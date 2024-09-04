深圳特色餐廳8推介｜115樓食鐵板燒　享高空震撼靚景　人均¥68起

深圳特色餐廳｜香港的高空餐廳數之不盡，可是價錢相對較貴，其實是可以低消費地欣賞景色的！《香港01》好食玩飛記者搜羅8間深圳擁有靚景的特色餐廳，包括自助餐、燒肉、鐵板燒、中菜館、西班牙菜等不同菜式的高空餐廳，而最吸睛真的非115層樓高的鐵板料理莫屬啦！另外有一間的價錢更低至¥68（約75港元），立即看下文啦！



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深圳特色餐廳推介【1】一目RIN ——鐵板燒 / 主題房間 / 日本師傅

一目RIN是位於福田區的一家鐵板燒餐廳，位置有77層樓高，天氣晴朗之時可遠望到蓮花山至梧桐山，非常壯觀！餐廳除了有公共空間，還設有包廂房間，有「金、木、土」三間不同主題和裝修的房間可供選擇，而「土」的主題房間最受大家歡迎，設計風格跟安藤忠雄相似。而大廚是來自日本，叫Hoshina，他出名熱情款待，用餐後或會為每位客人寫賀卡、送上祝福語，非常窩心！

一目RIN

地址：福田區皇崗路5001號深業上城A棟深圳文化東方酒店77樓

交通：冬瓜岭站步行約430米

營業時間：17:00-22:30



深圳特色餐廳推介【2】雲景軒旋轉餐廳 ——三人套餐人均低至¥200 / 環繞360度景觀

雲景軒旋轉餐廳顧名思義就是會旋轉，是餐廳的一大特色，一邊用餐一邊環繞360度欣賞50層樓高的視野。而餐廳的單人套餐是低至269元人民幣（約295港元），套餐包括海鮮、烤生蠔、甜品等等，而三人套餐更低至599元人民幣（約657港元）！

雲景軒的旋轉式用餐是餐廳的一大特色。（彭年萬麗酒店官網）

雲景軒旋轉餐廳

地址：羅湖區嘉賓路2002號彭年萬麗酒店50樓

交通：向西村站D1岀口步行約350米

營業時間：11:30-21:30（星期一至五）/ 12:00-21:30（星期六至日）



深圳特色餐廳推介【3】田舍家INAKAYA ——鐵板懷石料理 / 性價比高 / 情侶必到 / 115層

能俯瞰整個深圳的餐廳田舍家INAKAYA，位於福田平安金融中心的115樓，餐廳有專屬電梯且設計高貴，非常適合商務宴客、情侶約會和生日聚會！單人鐵板牛肉套餐的價錢為238元人民幣（約261港元），套餐包括沙律、刺身、澳洲M5牛肉、甜點等等，而澳洲M5牛肉更被大量網民稱讚肉汁鮮嫩、口感是有嚼勁且不會太硬。

田舍家INAKAYA

地址：福田區福田街道益田路5033號平安金融中心115樓

交通：購物公園站D岀口步行約160米

營業時間：11:30-14:00 & 17:00-22:30



深圳特色餐廳推介【4】TAPAS77——西班牙菜 / 西班牙海鮮飯 / 澳洲M7牛腹肉

TAPAS77的觀景近至蓮花山公園，遠至南山、前海和后海的一眾建築，視野非常廣闊！餐廳的熱門菜式有西班牙海鮮飯、西班牙風味烤鯛魚等等。餐廳設多個價位的單人套餐和雙人套餐，最低價位的雙人套餐是788元人民幣（約864港元），包括西班牙沙律、4款小食、西班牙燴飯、澳洲M7牛腹肉以及甜品。要提醒一下，餐廳有服裝要求，切勿穿拖鞋呀！

TAPAS77

地址：福田區皇崗路5001號深業上城A棟深圳文化東方酒店77樓

交通：冬瓜岭站步行約430米

營業時間：17:00-22:30（星期一至五）/ 11:30-14:00 & 17:00-22:30（星期六至日）



深圳特色餐廳推介【5】櫻•高空日式燒肉 ——落地玻璃 / 生日聚會 / 人均¥272

食燒肉都欣賞到絕美景色，就是這家43層高的櫻•高空日式燒肉啦！一面落地大玻璃欣賞無敵城景，餐廳除了有能看盡深圳風景的餐桌也有吧枱，很有氣氛！非常適合生日聚會和情侶約會。網民更建議在傍晚6時開始入座，迎接日落景色！4人套餐的人均價錢為272元人民幣（約298港元），有超過14款菜品。

櫻•高空日式燒肉

地址：福田區石夏街新天地世紀商務中心A座43層03室

交通：7號線石廈站F岀口 / 3號線石廈站A岀口

營業時間：11:30-14:00 & 17:00-22:30



深圳特色餐廳推介【6】小南洋海景餐廳 ——30年歷史 / 慶祝紀念日 / 家庭聚餐 / 人均¥99

小南洋海景餐廳是一家擁有30年歷史的東北菜餐廳，景色除了有深圳灣海景、公園的花草樹木外，更可遠眺香港的建築物，所以來回香港非常方便！餐廳的招牌菜是鍋包肉，口感酥脆，肉質嫩滑，味道酸甜，難怪網民力推！8人套餐人均價錢只是99元人民幣（約109港元），包括餐廳推介的排骨土豆油豆角、土雞蘑菇炖粉條等等。

小南洋海景餐廳

地址：南山區粵海街道濱海大道3001號深圳灣木棉花酒店21樓

交通：11號線后海站H岀口步行約560米

營業時間：07:00-10:00 & 11:30-14:30 & 17:30-22:00



深圳特色餐廳推介【7】Hui Hotel天邑吧 ——西餐廳 / 套餐人均低至¥150 / 下午茶套餐

天邑吧位於五星級的藝術酒店之中，8層樓也能見得到福田的美景，網民非常推介香烤新西蘭羊排和澳洲安格斯肉眼牛排，雙人套餐人均低至150元人民幣（約164港元），有沙律、湯、意粉、牛排、甜品、飲料等等。而下午茶套餐也只是58元人民幣（約64港元），有一杯咖啡和一件千層蛋，消費一個下午茶也能欣賞美景！

天邑吧

地址：福田區紅荔路3015號回酒店8樓

交通：華新站D岀口步行約580米

營業時間：07:00-22:00



深圳特色餐廳推介【8】亞苑自助餐 ——¥68任食 / 40款美食供應

亞苑自助餐是一家中式自助餐廳，空間寬敞，餐廳有40款美食可供挑選，劃分多個區域例如沙律區、小食區、甜品區等等，而特色菜式是潮陽戈飯、普寧英歌腸粉等等。最吸引的是價格相宜，68元人民幣（約75港元）就能飲飽食醉！

亞苑自助餐

地址：羅湖區東曉街道布心路3008號1BC環球商務大廈A座31樓

交通：水貝站B岀口步行約100米

營業時間：12:00-14:00 & 17:00-22:00



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