東京地鐵9線顏色解密｜銀座線為何橙色？東西線藍色同一包煙有關

東京地鐵｜東京地鐵圖2025｜大家到訪東京一定會乘坐到東京地鐵線Metro，例如坐橙色的銀座線到淺草、坐啡色的副都心線到池袋，但其實大家又有沒有考究過，這9條東京地鐵的線路顏色為什麼是這些顏色呢？《香港01》好食玩飛記者為大家拆解線路顏色的背後原因，即睇下文啦！



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「東京Metro」（東京メトロ）是日本東京都的地下鐵交通系統很複雜，當中包括有銀座線、丸之內線、日比谷線、東西線、千代田線、有樂町線、半藏門線、南北線和副都心線9條路線，同時也連接多家鐵路公司例如都營地鐵線！

「東京Metro」（東京メトロ）是日本東京都的地下鐵交通系統，包含9條線。（圖片來源：freepik）

由於鐵路線有太多路，令人會容易混淆，所以也有了屬於它們的代表色，以防迷路！

東京地鐵｜1.銀座線（G）：橙色 —— 參考柏林地下鐵

「銀座線」是日本首條同時也是亞洲首條地下鐵，最初先通車的路段為「上野—淺草」，現在全線已有19個站，車站範圍於東京都內。銀座線代表色為橙色，是因為當初運行的「東京地下鐵道1000型電車」車體是參考了1900年代柏林地下鐵的橙黃視覺色，有了這層歷史意義，便沿用為代表色了。

東京地鐵｜2.副都心線（F）：啡色 —— 顏色被用光只剩啡色

東京副都心線連接了埼玉縣的和光市站和東京站，在2008年開設線路，線路串聯了東京Metro、東武鐵道、西武鐵道、東急鐵道和橫濱高速鐵路等5間鐵路公司，貫穿池袋、新宿、澀谷等站。由於副都心線是最新開設的顏色，很多代表色已被更早期開設的路線選用，因此副都心線用了啡色的代表色。

東京地鐵｜3.丸之內線（M）：紅色 —— 日本戰後復興象徵

串聯了28個鐵路站的丸之內線是戰後東京首條地鐵，也是復興的象徵，首段「池袋——御茶之水」在1954年通車。紅色代表色是源於建設考察團在倫敦看到的紅色煙盒，並以此作為列車的配色參考。

東京地鐵｜4.日比谷線（H）：灰／銀色 —— 跟車身材質有關？

以日比谷公園作為命名緣由的日比谷線，共有21個車站，在1961年通車，路線從北千住站通往中目黑站。日比谷線之所以選用灰／銀色，是因為日比谷線是第一條採用「不銹鋼車體」的線路，而不銹鋼大家都會想起銀色，因此日比谷線就以灰／銀色面世啦！

東京地鐵｜5.半藏門線（Z）：紫色 —— 江户時期貴族象徵 途經表參道站、澀谷站

半藏門線於1978年通車，由押上站連接至澀谷站，共14個車站。半藏門線命名於江户幕府時代，開國將軍德川家康的家臣「服部半藏正成」，他當時住所附近就是江户城的其中一道城門半藏門，因而以此為名。在古代，紫色是貴族的代表，江户時代流行一稱艷麗的江户紫，所以紫色成為了半藏門線的代表色。

東京地鐵｜6.東西線（T）：藍色 —— 車廂上的天藍色邊 途經中野站、日本橋站

東西線在1964年開通，是東京Metro最繁忙線路，當時路線是由浦安站至西船橋站，是千葉縣民眾的主要通勤路線，車身採用不銹鋼材質，車廂上加上天藍色邊，據說這個顏色的靈感來源是香煙包裝上的天藍色，至此這藍色成為了東西線的代表色。

東京地鐵｜7.千代田線（C）：綠色 —— 跟沿線風景有關？

在1969年通車的千代田線，連接了足立區的北綾瀨站至澀谷站的代代木上原站，是東京Metro第三繁忙線路，同樣地採用不銹鋼車體，而千代田線採用綠色作為代表色，是因為線路會途經綠意盎然的景點，例如湯島的岩崎邸庭園、日比谷的日比谷公園、代代木公園等，因此沿用了綠色作為千代田線的代表色。

東京地鐵｜8.有樂町線（Y）：金／黃色 —— 金碧輝煌象徵

有樂町線於1974年開通，使用金／黃色作為代表色，是因為路線途經多個商業區，尤其是有樂町銀座一帶，繁榮又華麗的形象，所以沿用了金／黃色。

東京地鐵｜9.南北線（N）：湖水綠色 —— 易於分辨南北線和千代田線

南北線於1991年通車，是東京都南北向的電車路線，湖水綠色其實跟千代田線的形象重疊了，同樣地是南北線線路也會途經綠意盎然的庭園景緻，例如舊古河庭園等，所以南北線也選用綠色作為代表線，不過是較為淺色的綠色，就是湖水綠啦！

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