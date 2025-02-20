深圳卡丁車5推介　天台賽車／近福田口岸／2.5小時任玩／人均$94

深圳卡丁車｜深圳好去處｜小型賽車又稱卡丁車，近年在多個國家掀起熱潮。雖然香港都有卡丁車場，但賽道通常比較短，不少港人就會選擇北上到深圳、珠海等地玩卡丁車。《香港01》好食玩飛記者就整理了5大深圳卡丁車場，有超浪漫的落日賽車場、有就近口岸的室內賽車場、還有可以玩50多種設施的遊樂場等。



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深圳卡丁車【1】ONE KART一個卡丁車（平湖店）

位於龍崗區的One Kart一個卡丁車，最大賣點就是在天台上飆卡丁車，碰上日落時段可邊欣賞晚霞邊感受駕駛卡丁車的快感，氣氛浪漫。而車場佔地1.3萬平方米，等於近兩個足球場的大小，另外賽道設12個彎道，讓駕駛者體驗急轉的樂趣。平日票價港幣94元起玩10分鐘，有網民表示可以跑到12個圈，配上落日景色，值回票價！

位於龍崗區的One Kart一個卡丁車，最大賣點就是在天台上飆卡丁車，碰上日落時段可邊欣賞晚霞邊感受駕駛卡丁車的快感，氣氛浪漫。（小紅書＠Yizireee）

ONE KART一個卡丁車（平湖店）

地址：深圳市龍崗區平安大道309號2棟6樓

營業時間：周一至五 13:00 - 22:00；周六、日 10:00 - 22:00

交通：地鐵3號線丹竹頭站／地鐵10號線華南城站／公車開田科技園站下車

門票預訂：Klook

深圳卡丁車【2】極速飛車賽車俱樂部

極速飛車賽車俱樂部是不少人大讚最就近市區的卡丁車場，從羅湖口岸乘坐深圳地鐵1號線至世界之窗站即可，車場位於世界之窗停車場旁邊，無須進入景區，是非常適合港人的路線。

而且車場佔地近8,000平方米，超過一個足球場的大小，賽道設計亦穿梭於樹蔭下，以叢林賽車為噱頭，有各種彎道，入秋後涼快又舒適，適合新手小試牛刀。票價方面，單人票港幣132元，是香港找不到的價錢，有興趣的朋友不妨行動！

極速飛車賽車俱樂部

地址：深南大道9037號世界之窗景區荔枝林雕塑園101號

營業時間：周一至四 10:00 - 21:00；周五及日 10:00 - 22:00；周六 09:30 - 22:00

交通：深圳地鐵1號線世界之窗站步行約12分鐘

門票預訂：Klook｜Trip.com

深圳卡丁車【3】Party day運動超樂場（龍崗店）

Party day運動超樂場自開業以來廣受網民推薦，佔地1萬平方米，標榜有近50多項玩樂設施，包括卡丁車、保齡球、碰碰車、跳彈床、射箭等，一次滿足多個願望。雖然卡丁車的設施和裝備不及其餘的車場，但勝在港幣188元起就可以玩上多個設施，玩足2.5小時，可謂小朋友的放電天堂，因此每逢假日場地都會人頭湧湧！

Party day運動超樂場（龍崗店）

地址：廣東省深圳市龍崗區平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵10號線華南城站C出口步行約16分鐘

門票預訂：Klook

深圳卡丁車【4】SGP卡丁車俱樂部（清水河店）

不想日曬雨淋，但又想一嘗賽車的速度？不妨考慮以下兩間室內車場！SGP卡丁車俱樂部位於羅湖區，距離福田口岸只有15分鐘車程，較適合打車前往。賽道長300米以上、寬約6.5米，共有14個彎道，由高速彎、中速彎、掉頭彎等好幾個彎組合而成，充滿刺激感，而且每場都可玩8分鐘，跟朋友比賽圈數，票價為港幣138元一場。

SGP卡丁車俱樂部（清水河店）

地址：清水河街道清水河一路3號清水河公車站公寓大樓負109號

營業時間：周一至五 12:00 - 22:00；周六、日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵14號線羅湖北站H出口步行740m

門票預訂：Klook｜Trip.com

深圳卡丁車【5】MAYKART室內卡丁車（湄南河店）

位於南山區的MAYKART室內卡丁車，賽道長400米，採用1:1美式賽道，空間十足。單人店內亦設休憩區小食店，不用擔心間段中無法休息。一場卡丁車收費人民幣158元（港幣約169元），8分鐘內可玩10至14圈！

MAYKART室內卡丁車（湄南河店）

地址：海灣路19號湄南河體育小鎮MAYKART室內卡丁車

營業時間：星期一至日 10:00-21:00

交通：深圳地鐵12號線左砲台A出口

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