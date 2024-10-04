深圳天河城直擊Hello Kitty展+美食街！HOYA防疲勞近視鏡¥568優惠

深圳天河城｜深圳商場｜北上攻略｜深圳天河城南館於9月26日開幕，結合原有的北館，令天河城成為現時羅湖北最大商場！《香港01》好食玩飛記者Remi和Ellen來到天河城，並在片中為大家介紹天河城兩個超市、美食，以及深圳最美Starbucks。今集又有眼鏡優惠推介，東門眼鏡城的依視路眼鏡店推出港人優惠，日本HOYA防疲勞近視鏡以及HOYA漸進鏡都只是¥568起！想知優惠詳情立即睇片！

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東門依視路眼鏡店優惠 HOYA防疲勞近視鏡及漸進鏡¥568起

《北上攻略》又有內地消費優惠推介！今集介紹東門眼鏡城2樓的依視路眼鏡店推出港人優惠，包括¥568起日本HOYA防疲勞近視鏡。日日上班看電腦的打工仔，眼睛容易疲勞，感覺眼脹、眼乾，防疲勞近視鏡一副鏡片分上下區域，有兩種度數，輔助雙眼看遠和看近，紓緩眼鏡長時間看電腦的疲勞狀況。👉睇片了解更多

此外，依視路眼鏡店還推出一副防藍光近視鏡¥68起，漸進鏡只需要¥238起，如果配日本HOYA漸進鏡同樣是¥568起，適合孝順仔女和長輩一起來！配鏡後取貨時間快，普通近視鏡一小時可取貨，訂製的防疲勞眼鏡或漸進鏡，大約七天後可取貨，客人也可以選擇免費寄到香港。

依視路眼鏡

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界百貨2樓東門眼鏡城2041號店

電話及WechatID：18025463568



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深圳天河城 —— 羅湖北最大商場

深圳天河城9月26日新開南館，加上2022年開幕的北館，以12萬平方米成為現時羅湖北最大商場！南館和北館相隔一條馬路，B1層和3樓可互通。商場整體採光好，夠光猛，有冷氣、超市、空中花園，想北上行商場的朋友值得一來！

商場外有大型充氣Hello Kitty裝置。（《香港01》圖片）

深圳天河城【1】Hello Kitty期間限定展

天河城近日與Sanrio合作，即日起至10月20日舉辦Hello Kitty甜茶特調曲期間限定展，有大型充氣Hello Kitty、小熊Tiny Chum、空中蝴蝶結等粉紅裝置，分布在商場的南北館不同地方！在北館1樓中庭還有期間限定店，Sanrio粉絲不能錯過！

大型Hello Kitty和小熊Tiny Chum十分夢幻可愛！（《香港01》圖片）

深圳天河城【2】兩個超市+必逛商店推介

港人北上喜歡到商場行超市，天河城就有兩間超市，一間是位於新開南館的俄羅斯超市。雖然該超市仍未開張，不過在門口已經有攤位，販買俄羅斯特色零食、食物。另一間七鮮超市位於北區B1層，是京東旗下的生鮮超市。天河城還有空中花園、KTV、健身室，以及多間食肆，如烤鴨的老鄭家、香港人熟悉的探魚、賴胖子肉蟹煲等。👉想知更多必逛店舖快啲睇片！

深圳天河城【3】深圳最美Starbucks+金威啤酒廠巨型發酵桶

逛完商場，大家別忘了去天河城戶外街區，深圳最美Starbucks大樓就在這裏，地下一層加地面3層的紅磚牆小樓，看上去很有PolyU的感覺！旁邊就是金威啤酒廠活化建築物，走樓梯上來會看到巨型啤酒發酵桶，非常很震憾！

深圳天河城【4】交通：打車15分鐘到達

天河城最近地鐵站是位於5號線和7號線的太安站，最近蓮塘口岸，未來將在南館興建地鐵城直達出口。現時大家從蓮塘口岸或羅湖口岸搭地鐵或打車前往，均十分方便！

打車前往（建議）

從蓮塘口岸出發：車費大約¥16，15分鐘到達。

從羅湖口岸出發：打車大約¥18，20分鐘到達。



乘地鐵前往

從蓮塘口岸出發：搭地鐵2個站，在黃貝岭站轉5號線，再搭2個站到太安站，E出口行12分鐘，全程大約半個小時。

從羅湖口岸出發：搭地鐵2個站，在老街站轉3號線，再搭3個站到田貝站，轉7號線搭1個站到太安站，E出口再走12分鐘，全程大約35分鐘。



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