蓮塘口岸火鍋8大推介｜現切鮮牛肉／功夫牛腩／椰子雞／人均¥77起

蓮塘口岸火鍋｜鄰近香港的蓮塘口岸交通極為便利，周邊更隱藏著各式各樣的人氣火鍋店。以下《香港01》好食玩飛記者為大家精選蓮塘口岸周邊8間火鍋推介，無論你是追求極致新鮮、肉質彈牙的潮汕鮮切牛肉火鍋，偏愛湯頭清甜、養生滋補的椰子雞與胡椒豬肚雞，還是想一嚐口感爽脆、現撈現切的中山脆肉鯇全魚宴，這裡都能滿足你的味蕾。即睇下文！



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蓮塘口岸火鍋【1】潮汕大目牛肉火鍋——鮮切牛肉 必食雪花肥牛

潮汕大目是間鮮切牛肉火鍋40多年老字號連鎖店，門外總是人龍不斷，鮮切牛肉保證新鮮，食客大讚招牌菜雪花肥牛、尊品黃肥牛、胸口撈生牛丸都牛味突出，烚久了都不會柴，配上鴛鴦鍋，先食清湯後食麻辣，食過返尋味。就近蓮塘口岸的分店位於歲寶鄰里商場，商場內有大型超市盒馬，食飽又可逛逛。

潮汕大目牛肉火鍋（蓮塘歲寶店）

地址：深圳羅湖區蓮塘路168號 歲寶.鄰里商場1層13號鋪

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口，步行約600米

人均收費： 約¥94



蓮塘口岸火鍋【2】七記潮汕牛肉火鍋——每日兩次新鮮牛欄直送 爆汁牛丸之選

七記位於蓮塘口岸兩站之隔的蓮塘站，位置方便。七記每天早晚兩次把新鮮牛肉從屠場直送到店，保證新鮮。吊龍是七記必點菜品，吊龍是指牛里脊肉，這個部位肥瘦均勻，散發濃香牛肉味，口感鮮嫩又彈牙。看起來平平無奇的牛筋丸，每粒咬下去都帶有爆汁的口感，讓人意想不到的滋味！

七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）

地址：深圳羅湖區國威路70-7號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口，步行約140米

人均收費： 約¥93



蓮塘口岸火鍋【3】功夫牛腩——新鮮軟嫩牛腩+現場結他演奏

喜歡牛腩的朋友要留意！功夫牛腩絕對讓你一試難忘，連本地人都大讚這裏的牛腩火鍋湯底濃郁，牛腩新鮮軟嫩，沾上自家製辣椒醬，惹味十足。而且店舖充滿人情味，老闆不時會現場結他演奏，令餐廳內氣氛和樂融融。

功夫牛腩（蓮塘旗艦店）

地址：深圳羅湖區畔山路​​43號-3

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站C出口，步行約433米

人均收費： 約¥64



蓮塘口岸火鍋【4】魚家王‧脆肉鯇火鍋——中山自家魚塘直送 必試養生粥底火鍋

想在蓮塘口岸附近換個清爽口味，步行不到5分鐘的「魚家王」是絕佳選擇。店內招牌脆肉鯇來自中山自家魚塘，經蠶豆餵養與兩個月吊水健身，現撈現殺不超過10分鐘，肉質緊實爽脆。火鍋靈魂在於奶白色的養生粥底，由大米與魚骨熬製，濃郁不油膩；配上薄如紙且無骨刺的魚片，下鍋涮幾秒即熟，入口脆嫩鮮美、毫無泥味，過關後必試！

+ 2

魚家王‧脆肉鯇火鍋（蓮塘口岸店）

地址：深圳羅湖區羅沙路蓮塘口岸香蓮美食街1樓L1-29號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘口岸站A3出口，步行約210米

人均收費：約¥102



蓮塘口岸火鍋【5】八合里潮汕鮮牛肉火鍋——連續7年入圍必吃榜

作為潮汕牛肉火鍋的代表之一，八合里連續七年入圍大眾點評必吃榜，其最大的賣點在於爭分奪秒的極致新鮮——精選3至4歲黃牛，從屠宰到進店分解不超過4小時，完美避免乳酸堆積。湯底講究清而不淡、油而不膩，極致彰顯牛肉本色。懂吃的食客必點紅白相間、奶香四溢的牛朴，以及肥瘦勻稱的匙肉和肉感十足的嫩牛肉，在清湯中歷經三吊水的靈魂烚法，入口鮮嫩多汁，不愧是性價比與品質兼具的牛肉火鍋專家！

八合里潮汕鮮牛肉火鍋（深圳蓮塘聚寶店）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路聚寶華府裙樓1層113-114號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2出口，步行約310米

人均收費：約¥91



蓮塘口岸火鍋【6】順德公豬肚雞‧煲仔飯——16年老字號 10小時熬製奶白胡椒湯底

想品嚐正宗粵式滋補火鍋，這間16年老字號順德公是必到之選。店內主打的胡椒豬肚雞湯底極具誠意，用大火足足熬製10小時，呈現誘人的奶白色，並加入海南白胡椒提味，鮮香暖胃。鍋內配料大方，嚴選壹號土雞與爽口豬肚，甚至有機會吃到驚喜的滿滿魚翅，極致奢華！食客亦推薦加入比普通品種更厚更脆的貴州織金竹笙王，以及由八合里直供、現點現切的鮮嫩黃牛肉。最後記得點一份鍋氣十足、帶有香脆鍋巴的現煲臘味煲仔飯，絕對大滿足！

+ 1

順德公豬肚雞‧煲仔飯（蓮塘店）

地址：深圳羅湖區蓮塘街道鵬興社區聚寶路101號聚寶華府112

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B1出口，步行約230米

人均收費：約¥102



蓮塘口岸火鍋【7】四季椰林椰子雞火鍋——不加一滴水 4個椰子熬出純天然鮮甜湯底

四季椰林絕對是清淡滋補的火鍋的絕佳選擇。店內標榜湯底不加一滴水，每鍋足足用上4個新鮮椰子的椰汁與椰肉，湯頭清甜不膩；搭配純天然放養、肉質滑嫩的海南文昌雞一同熬煮，味道鮮美極致。火鍋配料推薦雪花細膩的火山肥牛、清爽的珍珠馬蹄與稀有龍鬚菜；最後再追加一份油香入味、帶有金黃飯焦的金牌非遺臘味煲仔飯，過關後吃一餐既養生又大滿足！

四季椰林椰子雞火鍋（羅湖蓮塘歲寶聚福店）

地址：深圳羅湖區蓮塘路126號歲寶鄰里1層四季椰林椰子雞

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口，步行約500米

人均收費：約¥92



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蓮塘口岸火鍋【8】和記脆肉鯇火鍋‧脆皮雞——180天蠶豆餵養 全魚宴現點現切

喜歡吃魚的朋友們可以來試一下和記脆肉鯇火鍋，店內的脆肉鯇堅持以蠶豆餵養180天，並飲用山泉水長大，完全沒有泥土腥味。每條魚都是天天現點現切，肉質晶瑩剔透且久煮不散，口感脆嫩彈牙如螺片。除了必試薄如蝶翼、下鍋涮幾秒即熟的山泉脆肉鯇魚片外，還有外酥內嫩、蒜香濃郁的避風塘魚骨腩，一條魚就能解鎖多種吃法。

+ 2

和記脆肉鯇火鍋‧脆皮雞

地址：深圳羅湖區蓮塘街道國威路95號201

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口，步行約70米

人均收費：約¥80



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