一直騎行，欣賞沿路的風景。另外，洱海「理想邦聖托里尼」有著希臘海琴海般的景色，也是打卡必去的景點。

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雲南旅遊景點【2】麗江古城（麗江古鎮） — 猶如古裝劇場景

麗江古城是世界文化遺產之一，至今已經有800多年歷史，城內有很多古色古香的建築，非常適合打卡。例如油紙傘街「現文巷」、鮮花小奚「大石橋」、古城標誌「大水車」。

麗江古城日夜都有不同景色，晚上燈火通明，有另一種風味。晚上亦可以去酒吧街，當地的酒吧分為「鬧吧」和「清吧」兩類，如果喜歡熱鬧可以選擇前者，如果想清靜聊天可以選擇後者。

雲南旅遊景點【3】藍月谷 — 獨有碧藍湖水

藍月谷位於玉龍雪山腳下，受其獨特地形影響，河水形成了獨特而透明的藍色。藍月谷更有小九寒溝之稱，谷內有4個湖，包括有玉液湖、鏡潭湖、藍月湖和聽濤湖，湖水顏色以最頂層的玉液湖最藍。現場有犛牛和藏服出租，可以付費租借衣服跟犛牛拍照。如乘坐觀光車在第二站「水月閣」下車，可以節省¥50電瓶擺渡車費用。

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雲南旅遊景點【4】玉龍雪山 — 近距離欣賞雪峰

距離麗江古城不遠處，有13座雪峰，由於雪峰連綿不絕猶如巨龍、巍峨壯觀，所以被稱為「玉龍雪山」。雪山在陽光照射下，還會閃耀出銀白色的光芒。

登上玉龍雪山有3條索道，冰川公園大索道（大索道）可近距離觀賞、親身搭足玉龍雪山，感受置身於雪地的景致。犛牛坪索道（中索道）以高山草甸為主，沿途有高山草甸、犛牛襯托著玉龍雪山，全程都非常適合拍照。而雲杉坪索道（小索道），主要有茂密的雲杉樹林、高山草甸。

雲南旅遊景點【5】虎跳峽 — 澎湃急流

由麗江一直延伸至香格里拉的虎跳峽，全長20公里，分作上虎跳、中虎跳、下虎跳三段，只有上虎跳開放車道供遊客參觀，中虎跳和下虎跳不通車，需要步行。據說古代有一隻老虎為了逃避追捕而跳進江水，因而得名。由於江面最窄處只有二、三十米，加上從上而下巨大落差，因此虎跳峽的水流湍急，河水猶如老虎奔馳，非常壯觀！

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雲南旅遊景點【6】瀘沽湖 — 天空之鏡

瀘沽湖被群山包圍，湖水清澈見底，湖水猶如一面鏡子能映照出蔚藍天空，天氣好還可以看到「天空之鏡」！每年5月， 湖面都會有白色的「海菜花」飄浮在海面，這種國家二級保護野生植物只會生長在水質乾淨的湖泊上。

瀘沽湖湖畔聚居了不少小數民族，當中包括奉行母系社會的摩梭族，因此瀘沽湖又有「東方女兒國」之稱，當地部份餐廳在晚上還會舉辦摩梭篝火晚會，讓遊客感受當地民族風情。

雲南旅遊景點【7】格姆女神山 — 纜車飽覽靚景

位於瀘沽湖北邊的有格姆女神山，可能乘坐瀘沽湖格姆女神山索道，於格姆女神山飽覽整個瀘沽湖的景色，也可以欣賞格姆女神山上的景色（例如溶洞）。但由於索道屬較舊式的纜車，只有簡單安全措施，要小心個人財物，畏高的朋友也要注意！而女神山海拔達3,770米，亦有機會出現高山反應。

雲南旅遊景點【8】松贊林寺

位於香格里拉、有小布達拉宮之稱的松贊林寺。寺院依山而建，非常有氣勢。寺院金黃色的外牆、金頂，在晴朗的日子寺院看起來更明亮，非常適合拍照打卡。寺內收藏大量宗教法器、文物，也值得一看。走146級階梯，就可以到達主殿廣場，由於松贊林寺海拔達3,380米，上去時不要太急，避免出現高山反應。

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雲南旅遊｜美食｜正宗過橋米線

說到雲南美食，過橋米線、小鍋米線都是雲南非常有名的菜式。當地的過橋米線大多數會準備一碗熱湯，然後按照「先生後熟」的次序，把配料逐一放至熱湯內，跟香港平日吃的過橋米線截然不同。野生菌火鍋也是當地名菜，菌菇清甜爽口，喜歡菇類的朋友必試！

而汽鍋雞、大理砂鍋魚、宜良烤鴨、火燒豬都是當地名菜，而餌塊、乳扇都是街頭常見的小食，以玫瑰花製成的玫瑰花餅，更是當地人氣的手信。

雲南旅遊｜交通｜直航機最快、高鐵最便宜

香港到雲南可以選擇乘坐高鐵或飛機。最快捷、便利的交通方法是選擇乘坐飛機，由香港國際機場到昆明長水國際機場，時間大約需要2小時35分鐘，但價格相對較高，一般來回連機場稅需要$1,700以上。

所以大多數前往雲南的朋友都會乘坐高鐵，高鐵香港西九龍站到高鐵昆明南站，只需要$867，而時間大約需要7小時36分。如果想遊歷麗江、香格里拉，可從昆明南轉乘麗香鐵路，從昆明南到麗江時間大約需要3小時40分，從麗江到香格里拉時間大約需要1小時18分。

雲南省內交通也發達，各個市內也有車到景點，但由於景點與景點之間距離較遠，對於不熟悉當地交通的朋友，還是建議包車遊玩。

雲南旅行｜住宿｜星級酒店＆靚景民宿

雲南各城市也有五星級酒店，價格由數百元到上千元也有。當地也有民宿，部份民宿更位於景點附近（例如瀘沽湖），部份面向景點的房間更能欣賞景點夜景。

雲南旅行｜注意事項｜必備太陽眼鏡、防曬乳、氧氣瓶

雲南屬高原地區，部份景點位於高海拔地區，例如玉龍雪山海拔達5,596米，建議出發前帶氧氣瓶，假如出現高山反應就不要勉強。

因日照強、紫外線高，建議戴太陽眼鏡保護眼睛，避免太陽光直接照射眼睛，同時應塗防曬用品保護皮膚。

由於雪山位於高海拔地區，應穿上足夠保護衣物。

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