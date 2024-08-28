台北火鍋16大推介 | 九宮格麻辣鍋 / 青花驕 / 無老鍋｜附地址

台北火鍋推介｜台北邊爐｜台北涮涮鍋｜準備去或身處台灣的你是否在煩惱吃哪一間火鍋呢？實在太多選擇啦！等《香港01》好食玩飛記者為大家推薦16間熱門台北火鍋店，多間店舖都有特色湯底，例如是無老鍋的鴛鴦鍋、台灣特色蔬菜水蓮等，食材近百種選擇，一人火鍋更低至32蚊！立即查看內文揀心水火鍋店！



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【1】三媽臭臭鍋—台灣人最愛

最受網友推崇的是「三媽臭臭鍋」，餐廳分店遍布全台灣各地，有110家分店，是台灣人最愛的當地小火鍋店。店內主要供應多款小火鍋，包括大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋、沙茶魚頭鍋、麻辣鍋及南瓜鍋。

許多網友表示，火鍋用料豐富，其中大腸臭臭鍋的臭豆腐味道恰到好處，湯底亦十分濃郁，最便宜只需約48港元，更可以任意享用白飯、雪糕和飲料，非常抵食！

三媽臭臭鍋（西門店）

地址：台北市萬華區昆明街85號

營業時間：11:30-12:30

【2】六扇門時尚湯鍋—咖哩鍋、牛奶鍋

其次最受網友歡迎的是「六扇門時尚湯鍋」，店內裝修比起傳統的小火鍋店較為時尚。餐廳供應多款一人火鍋，價錢約35港元起，除了基本的臭臭鍋、麻辣鍋和泡菜鍋外，還有咖哩鍋、牛奶鍋等，更可以選擇鴛鴦鍋，不少網友表示海鮮鍋的食材澎湃，CP值最高。

飲料方面，除了一般的汽水和果汁外，還有朱古力牛奶和咖啡，更可以任吃爆谷、紫菜粟米酥及雪糕。

六扇門時尚湯鍋（較近市區分店）

地址：新北市永和區福和路231號

交通：捷運中和新蘆線頂溪站步行約13分鐘

營業時間：11:00-24:00



【3】12Mini—人火鍋低至32港元

「12Mini」是台灣連鎖火鍋店「石二鍋」旗下的品牌，名字取自石二鍋的諧音，主打平價一人火鍋，最便宜只需約32港元，自開業到現在都大獲台灣網友好評。餐廳以原木為主調，環境舒適，裝修較有文青感覺。用餐採用自助形式，點餐後就在旁邊等候叫號取餐，吃完再把餐盤放回回收區。

餐廳提供多款新式火鍋口味，例如孜然鍋、味增鍋、綠咖哩鍋等，餐點都是現點現做，而且每個餐都會附上一碗白飯。另外，飲料需要單獨購買，每杯約5港元起。

12Mini地址及營業時間

【4】鍋in百元風味火鍋—火烤兩吃、沙茶鍋

「鍋in」價廉物美的質素非常受大學生歡迎。餐廳提供各地特色的火鍋湯底，例如台灣的臭臭鍋、沙茶鍋，日本的咖哩鍋、牛奶鍋，韓國的泡菜鍋、東南亞的喇沙鍋、酸辣鍋等，價錢約38港元起。

除了普通一人火鍋外，店家更供應火烤兩吃，能一次過滿足打邊爐和燒肉兩個願望。餐廳亦提供白飯、各式飲料、雪糕和爆谷無限任食，保證客人捧著肚子離開。

鍋in百元風味火鍋

地址：台北市中正區汀州路三段196號商舖

交通：捷運松山新店線公館站步行約4分鐘

營業時間：11:00-23:45

【5】無老鍋—招牌鴛鴦鍋、水蓮

有火鍋天花板之稱的無老鍋是鼎王旗下的品牌，在台灣擁有3間分店，從食品、服務、器皿、環境都足以令人讚口不絕，火鍋店的招牌湯底是鴛鴦鍋，即是面包豆腐白湯鍋拼無老辣香鍋，人均消費為300至500港元。無老鍋還有台灣特色蔬菜水蓮、招牌魚滑雙拼、牛豚雙拼等等。

無老鍋 台北信義店

地址：台北市信義區松壽路22號2樓(A19商場)

交通：捷運淡水信義線象山站步行約7分鐘

營業時間：11:30-01:00(最後入座00:30)



無老鍋 台北西門町店

地址：台北市中正區中華路一段55號2樓

交通：捷運西門站步行約3分鐘

營業時間：11:00~04:00(最後入座03:30)



無老鍋 台北中山店

地址：台北市中山區中山北路二段36-1號

交通：捷運中山站步行約5分鐘

營業時間：10:30~02:00(最後入座01:30)



【6】青花驕—道道菜式都有青花椒

青花驕是港人遊台的熱門之選，這店在台北的分店不多，特色是所有食品都會加入青花椒，讓食物的口感和味道更有層次，愈吃愈上癮！入座時職員會奉上一壺青花椒美人茶，令客人先暖胃。

火鍋店的特色套餐（青花宴）包含了青花椒麻辣鍋和酸菜白肉鍋，能食盡鴨血豆腐和酸菜，四人分量的套餐都只是400港元。

青花驕地址及營業時間

【7】黑武士特色老火鍋—芋頭排骨湯/香芋貢丸

黑武士特色老火鍋在台北有2間分店，是知名史記牛肉麵的家族企業，很多名人也經常到訪，牛肉相當岀色，麻辣鍋湯底有非常濃郁的牛肉湯味。店員服務細心，先從原味湯慢慢倒進麻辣湯，跟客人逐步調整辣度。

另外。白湯即是芋頭排骨湯，也是黑武士的招牌湯底。網民稱香芋貢丸、排骨酥、鴨血、鹺雞爪是必點配料。

黑武士特色老火鍋 總店

地址：台北市大安區大安路一段75巷29號

交通：捷運板南線忠孝敦化站步行約2分鐘

營業時間：17:00-00:00



黑武士特色老火鍋 信義A9店

地址：台北市信義區松壽路9號新光三越A9館6樓

交通：捷運象山站步行約10分鐘

營業時間：11:30-15:00 & 17:00-23:00



【8】詹記麻辣火鍋—年代感裝修/花枝蝦漿

詹記麻辣火鍋是台灣人從小吃到大的火鍋店，總店充滿復古風情的裝潢設計再配合年代感的碗碟，別有風味！雖然總店的非常特色，但有網民會更推介敦南分店，因為花枝蝦漿和白菊烏梅湯是敦南分店的特有產品。

而鴨血是最受歡迎的食材，多滷汁且彈牙。可是要注意！火鍋店經常滿座，建議提早訂位。

詹記麻辣火鍋 新莊總店

地址：新北市新莊區新泰路187號

交通：捷運中和新蘆線新莊站1號出口步行約10分鐘

營業時間‭：17:00-01:00



詹記麻辣火鍋 西門大世界店

地址：台北市萬華區成都路81號B1

交通：捷運西門站步行約7分鐘

‬營業時間‭：12:00-01:00



詹記麻辣火鍋 敦南店

地址：台北市大安區和平東路三段60號1樓

交通：捷運文湖線六張犁站 / ‬科技大樓站步行約10分鐘

營業時間‭：‬12:00‭-01:00



【9】橘色涮涮屋—二十年歷史/套餐價錢低至378港元

橘色涮涮屋已開業20年，慕名已久，湯底只有2款，分別是壽喜鍋和昆布湯。網民建議如果火鍋後想熬粥選用昆布湯底更佳，較清甜！店員服務體貼，會幫食客烹調、剝蝦殼等。

而最受網民歡迎的菜式是小牛排，涮6秒就剛剛好，肉質鮮嫩，口感多汁，一份小牛排套餐價錢約378港元。

橘色涮涮屋 總店

地址：台北市大安路一段135號B1

交通：捷運板南線忠孝復興站3號出口步行10分鐘

營業時間：11:30-23:00



橘色涮涮屋 第二分店

地址：台北市仁愛路四段29-2號

交通：捷運板南線忠孝復興站3號出口步行10分鐘

營業時間：17:00-02:30



橘色涮涮屋 新光三越 A9館店

地址：台北市松壽路9號7F（新光三越A9館）

交通：捷運板南線市政府站3號出口步行5分鐘

營業時間：11:30-23:30



橘色涮涮屋 台中新光館店

地址：台中市西屯區台灣大道三段301號4樓

交通：搭乘BRT至新光 / 遠百站下車

營業時間：11:30-23:30



【10】辛殿麻辣鍋—八款牛肉選擇/麻辣鍋/養生鍋

主打麻辣和養生兩款湯底的辛殿麻辣鍋設有3間分店。店內的麻辣湯底有中藥配料，吃上來感覺也挺養生，而養生湯底則包含了豬骨、蔬菜、紅棗、蒜頭等等。

店內有8款牛肉選擇，例如招牌牛小排、安格斯黑牛等，亦有羊肉和豬肉的種類，網民非常推薦羊肉和坷仔！最後甜品有西班牙La Menorquina，非常特別！

辛殿麻辣鍋 信義店

地址：台北市信義區松壽28號1樓

交通：捷運淡水信義線象山站步行約7分鐘

營業時間：11:30-01:00



辛殿麻辣鍋 松江店

地址：台北市松江路129-4號

交通：捷運中和新蘆線松江南京站步行約3分鐘

營業時間：11:30-01:00



辛殿麻辣鍋 公館店

地址：台北市羅斯福路三段316巷9弄1號

交通：捷運松山新店線公館站步行約6分鐘

營業時間：11:30-01:00



【11】隱鍋—十六款湯底、素食湯底

隱鍋有16種特色湯底，例如老闆大推的胡淑豬肚雞鍋、南瓜牛奶鍋等等。胡淑豬肚雞的胡淑選料有黑胡椒、綠胡椒和白胡椒，經慢火乾炒後加入豬骨、土雞骨㗎和豬皮慢熬，再加上CAS上等豬肚，令口感更爽脆！

如果是素食者也有選擇，店舖提供麻油素菇鍋，老闆選用香醇的手做麻油，煸香老薑片後再加入蔬菜和新鮮香菇，暖骨補身。

隱鍋

地址：中山區林森北路353巷20號1樓

交通：捷運淡水信義站雙連站步行約13分鐘

營業時間：11:30-22:30



【12】麻辣45—台灣首創100%和牛牛油

麻辣45是台灣首創100%和牛牛油的火鍋店，特色是九宮格麻辣鍋，因為和牛牛油的熔點較低，牛肉進入口中會瞬間融化，充分感受到和牛獨特的脂香。

另外再配上重慶道地醬油，分別是由日本胡麻油和台灣紅花籽油混合而成的麻油以及由乾辣椒和辛香料製成的乾碟香辣粉，非常過癮！不過價位偏高，人均消費約437港元。

麻辣45

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓

交通：捷運板南線市政府站步行約1分鐘

營業時間：11:30-15:00 & 17:00-21:30（星期日至三）/ 11:30-15:00 & 17:00-22:00（星期四至六）



【13】龍門陣四川火鍋—九宮格拼盤、小販檔裝修

龍門陣四川火鍋於今年3月開業，龍門陣的由來其實是古代戰爭的一種陣法，指三五知己相聚、聊天的好地方，所以說龍門陣四川火鍋是個談天說地的好地方！環境方面，店面以小販檔的裝修設計作為重點特色，牆上也貼上揮春、海報等等，字句用了四川的用語，非常地道！

食物方面，網民推薦九宮格拼盤和滷毛肚牛筋，九宮格拼盤包括毛肚、鴨腸等等，師傅處理得很好、不會有腥味。到於湯底方面，網民建議小辣，辛辣的後勁很強！

龍門陣四川火鍋

地址：台北市松山區八德路四段257號1樓

交通：捷運松山新店線南京三民站步行約5分鐘

營業時間：17:00-00:00（逢星期三休息）



【14】欣葉shabu shabu—鍋煮、蒜蒸

格局比較高級的選擇有位於中山區的欣葉shabu shabu，店舖人氣第一的套餐是明蝦海陸雙人套餐，其中包括前菜、蔬菜盤、海鮮盤。海鮮除了可以鍋煮也可以蒜蒸，煮法不會太單一！而且甜品是因應季節而改變，夏天的甜品是杏仁豆腐；冬天的甜品是杏仁茶，非常養生！

欣葉shabu shabu

地址：台北市中山區雙城街26號

交通：捷運淡水信義線民權西路站步行約10分鐘

營業時間：11:30-14:00 & 17:30-22:00



【15】盧記麻辣火鍋—四十年歷史、鴛鴦鍋底低至64港元

台灣綜藝節目都有介紹過的盧記麻辣火鍋其實就在台北大安區，已經有40年歷史。一塊落地大玻璃令整個空間看上來非常廣闊。鴛鴦鍋底只是64港元，鴨血和豆腐可以任加，是鴨血愛好者的天堂！牛三寶也是網民認為必點的菜式，肉質嫩滑。

盧記麻辣火鍋

地址：台北市大安區東豐街47號

交通：捷運大安站步行約8分鐘

營業時間：17:00-23:00（星期一至五）/ 11:30-23:00（星期六至日）



【16】小蒙牛火鍋—澳洲M9和牛、Prime霜降牛、人均消費低至195港元

小蒙牛火鍋的招牌湯底是蒙古麻辣鍋和養生骨鈣鍋，蒙古麻辣鍋加入了大量中藥材，能中和辣度；而養生骨鈣鍋的口感温潤圓滑，提升了口感的層次。另外，料理的種類多，近百種款式，例如澳洲M9和牛、Prime霜降牛等等。上碟時，店員會把每碟的食材放上層架上，共五層，節省了桌子的空間，人均消費低至195港元。

小蒙牛火鍋

地址：台北市萬華區中華路一段152號3樓

交通：捷運西門站6號出口步行約2分鐘

營業時間：11:00-14:00 & 17:00-20:30（週日）/ 11:00-20:30（週末)



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