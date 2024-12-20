深圳下雪了？福田真雪場玩10米滑梯！東門茂昌¥78近視鏡送太陽鏡

深圳聖誕好去處｜領展中心城｜北上攻略｜今年冬天想玩雪，不用飛日本，不用去歐洲，上深圳就可以了！《香港01》「好食玩飛」記者Remi直擊領展中心城的戶外「真雪」場，大玩冰雪滑梯和打卡3.5米高雪人。今集眼鏡優惠介紹了東門中威眼鏡城茂昌眼鏡多重優惠，一副近視眼鏡¥78起，01讀者二人同行優惠¥880兩副HOYA漸進鏡，想知詳情記得睇片！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

眼鏡優惠 —— 中威眼鏡城茂昌眼鏡 日本Hoya多重優惠

今集Remi來到東門有20多年歷史的老牌眼鏡城中威眼鏡城，3樓的茂昌眼鏡最近重新裝修開業，為各位01讀者帶來多重優惠！一副近視眼鏡¥78起，一副日本HOYA漸進眼鏡¥550起，01讀者更有二人同行優惠，¥880可以配到兩副HOYA漸進眼鏡，而且任何配眼鏡還送你一副太陽眼鏡！就馬上來光顧茂昌眼鏡，配一副新眼鏡迎接2025年！👉立即睇片

中威茂昌地方夠大，重新裝修後挑選眼鏡更加舒適。配好眼鏡後，一般近視眼鏡最快1小時內可以領取，如果是漸進眼鏡就要多等幾天，也可以包郵到香港夠方便！而且顧客憑單據享有1年質保，包換一次，買平眼鏡也不用怕中伏！

+ 4

茂昌眼镜

地址：深圳市羅湖區東門步行街中威眼鏡城3樓303號店

交通：深圳地鐵老街站D出口步行到中威眼鏡城

微信及電話：15323438815



深圳聖誕好去處 —— 領展中心城戶外「真雪」場

《北上攻略》上兩集介紹過其他深圳商場聖誕活動，都是用噴泡泡代替「飄雪」。今集Remi來到褔田領展中心城，直擊700平方米戶外「真雪」場。進場必玩約3米高、10米長的驚險冰雪滑梯。Remi實測試玩，雖然滑梯看上去不算很高，不過由於滑道結冰，實際滑下來的速度比想象中快！👉立即睇片

到場必打卡7個打工仔造型雪人雕塑，當中還有3.5米高超巨型雪人！雪人身後的玩雪區，由工作人員控制噴雪管道而成，小朋友可使用場提供的滑雪橇、膠鏟子、小鴨子模具等盡情玩雪！

深圳冰雪節由即日起舉行至2025年2月9日，上午10時至晚上9時開放。場外設有售票處，兒童票¥88、單人票¥108、雙人票¥198、一大一小親子套票¥168、兩大一小家庭套票¥238，每節體驗時間為70分鐘。

深圳冰雪節@領展中心城

日期：即日起至2025年2月9日

地址：領展中心城G層西廣場

交通：褔田口岸過關，搭地鐵4號線兩個站到會展中心站，往B出口方向進入連城新天地，轉彎直達領展中心城地下。



《北上攻略》更多深圳聖誕好去處介紹▼▼▼

深圳聖誕好去處 —— 港人做一件事免費玩貓

領展中心城今個聖誕除了有冰雪節，中庭還有聖誕喵趣樂園，60隻萌爆貓咪等你陪玩！入場收費一小時¥38起，不過香港人有優惠，只要在facebook或IG，按要求發一個打卡post，就可以在B1層的客服中心，免費領取門票1張。免費門票活動只會維持到今年12月31日，大家想來親親貓咪就要趁早了！👉立即睇片

聖誕喵趣樂園@領展中心城

日期：即日起至2025年2月16日

地址：領展中心城G層中庭

交通：褔田口岸過關，搭地鐵4號線兩個站到會展中心站，往B出口方向進入連城新天地，轉彎直達領展中心城地下。



深圳聖誕好去處 —— 豬肉婆‧大小點深圳首店 食香港少見菜式柚子皮

玩足一日，當然要食飽飽才回港！片尾Remi來到領展中心城1樓的豬肉婆‧大小點新店。豬肉婆是明星級順德私房菜，最近來到深圳開了新店大小點，內裏是新式茶樓裝修，分為上下兩層。記者實試冬季新品古法羊腩煲、脆皮妙齡乳鴿、蝦餃皇、鮮蝦紅米腸、豬肉婆名點小籠包，還有香港已經很少見的紅腰豆柚子皮👉想知詳情即刻睇片

+ 2

豬肉婆‧大小點@領展中心城

地址：領展中心城1樓東大門旁

營業時間：10:00-14:00；17:00-21:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略