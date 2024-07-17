雲南旅遊｜昆明大理麗江香格里拉瀘沽湖純玩9天遊　團費$6299起

踏入暑假，想找個地方跟朋友、家人去旅行，看風景、歎美食兼消暑？不妨去一趟雲南！即使在夏季，昆明、大理等高海拔地區仍然清涼，還可以去玉龍雪山走一趟，感受雪山帶來的天然冷氣！最近尚芯旅遊就推出了「昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊」，全程包景點門票純玩不購物，立即帶你到當地消消暑！



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藍月谷的湖水呈碧藍色（尚芯旅遊圖片）

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜Day1

香港西九龍➔昆明

現時高鐵已經可以直達雲南昆明，今次尚芯旅遊的「昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊」亦會安排在港鐵西九龍站出發到昆明，首天會在昆明稍作休息，第二天就會出發到大理古城，再拜訪麗江古城、香格里拉轉經筒、玉龍雪山、瀘沽湖等多個當地著名景點，馬上看看當地有什麼吸引之處！

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜Day2

大理古城➔敞篷吉普車/S灣網紅打卡地

早上出發遊歷【大理古城】，古城四四方方分作四個大門：南門是四門之首，城門上「大理」二字，更是出自文學家郭沫若之手，北門面向崇聖寺三塔，崇聖寺三塔屬於中國5A景點，充滿唐代建築的雄偉氣魄，北門的洋人街更集中了逛、吃的商店；西門面向蒼山，還有三月街專門賣小食、手工藝品，而東門則朝洱海。洱海風光明媚，尚花更會安排團友乘坐敞篷吉普車，欣賞沿途風景，更會拜訪當地著名的打卡地【S灣網紅】，該處因劇集「去有風的地方」而爆紅，成為遊客必去的打卡地點。

雲南旅遊是避暑好去處。（尚芯旅遊圖片）

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜Day3

遊船金梭島➔聖托裡尼➔麗江古城

洱海有三大島，而【金梭島】就是第一大島。島上有豐富的歷史文化遺產，當中包括仿古皇宮建築的南詔行宮，而且漁港景色甚美，更被稱為「中國美麗田園」。船上還可以從遠處眺望大理「理想邦小鎮」【聖托裡尼】，欣賞猶如希臘海琴海般的景色，及後可以親身到聖托裡尼打卡。晚上到【麗江古城】，城內充滿古色古香的建築，例如大水車、大研花巷（油紙傘街）、大石橋、四方街，都是拍照打卡的好去處，還可以在街上品嘗到當地特色小食！尚芯更準備了《麗水金沙》表演，演出者穿上麗江少數民族服裝，以燈光、舞台、音樂展現麗江少數民族的風俗和精神。

世界上最深、最窄、最險的峽谷「虎跳峽」。（尚芯旅遊圖片）

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜Day4

茶馬古道重鎮➔長江第一灣➔虎跳峽➔獨克宗古城➔藏民土司宴

【茶馬古道重鎮】小鎮是古代茶馬古道上的重要驛站，當地有「雲南省特色藝術小鎮」之稱，能見識雲南新華手工藝。再到【長江第一灣觀景台】，遊覽有世界上最深、最窄、最險的峽谷「虎跳峽」。隨後到香格里拉的【獨克宗古城】欣賞古城風光，當晚尚芯還安排了歌舞表演【藏民土司宴】，既可以品嘗到藏族傳統的美食（青稞酒、酥油茶、青棵、糌粑），又可以欣賞到藏族歌舞。

金碧輝煌的「獨克宗古城」（尚芯旅遊圖片）

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜DAY5

香格里拉轉經筒➔壇城➔普達措森林公園➔大研古城

前往「龜山公園」觀看【香格里拉轉經筒】，此轉經筒被列入健力氏世界紀錄的最大轉經筒（最少3個人合力才能轉動），據說順時針轉3轉可以消災祈福。再到金碧輝煌的【壇城】欣賞以黃金打造，嵌着奇珍異寶的建築，壇城內還供奉了一尊高21米，重20噸的時輪金剛佛像。再到【普達措國家森林公園】，遊覽亞高山牧場的【屬都湖】、【碧塔海】，兩湖之間還有充滿藏族風情的小村落「洛茸村」、「彌裡塘」草原景點。

雲南必去瀘沽湖。（尚芯旅遊圖片）

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜DAY6

瀘沽湖➔觀景台➔情人灘➔豬槽船➔走婚宴➔篝火晚會

【瀘沽湖】可說是整個行程的重頭戲！【瀘沽湖觀景台】位於瀘沽湖湖域東岸，背靠神山且三面環水，是欣賞瀘沽湖全景最佳地點，如果天氣好還可以看到「天空之鏡」。【情人灘】湖水清澈可看見湖底，長長的棧橋伸到湖中，並與垂柳相映，是拍照、打卡絕佳的地點。【裡格觀景台】欣賞被群山環繞的瀘沽湖。還會乘坐【豬槽船】駛進澄清碧綠的瀘沽湖，遊覽湖上最大的島嶼【裡務比島】。瀘沽湖還有「最後一個女兒國」之稱，全因當地是母系社會民族「摩梭族」的聚居地，當晚更可以一嘗當地的【摩梭走婚宴】、【篝火晚會】感受一下當地文化。

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜DAY7

瀘沽湖日出➔草海/走婚橋➔摩梭家紡

早上會看【瀘沽湖日出】，日出的光芒灑落在瀘沽湖上，澄清的湖水一瞬間變得金光閃閃，令人畢生難忘！位於瀘沽湖東南面的【瀘沽湖草海】，有著有茂密的蘆葦，無邊際的綠意蔓延至天邊，是打卡必到的地點。而旁邊的【走婚橋】更有「天下第一鵲橋」之稱，是摩梭族男女約會的地方，還會【體驗摩梭文化、摩梭風情】瞭解悠久的歷史長河，瀘沽湖畔的摩梭人奉行 「男不娶、女不嫁」的「走婚」習俗。

玉龍雪山乘坐「雲杉坪小索道」，欣賞雲杉坪上的高原風光。（尚芯旅遊圖片）

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜DAY8

拉市海➔玉龍雪山/雲杉坪小索道➔束河古鎮

【拉市海風景區】被稱為麗江的馬爾代夫，當地四季都是花海，無論是騎馬、划船、觀鳥都是絕佳的好去處，現場還可以自費體驗騎馬。隨後到被稱為「現代冰川博物館」的玉龍雪山，先在【玉龍雪山風景區】欣賞雪山的美景，後安排乘坐「雲杉坪小索道」，欣賞雲杉坪上的高原風光。隨後到【藍月谷】，這裏聚集了玉龍雪山的融水，池水一片碧藍、碧綠，4大湖（玉液湖、鏡潭湖、藍月湖和聽濤湖）各有特色，非常值得打卡。後遊覽特色古鎮【束河古鎮】，其規模雖不及麗江古城，但仍有不少值得一看的建築，例如石蓮寺、青龍橋，也可以到聚寶山拍攝古鎮全景，而【九鼎龍潭】則是古鎮溪流的水源地，潭水清澈見底，還可以拍出天空之鏡的美景。

尚芯旅遊｜昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊｜DAY9

亞洲最大鮮花市場➔香港

早上享用酒店早餐後，會安排到【亞洲最大鮮花市場】「鬥南花卉市場」，這裏是亞洲第一、世界第二的花卉市場，展出超過1600多個品種的花卉，然後就會安排乘坐高鐵回港。

尚芯旅遊｜天天自助早餐＋8菜1湯團餐

9天團會包8頓酒店自助早餐、10頓午或晚餐正餐，當中包括8頓團餐、1頓藏民土司宴及1頓走婚宴。團餐均安排8菜1湯，十人一桌（不用不退）。如晚上安排到古城自由活動，團友可以在自理晚餐時間到當地餐館進食地道美食，例如汽鍋雞、大理砂鍋魚、宜良烤鴨等等。

尚芯旅遊｜入住4星級酒店或同級

安排四星級酒店住宿，如麥克達溫德姆酒店／美麗之冠海景度假酒店／洱海龍灣假日酒店海景／麗江古城金康輕奢美宿酒店／吉鉑隆大酒店或麗江壹號大院／布丁精選酒店／藏地聖蓮酒店或其他同級酒店。

尚芯旅遊「昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖9天遊」報名詳情（EHTYNT-09）

2人同行價錢$6299+/位 (佔半床)

成人團費$6799+/位 (佔半床)房差$3500

小童團費$5299+/位 (3-11歲,不佔床)



（以上為全包價，團費已含香港雲南往返高鐵車票、昆明去大理麗江回昆明2程動車票、工作人員服務費、入場門票、麗水金沙表演門票）



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