深圳中洲灣C Future City+隱世商場直擊！Eziwish専業配眼鏡實試

深圳好去處｜深圳配眼鏡｜北上攻略｜今集《北上攻略》《香港01》「好食玩飛」記者Remi 帶大家深圳逛兩個商場及一間眼鏡店，均非常近福田口岸。首先是中洲灣C Future City，設有與teamLab合作的光影藝術裝置，靚到似藝術館，Remi會介紹場內8個打卡位。另外又會去到褔田石廈地鐵站附近一個隱世商場，以及一間好似Apple Store設計的眼鏡店Eziwish，體驗一對一專業貼心的配鏡服務，即刻睇片介紹！



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深圳褔田眼鏡店｜Eziwish一對一服務分析臉型、設備専業

香港人北上配眼鏡需求大，Remi今集又介紹一間位於深圳褔田、又靚又大的眼鏡店Eziwish，眼鏡低至¥288！Remi找來同事Gina體驗配眼鏡，店員一對一貼心服務為Gina分析臉型，推薦合適的鏡框顏色和款式！驗完眼之後，店員用全深圳只得5部的蔡司VISUFIT 1000三維配鏡系統（只限配蔡司、Hoya、依視路等品牌眼鏡），用9個專業相機镜頭為Gina仔細量度臉部數據，度身訂造眼鏡。眼鏡打造完成，便會免費寄送到港！👉想知配眼鏡體驗即刻睇片！

位於深圳褔田、又靚又大的眼鏡店Eziwish。（《香港01》圖片）

Eziwish眼鏡店近日推出8月優惠，消費滿¥399即可參加抽獎，舊客帶每一位新客到店，亦可抽一次獎！豐富獎品包括蔡司價值¥3,580以內鏡片任選、店內價值¥1299的指定品牌鏡框任選1支、極上萬膳海鮮自助餐單人套餐！客人消費後，在指定社交平台發布店舖好評，即可獲得價值¥299墨鏡一副，限量前50名！優惠詳細可向店員查詢。

Eziwish眼鏡店

地址：深圳褔田新天世紀商務中心A座1001室

交通：褔田口岸出發，搭地鐵一個站到褔民站，轉7號線搭兩個站到石廈站，F出口步行5分鐘。

微信：Eziwish

內地電話：+86 191 6859 8939

WhatsApp：+852 4609 3427



深圳褔田商場｜中洲灣C Future City ── 8大打卡位、teamLab光影裝置免費睇

中洲灣C Future City主要商場與潮流藝術結合，部分更是由國際藝術團隊teamLab打造，例如是位於商場主入口的3層LED瀑布、位於3樓的繁花飛舞立方體裝置、位於地庫B1及B2之間、結合LED螢幕與植物的垂直花園。Remi在片中推介了8個中洲灣C Future City打卡位👉立即睇片！

深圳褔田商場｜中洲灣C Future City ── 30多間美食店選擇多

逛完這麼多打卡位，中洲灣C Future City也有很多食店，例如是吃烤魚的探魚、漁語魚酸菜魚川菜、松鶴樓蘇式湯面、混果汁等。來這個商場絶對不用怕空肚而歸！

中洲灣C Future City

交通：褔田口岸出發，搭地鐵7個站，到9號線下沙站，B出口隧道直達商場地庫。



深圳褔田商場｜石廈時代廣場 ── 被低估的隱世商場

在褔田石廈站配完眼鏡，旁邊有一個隱世商場雖不如中洲灣C Future City那麼美，不過商店陣容不輸蝕，有覔書店、平價超市好特賣、茶樓悅得閑、瑞幸咖啡、奈雪等。Remi及同行的同事試食商場內的澄鵝潮汕菜，以及野萃山的果汁👉即睇Remi食評

石廈時代廣場

交通：褔田口岸出發，搭地鐵一個站到褔民站，轉7號線搭兩個站到石廈站，F出口步行5分鐘。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略