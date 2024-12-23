泰國手信2025｜20大必買！餃子袋／機場芒果糯米飯／蛇牌爽身粉

泰國手信零食｜泰國手信藥妝｜泰國必買精品｜泰國手信除了買食，還有更多種類的，例如服飾、個人用品等等。《香港01》好食玩飛記者為大家精選了20大到泰國必買的手信清單！跟住買就無錯！有不少產品可以在機場免稅店就買到，買完即上機好方便！即看下文啦！



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泰國手信2025｜《服飾類》

泰國手信必買｜【1】GENTLE WOMAN —— 餃子袋／Cap帽

由泰國小眾設計師設計的GENTLE WOMAN，可以說是紅遍全球，幾乎每位女生都會擁有一個GENTLE WOMAN包包，它的最大特點是一個大的品牌標誌在袋面上，而且袋款顏色多，包括小廢包、布袋、餃子袋等，價位介乎17至57美金（約132至443港元），除了袋款，也有Cap帽、衣服、頭飾等。

泰國手信必買｜【2】Just in Case —— 超細纖維手袋／小資女袋款

Just in Case同樣也是泰國本土品牌，銷售多款手袋。值得一提的是，手袋的用料是超細纖維，材質柔軟和彈性，跟真皮的質感相似，價錢大約200至400港元，值得入手！而且袋款較斯文，適合OL上班族和小資女！

泰國手信必買｜【3】Jelly Bunny —— 可愛風膠拖鞋

Jelly Bunny是一家可愛風的衣服商店，銷售多款特別設計、糖果色的上衣。Jelly Bunny最熱門的其實是膠拖鞋，有可愛款、休閒款、奢華款等，價格範圍為316至1790泰銖（約72至406港元）。

泰國手信必買｜【4】NaRaYa —— 曼谷蝴蝶結袋

NaRaYa是多年來的熱門手信，一提到「曼谷蝴蝶結袋」就知是在說NaRaYa！此品牌的產品價錢便宜，而且款式多。不論是上班用的手袋、媽媽包、紙巾盒套或化妝袋都有大把款式！

泰國手信2025｜《零食類》

泰國手信必買｜【5】米餅 —— 黃咖喱味／肉鬆味／榴槤味

在泰國，米餅隨處可見，最方便當然在曼谷機場購買，機場有多間零食土產店，還可以試食，不時亦會舉行優惠活動。米餅有多款口味，包括黃咖喱味、綠咖喱味、肉鬆味、榴槤味、冬蔭功味等，非常脆口！

米餅有多款口味，包括黃咖喱味、綠咖喱味、肉鬆味、榴槤味、冬蔭功味等。（小紅書@曼谷女生 Yingpin）

泰國手信必買｜【6】芒果糯米飯 —— 機場有售

新鮮芒果加上椰漿糯米飯，味道鮮甜又有飽足感，機場也有售，是上機前必買手信！

新鮮芒果加上椰漿糯米飯，味道鮮甜又有飽足感！（小紅書@譚花花Blooms）

泰國手信必買｜【7】MAMA即食麵 —— 椰汁酸辣鮮蝦麵

泰國人氣MAMA即食麵可以在Big C、Mini Mart購買，在全泰國的市場佔有率超過50%添！這款即食麵共10種口味，最受歡迎的口味是「椰汁酸辣鮮蝦麵」，椰汁的甜味中和了酸辣味，不吃辣人士都啱食！

泰國人氣MAMA即食麵共10種口味。（小紅書@小 sua）

泰國手信必買｜【8】皇家牧場牛奶片

泰國自家品牌皇家牧場牛奶片是泰國當地人從小吃到大的營養補給品及零食，牛奶片的緣由是為了幫助營養不良的兒童而研發這款較有營養和健康的零食。皇家牧場牛奶片有2種口味，包裝上白底藍字的是牛奶口味，另一種白底咖啡色字是朱古力口味，吃下去有淡淡的奶香，不算甜，小朋友都食得！

泰國手信必買｜【9】Pocky＋Pretz餅乾

Pocky + Pretz餅乾已成為港人必買零食，雖然是日本的零食品牌，但泰國版有多種限定口味，例如香蕉口味Pocky、荔枝口味Pocky、冬蔭功口味Pretz等，口味非常獨特！

泰國手信必買｜【10】Lay’s薯片

除了Pocky + Pretz有泰國獨有口味，Lay’s薯片也有！例如海苔口味、炭烤烤肉醬口味和泰式辣海鮮檸檬口味。其中最多人推薦的是「泰式辣海鮮檸檬口味」，有泰式海鮮的嗆辣口感，但有清香酸甜檸檬味的後勁，好過癮！

泰式辣海鮮檸檬口味是最多網民推薦！（小紅書@愛吃香菜）

泰國手信必買｜【11】PS I Love You —— 牛油餅乾

PS I Love You牛油餅乾有原味、朱古力脆脆味和焦糖味，罐裝包裝亦十分精緻，送禮必買！細罐價錢為300泰銖起（約68港元），大罐價錢為440泰銖（約100港元）。

泰國手信必買｜【12】Butter Bear —— 朱古力、牛油餅乾禮盒

近期泰國爆紅手信是包裝可愛又精美的Butter Bear，吸引不少遊客排隊搶購！Butter Bear餅乾有香濃的牛油味，除了可以即場食，還有多款禮盒可以送禮，包括Assorted Tin Box、 Butterfly Chocolate Dip等。此外，它們亦有cafe出售小熊造型Pancake、飲品、復古蛋糕，少女心大爆發，啱晒鐘意打卡嘅你！

泰國手信必買｜【13】泰國三角斑蘭糖 —— 泰國標誌性食品

泰國三角椰子糖是泰國標誌性食品，當中有椰子原味、斑蘭味、榴槤味等，有軟糯米口感，甜度剛好、椰香味濃郁！

泰國三角椰子糖是泰國標誌性食品。（小紅書@澳門零食購）

泰國手信2025｜《藥妝類》

泰國手信必買｜【14】Boots —— 機場有售／英國藥妝品牌

Boots是英國藥妝品牌，在機場也有數間分店，特點在於量多、抵買、實用，而且經常舉行促銷活動，囤貨返香港慢慢用或派手信一流！品牌產品包括護膚系列、彩妝系列、沐浴系列、香氛系列、男士系列等，大部分單品售價都在200泰銖（約46港元）內。

泰國手信必買｜【15】L’Oréal —— 全球最平地方

在泰國購買L’Oréal是全球最平地方，因為L’Oréal的原產地是泰國，所以比起來在泰國買L’Oréal會是全亞洲最便宜、種類最齊全！此外，泰國King Power免稅店有齊國際知名護膚化妝品牌，在這裡購物就無錯了！

泰國L’Oréal是全球最平，因為L’Oréal的原產地就是泰國啦！（小紅書@飯大美）

泰國手信必買｜【16】EVEANDBOY 藥妝店 —— 泰國最大彩妝專門店

泰國最大彩妝專門店Eveandboy的彩妝款式包羅萬有， 例如4u2唇、NAREEMAKEUP液態腮紅（No.2 So Lucky）、GALA Camille By Terry水潤唇膏（01 、07 、11色 ）等等。

泰國最大彩妝專門店Eveandboy的彩妝款式包羅萬有。（小紅書@泰國EVEANDBOY）

泰國手信必買｜【17】Her Hyness —— 防曬／面膜／精華

網民大推的護膚品牌Her Hyness，聽說連泰國明星也選用，產品包括防曬、面膜、精華等等。防曬性價比高，價錢約200港元，而且質感不油膩，又有美白效果，非常適合中性至油性肌膚人士。面膜也是必買，白色包裝為補水抗衰功效；黑色包裝為清潔袪痘功效，敷貼時間比一般面膜長，需要敷40分鐘。

泰國手信2025｜《個人用品類》

泰國手信必買｜【18】Bath & Bloom —— 以泰國古老秘方製造

泰國岀名spa香氛和精油，點都買啲返香港自用或做手信吧！其中著名香氛品牌Bath & Bloom在機場都買到。Bath & Bloom的最大特色是以泰國的古老秘方製造，例如芝麻油、胚芽油、薑黃、檸檬草等天然素材，不以動物試驗，是個非常倡導環保的品牌，而且價格便宜。除了基本的四大香氛系列之外，100%的純精油及基底油更是熱賣商品。

泰國著名香氛品牌Bath & Bloom的最大特色是以泰國的古老秘方製造。（小紅書@丹牛和丹牛媽媽）

泰國手信必買｜【19】SNAKE BRAND蛇牌爽身粉 —— 高人氣手信／除臭爽身粉

SNAKE BRAND蛇粉是泰國高人氣手信，爽身粉有多種香味，包括薰衣草味、海洋味、玫瑰味、檸檬藥草味等等，有降溫、保持乾爽、除臭的作用，用後更有冰涼感，夏天用就啱晒！包裝仲有啲似英式午茶的茶罐添！

SNAKE BRAND蛇粉是泰國高人氣手信，味道包括薰衣草味、海洋味、玫瑰味、檸檬藥草味等等。（小紅書@辣雞生存日記）

泰國手信必買｜【20】Soap opera精油 —— 天然有機無添加

泰國小眾有機洗護品牌Soap Opera主打天然有機無添加化學成分的肥皂、精油、面膜、浴鹽、髮油等產品，適合各種肌膚使用，而且價錢便宜、包裝精美，手信必買！

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