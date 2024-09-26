韓國交通卡｜首爾旅遊必用NAMANE 5大理由　客製卡面/手機APP充值

韓國交通卡｜近年全球的無現金交易發展迅速，去韓國旅遊的話，一卡在手已經搞掂，除了大家熟悉的Tmoney和wowpass外，原來近年已推岀NAMANE預付卡。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了NAMANE預付卡的5大必用理由，支付餘額和交通餘額可自由轉換，比起wowpass預付卡更方便快捷，即看下文啦！



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NAMANE韓國預付卡

韓國近年推岀的預付卡NAMANE。（NAMANE官網）

NAMANE是i-Aurora股份公司發行，NAMANE的岀現讓外國遊客可簡單地進行開户、增值、交易，不需護照註冊便能迅速在自助機取卡。支付及交通餘額各有50萬韓元的儲值額限度，沒有儲值的次數和時間限制。

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NAMANE必用理由｜1. 可DIY卡面

NAMANE最大特點就是可以自己DIY卡面！（NAMANE用户頁面截圖）

韓國扣賬卡的款式愈來愈多，NAMANE最大特點就是可以自己DIY卡面，畫面跟「即影即有」相似，選取心水韓星或寵物照片後保存二維碼，不過要注意！官網聲稱禁止使用有版權圖像。

到達韓國後，可到當地CU便利店內的自助機器掃二維碼，然後以現金或微信或支付寶或信用卡付款製作實體卡，卡片製作的價錢為7,000韓元（約42港元）。同時要注意！二維碼有效期只有14天，避免過早保存二維碼！

NAMANE必用理由｜2. 自助發卡機多達80個

NAMANE自助發卡機遍佈多個韓國旅遊區和偏門地區。（NAMANE官網截圖）

NAMANE自助發卡機遍佈韓國旅遊區，包括在CU便利店、地鐵站、酒店大堂等等，不止首爾，仁川、釜山、大田、大邱等地區也可以尋找到自助發卡機，首爾仁川機場共有4個自助發卡機位置，1號航站樓國際線的A閘和F閘就有，十分方便！

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NAMANE必用理由｜3. 可用APP充值

除了到自助發卡機充值外，還可以使用NAMANE的應用程式進行充值，更方便！比起近期同樣熱門的預付卡wowpass更加能節省在自助機排除等侯的時間。除了海外信用卡，如VISA、MASTER、JCB等支付方式外，APP內提供Alipay+方式增值支付户口和WeChat Pay方式增值交通户口！每次最少充值額為1000韓元（約6港元），不過增值時需付4%服務費。

NAMANE必用理由｜4. 防止盜用功能

NAMANE的應用程式除了可以增值、滙款，用APP的另一好處是可即時鎖卡。由於使用實體卡付款時不會以密碼驗證，若發現遺失實體卡，可即使透過APP為NAMANE卡上鎖，防止被盜用！

NAMANE必用理由｜5. 連接交通户口

香港八達通增值時用app或在便利店就能辦妥，但韓國的交通卡相對繁複。以wowpass預付卡為例，用作購物或餐飲的支付户口跟交通户口是分開，所以當其中一個户口餘額不足時，便需更多時間為户口充值。

不過，NAMANE APP的支付餘額和交通餘額可自由轉換，在手機背面拍實體卡5秒鐘就能從支付户口的餘額直接轉移至交通户口，不需要為消費和交通兩個户口分開充值，若在上車前發現交通户口餘額不足時，5秒就搞掂！

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