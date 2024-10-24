深圳寶安華強廣場直擊！食¥1.8生蠔！寶島眼鏡連鎖漸進鏡268元起

深圳商場｜寶安華強廣場｜北上攻略｜深圳愈來愈多商場開幕，寶安區9月26日就有寶安華強廣場開業。《香港01》好食玩飛記者Remi和Ellen去到現場直擊！商場人少好行食店物價平，戶外中庭還有3層高網紅滑梯。另外，今集為大家介紹東門眼鏡城的寶島眼鏡（連鎖）新優惠，漸進鏡268元起還送太陽眼鏡，睇片了解優惠詳情！



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眼鏡優惠 —— 寶島眼鏡（連鎖）漸進鏡激抵價268元起 再送太陽眼鏡

今集《北上攻略》，為大家介紹東門眼鏡城2樓的寶島眼鏡（連鎖）新優惠！一副防藍光近視鏡78元起，漸進鏡也是268元起，配任何眼鏡還送太陽眼鏡！寶島眼鏡（連鎖）是知名連鎖品牌，獲正版授權。店面空間大，眼鏡款式多，除了平價鏡框，亦有RayBan、Oakley等名牌可選！

越來越多香港人願意多花點錢，選擇更高品質的進口鏡片，例如蔡司和豪雅。這兩款進口鏡片究竟有什麼區別？如何選擇？👉睇片話你知

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寶島眼鏡（連鎖）

地址：深圳羅湖東門金世界百貨2樓東門眼鏡城2029號店

電話及WeChat：13923885756



寶安華強廣場 —— 深圳寶安區最新購物蒲點

深圳寶安華強廣場9月底開幕，是深圳首個以內地兒童動畫「熊出沒」為主題IP的商場，整個商場有10萬平方米，分為共7層，200多個品牌強勢進駐，想知有乜好玩好食👉睇片了解

商場入口設置了10米高的熊大IP雕塑。（《香港01》圖片）

寶安華強廣場【1】深圳首個空中花園式購物中心

這個商場其中一個特別之處就是將戶外中庭建於3樓之上，從4樓行出戶外空間即可到達。平台上還有一個3層樓高的網紅滑梯。Remi幫大家問了工作人員，逢周末下午2時至5時便會開放給遊客，大家來到會否玩一轉呢？

寶安華強廣場【2】70多間食肆薈萃 1.8元一隻生蠔、12元30串烤雞

寶安華強廣場集合了70多間食肆，主要分佈在4至6樓。由於商場定位偏向民生，4樓有價錢親民的餐廳，例如肥霞烤肉午市套餐19.9元、非烤勿擾自助烤肉任食89元、在Food court熊熊食堂的天美匯雞翅包飯還有12元30串烤雞。5至6樓就有連鎖餐廳，像是吳莊、江南椰林椰子雞、酒拾烤肉、阿娜爾新疆菜等。

Remi和Ellen實試了5樓的老廣榕樹頭雞煲，先乾食再加湯變火鍋，歎一雞兩味。該店還推出了大眾點評優惠，1.8元就有一隻生蠔！想知食評👉即刻睇片

寶安華強廣場【3】miniso+俄貨超市+樂沙兒 平價貨品集合

來購物的朋友，來2樓可以一次逛完miniso、俄貨超市、潮美匯美合店和大大間樂沙兒。樂沙兒的貨品出名夠平，Remi和Ellen在這裏發現了原價270多元、現售69元的laneige隔離霜、L'OREAL面膜89元有15片、9.9元兩公升洗衣液👉片中更多抵買介紹

寶安華強廣場【4】鵬泰超市全場最抵10元4隻生蠔

說到超市，就不得不提B1層的鵬泰超市。2,296平方米超大空間，貨品可以說應有盡有，有銷售家庭電器的區域，水產區有¥598一隻帝王蟹，全場最划算就是10元4隻生蠔，香港街市起碼賣$10一隻，這裡也有不少蔬菜水果可買回港。Ellen小貼士：搭扶手電梯下B1才能到超市，搭電梯會去了停車場！👉即睇超市介紹

寶安華強廣場【5】深圳地鐵塘尾站直達

交通方面，最近是深圳灣口岸，可以叫車去后海站，再搭11號線9個站來到塘尾站，B出口過條馬路就見到寶安華強商場，全程大約一個小時。寶安華強商場雖然遠了點，但好處就是人少少 逛得舒服，吃東西也便宜一些。

來到寶安區，我推薦大家順道去附近的萬豐海岸城，是深圳今年新開最大的商場！巨型商場萬豐海岸城

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