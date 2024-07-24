池袋美食10大推介｜壽司／吉列牛／米芝蓮雞白湯／黑毛和牛燒肉

東京池袋美食｜池袋周邊美食購物樣樣俱全，近年更有人氣新景點Sunshine60展望台、BANDAI Namco Cross Store等，不少港人都將地區加入行程。《香港01》好食玩飛記者就精選10間位於池袋地區的必試餐廳，當中有北海道平價迴轉壽司品牌Toriton、A5黑毛和牛炭火燒肉放題、百家名店鴨汁烏冬等。去東京就唔好錯過！



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池袋壽司【1】迴轉壽司Toriton—新鮮北海道超大牡丹蝦壽司

Toriton是來自北海道的平價迴轉壽司店，店舖嚴選北海道的新鮮食材每天空運直送，而且有近百種餐點選擇，最平只需143日圓（約7港元）一碟，最貴693日元（約35港元）。當中三文魚壽司429日圓/一碟（約22港元）和巨大牡丹蝦壽司（時價）為網友推薦的必食，三文魚肥美，脂肪厚實又新鮮，更有一隻碟的長度，牡丹蝦亦爽口彈牙。

壽司CP值高，抵食又大件！（Tabelog）

迴轉壽司Toriton 池袋東武店

地址：東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店池袋店 11F

營業時間：11:00-22:00



池袋壽司【２】壽司魚壽（西武池袋本店）—肥美吞拿魚配夜景

壽司魚壽屬於中高價位的壽司店，餐點主要是單點及套餐，5,500日圓（約276港元）是最貴的套餐，這間店在日本美食網站Tabelog上擁有高達3.53分的評價，深受日本人的青睞。不少人都推薦他們的吞拿魚壽司，指出吞拿魚新鮮肥美，而且每個部位都好食。壽司魚壽位於池袋西武百貨8樓，池袋車站直達，位置方便，而且晚上能夠看到夜景，是店舖的特色之一。

除了壽司亦有刺身套餐，主打精緻路線。（tabelog）

すし魚寿（西武池袋本店）

地址：東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 8F

營業時間：11:00-23:00

交通：JR池袋站步行約2分鐘



池袋燒肉【3】Gyukatsu Iroha— 牛油味爆香吉列牛

Gyukatsu Iroha是一間連當地人推薦的地下吉列牛專門店，無論是在Tablog或Google都分別有3.5和4.7的高評分，可見有一定實力。吉列牛定食分成130克，200克，260克三個份量選擇，可因應食量調整，而吉列牛亦可根據自己喜歡的生熟程度，在提供的小烤爐上烤。有食客評論表示，「吉列牛非常好味，肉質嫩滑多汁，油脂適中，沾醬也很香醇。」「第一次吃到這麼好吃的炸牛排，牛肉很嫩！」

牛かつ いろは Gyukatsu Iroha

地址：東京都豊島区東池袋1-9-7 友光ビル B1F

營業時間：11:00～22:00 (L.O.21:00)

交通：池袋駅步行約5分鐘



池袋燒肉【4】令火—A5黑毛和牛炭火燒肉放題

「嚴選A5黑毛和牛×燒肉吃到飽 令火 池袋本店」是一間使用最高級A5等級黑毛和牛的燒肉店。令火使用紀州備長炭進行炭火燒肉，炭火燒烤能夠最大限度地發揮和牛的鮮美，還有陣陣炭香味。特別推薦的是，星期一至四限定的「滿腹放題」套餐，以及「豪華宴會」套餐。套餐價格實惠， 2小時內只需約1,980日圓（約100港元）起，即可享受燒肉放題。

A5黑毛和牛油花分佈平均。（Tabelog）

池袋烏冬【5】Uchitate家武藏野烏冬—百家名店鴨汁烏冬

為百家名店的Uchitate家武藏野烏冬主打沾麵式烏冬及麵豉湯烏冬，有多款湯底可選，其中鴨汁烏冬是他們的必食，湯底濃香配上煙韌手打烏冬，簡直一流！喜歡烏冬的你謹記可以在下午茶3點左右的時間到場，不少網友都表示會比較少人又不怕烏冬已經賣完。

肉汁烏冬Regular 910日圓，可按食量選擇份量。（Tabelog）

武藏野烏龍麵うちたて家

地址：東京都豊島区南池袋3丁目13−17，Mashita5，1F

營業時間：11:00-21:00



池袋烏冬【6】Himokawa Kiryuu Ikebukuro Ten—清爽檸檬白布烏冬

白布烏冬寛寛的比起一般烏冬口感不一樣。這間Himokawa就是專賣白布烏冬的，有各款湯底又可以選擇沾麵，湯麵或冷麵式，其中特色款就是檸檬冷烏冬的，食落有一陣檸檬味，非常適合夏天，行到熱辣辣食返個非常解暑。

白布烏冬亦有配上普通烏冬。（Tabelog）

Himokawa Kiryuu Ikebukuro Ten

地址：東京都豊島区南池袋3-18-35 橋本荘101

營業時間：星期二至四 11:00 - 15:30（L.O. 15:00）／18:00 - 21:00（L.O. 20:30）



池袋拉麵【7】銀座篝—米芝蓮推介雞白湯拉麵

銀座篝主打雞白湯拉麵，本店位於銀座，曾連續兩年獲米芝蓮推介，吸引來自世界各地的遊客到一條小巷排隊，而池袋店最大的優勢就是相較沒有這麼多人，又能一嘗他們濃郁又絲滑的雞白湯。喜歡松露的朋友不妨一試松露雞白湯拉麵，不少人大讚松露配上雞白湯是完美組合，不會過份肥膩，微微散發松露味，雞肉亦煮得很嫩。

雞白湯近年因清爽的味道成為人氣之選。（Tabelog）

銀座篝（池袋店）

地址：東京都豊島区西池袋3-28-14 エチカ池袋

營業時間：11:00 - 23:00（L.O. 22:30）

交通：池袋駅步行約2分鐘/JR池袋站步行約7分鐘



池袋拉麵【8】麺処 花田 池袋店—超濃味噌湯拉麵

說起拉麵，不少人應該都有聽過無敵家，但有網上評論指出麺処 花田可能是比無敵家更值得去排。麺処 花田主打味噌拉麵及沾麵，超濃味噌湯底是重口味的代表，粗身麵質彈牙帶咬口，湯底亦可加蒜，裝潢和氣氛上就是一般的骰日本拉麵店，鍾意濃湯的就可以一試。

麵中豆芽有炒香，叉燒亦不會太硬。（Tabelog )

麺処 花田 池袋店

地址：東京都豊島区東池袋1-23-8 東池袋ISKビル 1F

營業時間：11:00 - 22:30



池袋拉麵【９】いづも — 厚燒玉子鰻魚飯

對於喜愛日式烤鰻魚的食客來說，池袋必訪的美食非「いづも」莫屬。「いづも」主打各式鰻魚料理，最近憑藉一碗香醇濃郁的厚燒玉子鰻魚飯打響名號。餐牌上除了提供多款鰻魚部位的串燒選擇外，還有各種風味的鰻魚飯，例如炭燒鰻魚牛肉飯等。但最受矚目的要數厚燒玉子鰻魚飯，每碗1,980日圓（約100港元）。上面鋪滿三顆雞蛋製成的厚實玉子，入口後，鰻魚的鮮美肉質搭配濃郁醬汁，口感爽滑彈牙，讓人難忘。

厚燒玉子配鰻魚非常搶鏡。（Tabelog )

いづも

地址：東京都豊島区西池袋1-13-7

營業時間：11:00 - 23:00



池袋甜品【10】HACHIKU — 大大座新鮮時令水果日式刨冰

在香港食日式刨冰其實都不便宜，所以夏天來到日本就要食下。店舖刨冰當然係使用日本天然水製成，而且水果口味更是用日本新鮮時令水果作內餡，近期就有日本桃同哈密瓜，一次過滿足兩個願望。

刨冰賣相亦適合打卡。（Tabelog )

HACHIKU

地址：東京都豊島区西池袋3-32-6 藤栄ビル 1F

營業時間：13:00 - 19:30



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