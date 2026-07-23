深圳一日遊2026｜12大好去處推介　人氣商場/海洋世界/限定展覽

深圳一日遊好去處！快閃上深圳玩一日去哪裏好呢？《香港01》好食玩飛記者從商場、景點、夜市及最新限時展覽4大方面，為大家精選整理12個好去處！包括深圳最大型海洋主題公園、沉浸式歐陸風小鎮、超近口岸關口的網紅夜市，以及Hello Kitty、Pingu 45週年等限定展覽打卡位！一於趁週末約埋好友上深圳玩返轉啦！



深圳一日遊【1】商場好去處 —— 深業上城

深業上城是集室內商場和露天小鎮於一體的Mall，由十幾棟色彩斑斕的多巴胺色彩Loft建築組成，像一處彩色「盒子迷宮」，模特和結婚新人都愛來這裏拍照！深業上城總商業面積16.7萬平方米，超過200個品牌進駐，必逛橫跨兩層的老佛爺百貨精選店、全球首個MUJI三合一店舖（MUJI HOTEL/MUJI Dinner/MUJI）、保時捷首間城市數字展廳！

深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：距深圳地鐵10號線「冬瓜嶺站」E出口直達



深圳一日遊【2】商場好去處 —— 中洲灣C Future City

深圳最潮人氣商場中洲灣 C Future City與teamLab深度合作，在商場不同地方設置光影藝術裝置，例如是位於商場主入口的3層LED數字瀑布、位於3樓繁花飛舞的立方體裝置、位於地庫B1及B2之間結合LED螢幕與植物的垂直花園，令遊客帶來超強體驗感！

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中洲灣C Future City

地址：深圳濱河大道9283號

交通：距深圳地鐵9號線「下沙站」B出口，步行約410米



深圳一日遊【3】商場好去處 —— 大運天地

想行非一般的特色商場，那你就要來大運天地，那是全國首座以自然氣象為主題的公園式商業空間，場內不少藝術裝置或打卡位，都跟氣象主題有關。最與別不同的是，這裏有大面積戶外空間，商場圍繞着4.9萬平方米人工湖，可以逛街又可遊湖！公園在指定時間亦安排孔雀、梅花鹿、馬和黑天鵝等動物登場，不用飛日本都可以親親梅花鹿！

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大運天地

地址：深圳龍崗區龍翔大道3001號深圳大運中心

交通：距深圳地鐵16號線「大運中心站」C出口，步行約500米



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深圳一日遊【4】景點好去處 —— 歡樂港灣

深圳最大的摩天輪、128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍著斑斕光彩！遊客還可在空中棧道及海濱走廊漫步，可以去被譽為「中國最美書店」的鍾書閣，場內巨型紅色螺旋書架貫穿全館，魔幻感十足！找美食可以到歡樂港灣商場，超多食肆選擇，包括芸山季‧雲南野生火鍋、日式鐵板燒灸柒、祿軒記‧石橄欖雞煲等。

到了晚上8點，廣場還有《鯤鵬之夢》主題水秀表演，結合精彩的燈光表演和音樂噴泉，記者親身看過一次，推薦大家來到歡樂港灣一定要睇！小貼士：建議早10分鐘到場佔前排位置。

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歡樂港灣

地址：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號

交通：距深圳地鐵5號線「臨海站」B2出口直達。更加直接的方法是坐環島中港通跨境巴士，從香港直達歡樂港灣。



《鯤鵬之夢》主題水秀表演（每場時長15分鐘）

平日：20:00；周末及節假日：20:00、21:00

位置：歡樂港灣慶典廣場



深圳一日遊【5】景點好去處 —— 小梅沙海洋世界

小梅沙海洋世界佔地6萬平方米，水體量達到4萬立方米，設5大區域，展出逾200多種稀有物種。園區亮點包括，全國最大型的圓柱形水族缸，數十萬沙甸魚上演「沙甸魚風暴」、鯨豚館海豚音四重奏表演、仿真機甲鯨鯊與美人魚水中共舞、國內首創360°青藍洞投影秀！

👉2類人免費入場

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小梅沙海洋世界

地址：深圳市鹽田區鹽葵路小梅沙段39號

交通：距深圳地鐵2/8號線「小梅沙站」C出口，步行約960米

票價：成人門票¥219起；小童及長者¥150；身高1米或以下未成年人士及70歲或以上長者免費入場



深圳一日遊【6】景點好去處 —— 甘坑古鎮

甘坑古鎮是深圳一條於明朝建立的客家小鎮。時至今日，甘坑有多幢古建築仍得以保留，當地亦發展成​​文化景區和特色產業區。大家可以在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。而在史記亭，數以百計的燈籠懸掛在建築上，引來不少人前來欣賞。特色文化園區裡，亦有著不同演出節目，包括粵劇、古裝舞蹈表演及舞台劇等，將古人的生活呈現於大家的眼前。

甘坑古鎮

地址：深圳市龍崗區甘李路18號

交通：距深圳地鐵10號線「甘坑站」C出口，步行約1.1公里

開放時間：24小時

票價：免費



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深圳一日遊【7】景點好去處 —— 南山太空館

深圳太空館坐落於歡樂海岸核心區，外形酷似飛碟，這座四層場館以體驗為核心，設有百餘個項目，其中三分之二為互動式。館內展出震撼的一系列長征火箭模型和嫦娥五號返回艙複製品，重現中國航天成就。亮點包括多個VR體驗站，讓觀眾親身感受月球漫步和駕駛火星車。此外，球幕投影系統打造的360度沉浸式太空場景，讓參觀者踏上難忘的宇宙之旅。

南山太空館100+體驗項目 必睇火箭組裝、返回艙

深圳太空館

地址：沙河街道海園二路13號

交通：距深圳地鐵9號線「深圳灣公園站」D1出口，步行約570米／自駕至歡樂海岸購物中心停車場

票價：成人門票¥68起；一大一細親子票¥106起



深圳一日遊【8】景點好去處 —— 梅拉尼亞小鎮

想體驗純正的歐洲小鎮風情，不用花大錢飛歐洲！位於鹽田區的「梅拉尼亞小鎮」以歐式建築風格為主題，場內滿滿都是哥德式與童話風格的彩色小屋、復古街燈與浪漫噴泉，隨手一拍都是秒出大片的網紅打卡位！小鎮內集結了許多特色咖啡廳、文創小店與休閒餐廳，非常適合跟閨蜜或另一半漫步拍照，享受超Chill的歐陸下午茶時光！

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梅拉尼亞小鎮

地址：深圳市南山區深南大道9037-6號

交通：深圳地鐵1號線「世界之窗站」H出口，直達世界之窗B1層



深圳一日遊【9】景點好去處 —— 水圍夜市

來到一日遊的尾聲，再去夜市吃一轉！水圍夜市位於福田區，鄰近福田口岸，亦是距離香港最近的深圳夜市之一。在夜市裡，大家可以品嚐到香港少見、源自於黑龍江的烤冷麵。此外，大家還可以點選撈汁海鮮、炸串、烤生蠔、鉢鉢雞等美食。水圍夜市附近的水圍1368文化街區是港風霓虹燈網紅街，有美食車、國際餐飲、酒吧等等，來到水圍不能錯過！

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水圍夜市

地址：中國廣東省深圳市福田區水圍村水圍九街

交通：距深圳地鐵7號線「皇崗村站」B2出口，步行約420米



深圳一日遊【10】限定展覽 —— 麥當勞「薯條沙灘」快閃展

不愧是深圳！麥當勞竟然把「薯條碼頭」搬到了前海石公園沙灘！現場打造成超可愛的巨型薯條主題區，有超吸睛的薯條欄杆、造型超萌的脆卜卜，還有拍起來超有質感的薯條座椅！碼頭直接延伸進沙灘，眼前就是一望無際的大海。這裡可以同時將灣區之光海上摩天輪與前海博物館等地標一網打盡，拍出限定麥麥同框照！

小貼士：建議傍晚前往，夕陽加上摩天輪打卡一流！

麥當勞「薯條沙灘」快閃展

位置：前海石公園桂灣段沙灘麥當勞主題裝置

交通：距深圳地鐵5/9號線「前灣站」，步行約10分鐘

展期：即日起至2026年8月24日

票價：免費打卡



深圳一日遊【11】限定展覽 —— Hello Kitty夏日甜心派對

深圳把 Hello Kitty 的粉色甜心世界搬進現實啦！寶安大悅城特別打造超2,000平方米的沉浸式主題空間，場內設有夏日限定巨型蘋果樂園，重頭戲更有8.8米高巨型Hello Kitty生日蛋糕、巨型蝴蝶結禮盒及夢幻粉色長廊，全場佈滿浪漫蝴蝶結與甜點裝置，少女心爆棚！完成小紅書打卡任務，還可到展區服務台兌換專屬福利，Kitty迷這個夏天一定要去！

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深圳大悅城Hello Kitty主題特展

地址：深圳市寶安區創業二路與前進一路交匯處（深圳大悅城）

交通：距深圳地鐵5/12號線「靈芝站」F出口，步行約180米

展期：2026年7月11日至2026年10月30日

票價：免費入場打卡



深圳一日遊【12】限定展覽 —— Pingu 45周年南極奇境特展

童年回憶殺來襲！經典動畫IP Pingu企鵝家族迎來45週年，正式空降深圳萬象天地！這次特展以「南極奇境」為主題，在公共區域設有多個超萌免費打卡位，隨手一拍都是搞怪又治癒的大片。只要現場購買任何Pingu玩偶或掛件等限定文創周邊，即可免費進入藝術展區深度參觀，Pingu迷千萬不要錯過！

Pingu 45周年「南極奇境」特展

地址：深圳市南山區萬象天地北區L4

交通：距深圳地鐵1號線「高新園站」A出口直達

展期：即日起至2026年10月18日

票價：公共區免費打卡；藝術展區購買任意周邊商品即可免費參觀



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