福田商場10大推介｜必去Coco Park/領展中心城/卓悦中心+交通方法

福田商場推介｜福田口岸鄰近多個人氣大型商場，不少更是與地鐵站連接，不用日曬雨淋就能直達，非常方便。以下10大福田商場推介，有適合親子活動，特設兒童樂園的星河Word·CoCo Park，也有於去年重新裝修，由香港地產發展商領展重新規劃的領展中心城，配套變得更符合港人需求！喜歡逛商場的朋友，就要看看下文了！



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深圳近年致力發展福田一帶，有許多大型商場落成，加上由香港出發到福田口岸非常快捷，無論是乘坐高鐵前往福田站，抑或從港九新界乘坐巴士都十分方便，因此福田已成為不少港人於周末北上的熱門選擇。如未去過福田的朋友，以下出發到福田口岸，以及由地鐵直達的大型商場交通資訊就要Bookmark了！

福田口岸交通

從福田過關後，到達的地鐵站主要分為兩個，分別是福田口岸地鐵站及福田高鐵站，兩個車站相距一段距離，而且所連接的地鐵路線亦不同。

福田口岸地鐵站

如經地鐵或巴士從福田口岸過關，可直接到地鐵福田口岸站出發到各大景點遊玩，地鐵站分別連接4號線及10號線，沿線設有多個熱門景點。

福田高鐵站

如果由香港西九龍站乘坐高鐵，則只需14分鐘車程便能到達福田高鐵站。高鐵站連接福田地鐵站，可再轉乘深圳地鐵2號線、3號線或11號線，前往福田或深圳各區。

福田商場10大推介

福田商場推介【1】福田星河COCO PARK——設兒童樂園、超過20間網紅食店

融合休閒公園和購物體驗的購物中心福田星河 COCO PARK，商場一共有6層，設有12條內街、8個中庭，面積更高達85,000平方米，而商場以文創、餐飲、零售為主，店舖十分多元化，吃喝玩樂一應俱全。另外，商場特設了兒童樂園，帶小朋友來放電也十分合適。

餐廳美食方面，商場亦進駐了不少人氣餐廳，當中更有超過20間網紅食店，如人氣梳乎厘GiGi、KUMO KUMO、西塔老太太、霸王茶姬及太二酸菜魚等等。

地址：深圳福田區福華三路

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至購物公園站C出口，步行約2分鐘



福田商場推介【2】皇庭廣場——必逛深圳超市盒馬鮮生

位於深圳核心商業區的皇庭廣場，是一個集購物、娛樂及美食餐廳的綜合商場。商場共有6層，總面積高達42,300平方米，加上交通方便，只要乘坐地鐵從福田口岸站到會展中心站，僅兩個站便可直達，加上餐廳選擇眾多，如經常大排長龍的東洞烤肉大排檔、人均不用$100的二把手燒烤，及日式料理燒鳥鐵板燒等。另外，於商場底層更有人氣大型超級市場盒馬鮮生，都是港人常去買手信或日常用品的地方，因此成為不少港人深圳到埗後，第一個必去的熱門商場。

地址：深圳市福田區福華三路118號

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站C出口直達



福田商場推介【3】領展中心城——俄貨超市分店、常設港人消費優惠

領展中心城總面積達83,900平方米，匯聚多間人氣餐廳、購物、消閒、娛樂設施，無論唱K、按摩、夾公仔等港人熱愛活動都能在這裡找到，在零售方面，也有主打俄羅斯特產的超市俄貨集市分店，可在這裡買到各式各樣的俄貨。而商場亦鄰近高鐵福田站及地鐵會展中心站，地理位置優越。

此外，領展中心城由香港地產發展商領展規劃，配套更符合港人口味，不時還會有惠及港人的消費優惠，如出示回鄉證，或於商場登記做會員就能獲得餐廳8至9折的折扣，或贈送小禮品等等，加上與另一熱門商場OneAvenue 卓悅中心相毗鄰，所以深受港人歡迎。

地址：深圳市福田區福華一路3號

交通方法：地鐵 1/4 號線會展中心站B出口，步行約1分鐘



福田商場推介【4】One Avenue 卓悦中心——連接多個地鐵站、4間黑珍珠餐廳

One Avenue 卓悅中心於2019年開幕，總面積達30萬平方米，是深圳大型商場之一。商場分為四個購物區及一條中央大街。提供國際零售、主題餐飲、人文藝術、電影娛樂和親子社交的活動體驗。

想找美食的話，商場內有4間獲得有「中國版米芝蓮」之稱的《黑珍珠餐廳指南》推介的餐廳，包括珍庭潮州菜、天嶼水·茶蔬、新長福、漾亞·雍雅合鮮；另外還有人氣韓式烤肉店姜虎東白丁烤肉，以及熊貓燙火鍋。此外，商場連接深圳地鐵1號線崗廈站，距離福田口岸僅兩個站，還有地下街接駁會展中心及購物公園站，交通十分方便。

地址：深圳福田中心區福華路與金田路交匯處

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至會展中心站A出口，步行約5分鐘



福田商場推介【5】深業上城——打卡必去小鎮風建築商場

有別於其他深圳大型商場，走小鎮風格的深業上城，環境更為清幽及舒適，逛起來毫無壓力！而商場的其中一個特色，便是其紅、黃、白為主的外牆設計，處處都是打卡位，在任何角落都能找到拍出美照的機位，當中最多人打卡的便是商場天台。此外，商場齊集了300多個品牌及美食，例如創意川菜榕意·川味之美、鳳凰四季椰子雞及漁語魚酸菜魚新川菜等中菜館，都可在這裡品嚐得到。

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通方法：地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口，步行約3分鐘



福田商場推介【6】中洲灣 C Future City——teamLab常設館、動漫迷必去勝地

對藝術、潮流玩物有濃厚興趣的朋友，以「藝術、科技、自然」為主題的中洲灣 C Future City定必適合你。商場以「未來城市」為定位，佈置充滿未來感與藝術感，氣氛相當夢幻。商場除了集結眾多國際品牌服飾外，還有很多動漫玩具專門店，非常適合年輕人前往。另外不得不提的是，商場內有由日本藝術團隊teamLab打造的巨型立方體藝術裝置《水粒子世界與因人而現的漩渦》，在商場閒逛時也能順道參觀深圳的teamLab常設館。

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地址：深圳市福田區濱河大道9283號

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至下沙站B出口，步行約5分鐘



福田商場推介【7】KK One——周杰倫餐廳Mr.J Diner首店、日本家品店

與C Future City相互連接的商場KK One是一座集購物與娛樂於一身的商場，佔地面積約10萬平方米，以零售和餐廳為主。商場除了潮流服飾之外，還有大型的家品店及家具店，不少更是來自日本，性價比高且選擇多。而商場亦有親子友善的設施，如親子遊戲坊、電子遊戲中心等，很適合帶小朋友來放電。另外不得不提的是，於大眾必吃榜榜上有名的犀先生·燒肉，以及周杰倫的餐廳Mr.J Diner首間分店也在這裡！

地址：深圳市福田區濱河大道9289號

交通方法：地鐵 9 號線下沙站B出口，步行約3分鐘



福田商場推介【8】東海繽紛天地——網紅咖啡店、鄰近錕鵬卡丁運動中心

東海繽紛天地共有4層，提供潮流購物、休閒娛樂、特色飲食、生活配套等多種類別的選擇。此外，商場鄰近就有適合親子玩樂的錕鵬卡丁運動中心，步行約5分鐘路程便可到達，十分方便。而深圳目前唯一一家供應輕食的網紅咖啡店store by.jpg，就在東海繽紛天地，可順道去歎咖啡及打卡影相。在人流方面，東海繽紛天地亦相較其他商場少人，如不喜歡擁擠的感覺，這個商場便是不錯的選擇。

地址：深圳市深南大道7888號

交通方法：地鐵 7 號線農林站A出口，步行約7分鐘



福田商場推介【9】平安國際金融中心——360度俯瞰深圳城景

平安國際金融中心由地鐵福田口岸站出發，僅3個站便可到達，非常快捷。 而平安國際金融中心除了可吃飯行街之外，其一大特色便是可以乘坐多媒體OLED觀光電梯，以每秒10米的超高速直達547.6米的觀光層，可360度俯瞰深圳城景！無論是日落時份，還是在晚霞時間來觀賞都有不一樣的體驗，是深圳近年新興的打卡勝地。

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地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通方法：地鐵1/3 號線購物公園站D出口直達，步行約5分鐘



福田商場推介【10】水圍1368文化街區——廣府風情騎樓建築打卡一流

水圍1368文化街區是由一條600年歷史的村落「水圍村」重建而成，街區被改成了具有廣府風情的騎樓，非常有地方特色。而前往水圍1368文化街區也十分方便，於皇崗村站B2出口步行7-10分鐘便能到達。街區亦云集各式各樣的餐廳、酒吧、cafe、甜品店、茶飲店、手作店等小店，當中推介一家半開放式的意大利餐廳Cyclus Craft Kitchen，不但價格便宜，而且配合周遭騎樓建築，令氛圍更加浪漫，打卡拍照一流。

地址：深圳市福田區皇崗公園一街水圍村145棟

交通方法：於褔田站乘坐深圳地鐵至福民地鐵站B出口，步行約10分鐘



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