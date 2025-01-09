福田口岸火鍋5推介｜皇庭廣場食椰子雞、臘味飯　人均¥79食4款牛

天文台表示，一股冷空氣將南下影響廣東，香港深圳地區從今晚起（9日）開始氣溫驟降。天氣寒冷最適合莫過於打邊爐。《香港01》好食玩飛記者整理出5大福田口岸附近邊爐，其中包括超靚日式庭園花膠雞火鍋、出色菌湯重慶火鍋、人均約¥104食生蠔鮑魚粥底火鍋等。



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福田火鍋【1】巴奴毛肚火鍋——野山菌湯重慶火鍋

巴奴毛肚火鍋屬於連鎖品牌，在全國都有分店，品牌定位跟港人熟知的海底撈相近，但以重慶火鍋和毛肚為主賣點，毛肚其實是牛四個胃中比較大的瘤胃，跟牛百葉口感相近，但非同一部位。

位於港人熱門商場卓悅中心的分店，是深圳重慶火鍋熱門榜的第一位，食客推薦必點有，野菌味濃郁但清新的野山菌湯、新鮮爽脆的毛肚及入口即化的雪花牛肉等。另外餐廳也有二人、四人套餐，人均約¥134。唯一要留意店舖經常要排隊，建議可以避開飯鐘或在大眾點評先排隊。

巴奴毛肚火鍋(卓悅中心店)

地址：福華路與崗廈一路交叉口西北角卓悅中心東區二樓L231號

營業時間：星期一至日早上11:00-凌晨3:00

交通：深圳地鐵1號線崗廈站B出口步行170米



福田火鍋【2】火璽——日系高檔花膠雞火鍋

入圍2022黑珍珠榜的火璽，走高檔火鍋路線，整體環境充滿日系庭園風，雅致舒適，適合聚餐。火璽主打以滋潤花膠雞湯為邊爐湯底，也有澳洲黑毛和牛肉、黑松露豬肉滑、花竹蝦等人氣菜品，。由於餐廳偏向高檔路線，價先錢方面稍貴，人均約¥240，不過因為食客認為餐廳質素值回票價，所以依然一位難求，建議預留座位。

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火璽

地址：深南大道4019號航太大廈A棟一樓

營業時間：星期一至日11:30-14:00/17:30-21:30

交通：深圳地鐵3號線福田站1號出口步行130米



福田火鍋【3】壹號粥火鍋·海鮮煲仔粥——人均約¥104食生蠔鮑魚

壹號粥火鍋位於與福田口岸地鐵站一站之隔的福民站，加上價錢親民，人均約¥104食到海鮮鮮切牛，已成港人熱門餐廳。壹號粥以自助形式一人一鍋粥底火鍋為主，不喜歡粥底亦可選擇湯底。食材新鮮選擇多，海鮮如生蠔、鮑魚、龍蝦、象拔蚌等，肉類如手打肉丸、手切吊龍、鮮雞等，每份平均都是¥15左右。不過，店內座位比較密集，兩人食客有機會搭枱。

壹號粥火鍋·海鮮煲仔粥(水圍店)

地址：福田街道金田路2003號金怡華庭1棟101B（福民C出口）

營業時間：星期一至日 11:00-00:00

交通：深圳地鐵4/7/10號線福民站C出口170米

農曆新年安排：1月23日至2月25日休息



福田火鍋【4】喜喜贊牛潮汕牛肉火鍋——人均¥79食4款牛

召喚牛魔王！潮汕牛肉火鍋可謂全牛宴，而喜喜贊牛則是位於崗廈站的方便之選，食客都大讚食材新鮮，牛肉份量足且入口即化，而且上菜速度快，二人套餐更是最平人均¥79食4款牛。當中必食就有雪花牛和吊龍肉，吊龍肉是牛脊背上的一條長肉，每條油脂分佈不一，營造多層次口感。除了牛肉，店舖人氣特色菜有鑊氣十足乾炒牛肉粿條和蠔餅亦值得一試。

喜喜贊牛潮汕牛肉火鍋

地址：彩田路2048號福建大廈A棟1樓

營業時間：星期一至四 11:00-00:00／星期五、六 11:00-02:00

交通：深圳地鐵1號線崗廈站E出口步行90米



福田火鍋【5】四季椰林椰子雞——皇庭廣場嫩滑海南文昌雞

在內地，椰子雞火鍋同樣是大熱之選，那就必須推介港人熱門皇庭廣場中的四季椰林椰子雞，於全國有超過60間門市，品質穩定，環境寬闊，二人四人套餐適合小型家庭，人均約¥110。椰子雞採用海南文昌雞，是海南四大名菜之一，以肉質嫩滑見稱，配合清甜椰子水，適合喜歡清新口味的食客。椰子雞外，臘味煲仔飯亦是招牌菜，一次滿足秋冬胃口。

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四季椰林椰子雞

地址：福華三路118號皇庭廣場L1樓20號

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵1/4號線會展中心站C出口440米

農曆新年安排：1月27日至28日休息



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