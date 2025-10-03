深圳新景點｜南山太空館100+體驗項目　必睇火箭組裝、返回艙

深圳好去處室內｜深圳一天遊｜深圳太空館位於深圳歡樂海岸核心區，外型像飛碟，由中箭航天科技公司打造，並獲中國航天科技集團有限公司旗下，中天火箭公司官方授權，當中最矚目的展品，就是一系列長征火箭模型，及嫦娥五號返回艙複製品，還有多個VR體驗站，親身感受月球漫步及駕駛火星車，即看下文啦！



深圳太空館｜飛碟外型／航天科普綜合體／位於歡樂海岸核心區

深圳太空館，位於深圳市歡樂海岸核心區域，外型像飛碟，非常獨特！該館由中箭航天科技（深圳）有限公司打造，並獲中國航天科技集團有限公司旗下，中天火箭公司官方授權，是國內領先的航天科普綜合體。觀眾在館內可以近距離感受航天人的奉獻精神與科技實力。

深圳太空館｜4層高！100多個體驗項目／月球漫步／火星車駕駛／360度太空場景

該館共4層，涵蓋100多個項目內容，其中互動體驗項目佔了三分之二，體現了沉浸式、參與感、體驗感的現代科普理念。 館內1樓設立「星際之門」，以天文啟蒙為主題，開啟觀眾對宇宙的初步認知；至於2樓「蒼穹重器」與「星海探踪」集中展示中國長徵系列火箭模型、深空探測器等，再現中國航天工程成就。

3樓的「飛天英雄」主打載人航天事業，設置航天員訓練體驗區、空間站模型等。還有「月球漫步」「火星車駕駛」體驗區；而負一樓的「太空俱樂部」提供火箭組裝、航太科創工作坊、青少年研學課程、航天知識講座、航天論壇等實踐平台。此外，館內還配備全球領先的球幕投影系統，打造360度全沉浸式太空場景，體驗宇宙之旅！

深圳太空館｜入場貼士

綜合網民意見，入場時間建議為早上，人流較少！並且預先在網站購票，節省現場排隊購票的情況。門票不包括場內所有設施，部分VR項目需單獨預約！當進場後，切勿開閃光燈！在早上參觀完，大家還可以行逛歡樂海岸一帶！

深圳太空館

地址：沙河街道海園二路13號

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E岀口／深圳地鐵1號線華僑城站D岀口／自駕至歡樂海岸購物中心停車場

開放時間：有待確認

費用：¥198元／人（在中箭航天小程序可搜索購票）



