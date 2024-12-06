深圳萬象前海冰雪之境直擊　排隊打卡5貼士　Eziwish眼鏡港人優惠

聖誕好去處｜萬象前海｜北上攻略｜深圳竟然下雪？最近小紅書出現大量深圳飄雪靚相，今集《北上攻略》，Remi和Ellen來直擊最近人氣爆燈的萬象前海冰雪之境，親身為大家試伏，並分享排隊打卡5大心得貼士。今集的眼鏡優惠為大家帶來，Eziwish專業眼鏡店在南山區新分店的3大港人優惠，立即睇片！



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眼鏡優惠｜Eziwish眼鏡南山區新店3大港人優惠

《北上攻略》曾經介紹過的Eziwish眼鏡專門店，標榜高質配眼鏡體驗，最近在南山區開設分店！新店裝修又大又靚，風格神似Apple Store，還有落地玻璃、大露台、免費零食飲品，在這裡可以舒舒服服選購眼鏡。

現在來Eziwish配眼鏡，漸進鏡一副¥288起，近視鏡一副¥199起，全都送價值¥299鏡框！還有3大港人優惠。第一是用AI眼底分析相機免費照眼底；第二就是免消費抽大獎，保證百份百中獎，大獎是價值¥3580的蔡司鏡片；第三是從深圳灣口岸打車可以報銷車費！👉Eziwish褔田都有分店

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Eziwish眼鏡（南山店）

地址：深圳市南山區海岸大廈東座B區8樓813

交通：深圳地鐵後海站D1或D2出口

微信：Eziwish

內地電話：+86 191 6859 8939

WhatsApp： +852 4609 3427



深圳萬象前海冰雪之境直擊 5個排隊打卡貼士＋中伏位

萬象前海將中庭打造成近14,000呎的冰雪之境，場內設有巨型聖誕樹、露營帳幕、冰瀑布、白色馴鹿、白色雪兔等打卡裝置，讓大家可以拍出氛圍感靚相。最重要是指定時間還有人工噴雪，場內漫天飛雪。👉睇下現場有幾靚

因此活動開始首個周末，不少人不惜排上4小時的隊，也要進場打卡！記者Remi和Ellen星期一下午1時半到場，看到長長人龍，也得決定不吃飯，排了兩小時隊等進場。

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萬象前海冰雪之境｜貼士1 排隊做漏一步入唔到場

說到排隊，第一個貼士就是排隊前記得掃QR code領免費入場券（不限名額），過程中需要登記手機號碼，香港電話也可以，但一定要收到短訊驗證碼，先可以成功登記。入場券也是一個QR code，大家最好截圖下來，方便進場時向工作人員展示入場QR code。

萬象前海冰雪之境｜貼士2 進場領鞋套 打卡不限時

進場時，大家需要在入口處領即棄鞋套，可減少地上白色細沙入鞋或沾上鞋面。工作人員會將場內人數控制在100左右，場內不會過於擠迫，打卡亦更好睇！而且入場時間不限時，大家可盡情與白色唯美雪景打卡，影到滿意為止！👉睇下現場有幾靚

有Cosplayer及攝影師帶上專業器材拍照！（《香港01》圖片）

萬象前海冰雪之境｜貼士3 必睇飄雪中伏位 帶一打卡神器保護髮型

所謂人工噴雪，其實是由大型噴泡機噴出大量泡泡，Remi和Ellen實地體驗之後，發現泡泡容易飛入口鼻，大雪過後頭髮、衣物、手機都沾有泡泡，即使清理了泡泡，亦會留下痴立立的泡泡殘留，Ellen的深色衛衣亦留有泡泡印。不過，我們現場見有人帶上透明雨傘，拍照效果唯美，又可以擋泡泡，一舉兩得，大家可考慮帶上這把「打卡神器」！

萬象前海冰雪之境｜貼士4 冰雪之境最新飄雪時間

萬象前海原稱冰雪之境只有周五、六、日及節日，下午3時至晚上8時整點，才有10分鐘飄雪。不過飄雪活動實在太受歡迎，現場職員表示12月第一個星期，改為每日同樣時段飄雪，之後是否每天都有飄雪就尚未知，大家出發前可留意官方最新消息。

「冰雪之境」主場景飄雪時間

日期：2024年11月29至2025年1月1日

時間：15:00 - 20:00（逢整點，10分鐘/次）



萬象前海冰雪之境｜貼士5 楓葉小屋免排隊都有飄雪

懶得排隊又想體驗飄雪的朋友，適合在場外的楓雪小屋打卡。與冰雪之境同一層的楓雪小屋，無需排隊，便可與玻璃冰屋、紅色楓葉、聖誕樹等打卡，在指定時間亦有人工噴雪，適合懶排隊的朋友！👉睇片更逼真

懶得排隊又想體驗飄雪的朋友，適合在場外的楓雪小屋打卡。（《香港01》圖片）

「楓葉小屋」飄雪時間

日期：11月29日至12月1日，及12月6日至8日

時間：15:30 - 20:30（每小時一次,10分鐘/次）



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