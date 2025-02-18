南山新商場6間｜深圳灣口岸地鐵直達！餐飲／超市／交通懶人包

南山新商場｜深圳新商場｜受深圳灣口岸地鐵站開通帶挈，南山區近日多間新商場落成，包括深圳潮人必去的南山十畝地、BREWTOWN啤酒小鎮、設有貨倉式名牌中古店的Kaledo。2025年南山區還有不少新商場即將開幕，《香港01》好食玩飛記者整理了4大南山商場，即看下文了解！



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深圳新商場【1】南山十畝地——深圳潮人打卡新據點

2025年深圳第一間新商場！2月16日，深圳第二間「十畝地」在南山蛇口富人住宅區—晗山悅海城開業，是繼福田十畝地之後，十畝地又一個重點打造潮玩青年娛樂社交場項目！

南山十畝地成功吸引眾多潮流品牌入駐，包括全國當紅酒吧「404Club」、「喜陌桌球俱樂部」、綜合健身休閑俱樂部「一擊俱樂部『毒液主題』聯名店」、「八合里牛肉火鍋」、「小董哥炭烤小鮮肉」、「大白奶咖」、「洗臉貓」，以及集休閑、茶飲、啤酒、燒烤及表演為一體的營地社交場「慕茶營地」等，成為深圳潮人打卡新據點！

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南山十畝地

地址：深圳市南山區南山十畝地

交通：深圳地鐵12號線四海站E出口步行4分鐘



深圳新商場【2】BREWTOWN啤酒小鎮——啤酒主題商業街區

聽到「啤酒小鎮」，大家可能會以為這是去喝酒的地方！但其實這裏前身是前身是寶安金威啤酒二廠，毗鄰雪花啤酒總部大廈、啤酒博物物館及精釀工廠。「啤酒」只是概念和元素，商場內也很多啤酒及金屬管道的建築設計，並不真就代表這裏是「喝酒聖地」！

深圳BREWTOWN啤酒小鎮是佔地近5萬㎡的創新型主題商業街區，以馬路分隔兩幢商場建築「東堂」及「西堂」。餐飲和零售方面，有瑞幸、美味思甄選（烘焙）、好特賣、green party、酷樂潮玩等品牌，還有地下步行街，很適合年輕消費者！

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BREWTOWN啤酒小鎮

地址：寶安中心區創業二路388號BREWTOWN啤酒小鎮

交通：深圳地鐵5號線興東站B出口直達商場地下



深圳南山新商場【3】Kaledo嘉樂道 —— 深圳版的美酒佳餚巡禮

座落於深圳南山中心區保利劇院旁的Kaledo嘉樂道，是今年「不止微醺節」的主要陣地！在11月15至17日，商場B1層將舉辦深圳版的美酒佳餚巡禮，入場票價為48元人民幣，場地逾40間酒吧，有香港的BARCODE、Tell Camellia，Tell Camellia是連續4年入選亞洲50佳酒吧榜單的酒吧，還有其他來自北京、上海、廣州、深圳等地的酒吧。

除了有調酒師帶來他們特製的雞尾酒外，還會開放美食街，有BON YAKI現代燒鳥居酒屋、MORIE Gelato意式手工雪糕、Sim’s bakery麵包店等。

商場外面是全玻璃幕牆和開放式入口的設計，商場內B1層有二手市場，有衣物、書本等等；而在L2層則有二手中古市集，佔地2,000平方米，以倉庫形式銷售陳列鞋子、手袋、帽子、飾品等，品牌包括Chanel、Gucci等。L3和L4層則以餐飲為主，有湘菜館「湘頌」、湛江菜「蒃小苑」、火鍋店「翠焱火鍋」、燒肉店「大漁燒肉」等。

Kaledo嘉樂道

地址：深圳市南山區粤海街道海珠社區文心六路4號保利文化廣場C區

交通：地鐵2 ／8 ／11號線后海站E岀口直達



深圳南山新商場【4】K11 ECOAST——藝術購物中心+海濱長廊

旗下擁有尖沙咀K11 MUSEA的K11集團，在內地首個旗艦項目K11 ECOAST，將於今年年底在深圳前海迎來開業。K11 ECOAST海濱文化藝術區總建築面積達22.8萬平方米，比香港K11 MUSEA大上一倍，涵蓋文化零售地標K11 ECOAST、多用途藝術展覽空間K11 HACC、新世代辦公空間K11 ATELIER，以及海濱長廊Promenade。

K11 ECOAST

預計開業時間：2024年底

地址：深圳前海蛇口太子灣

交通：地鐵12號線太子灣站



深圳南山新商場【5】太子灣招商花園城——深圳第二座花園城

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城，商業面積達11.5萬平方米，分為北區和南區。進駐商店十分多元化，有超級鳥局寵物互動零售體驗店、引力矩陣運動娛樂中心、有雲川菜店、貝克托馬斯德國麵包店等。

太子灣招商花園城是深圳第二座花園城。（太子灣花園城微信公眾號圖片）

太子灣招商花園城

預計開業時間：2024年底

地址：深圳南山區南海大道88號

交通：地鐵2號線蛇口港站／12號線太子灣站



深圳南山新商場【6】深圳大悦城——打造深圳版香榭麗舍大道

深圳首座大悅城計畫於2025年在寶安新安街道亮相。商業面積佔15萬平方米，7大樓層以「特區活力新潮向」為定位，將重點引入主理人潮牌、設計師買手店、高階戶外品牌，獨家打造的深圳版「香榭麗舍大道」。

深圳大悦城

預計開業時間：2025年

地址：深圳寶安區大悦城

交通：地鐵5號線靈芝站



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