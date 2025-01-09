日本自由行｜御守過期點處理？過期不棄隨時有厄運｜附4處理方法

旅行注意｜去日本旅行少不免會到神社觀拜，有時還會順道買御守給自己或送給家人朋友當作紀念品，但原來在日本買御守也有不少禁忌，更有指御守只有一年期限，不好好處理或會影響運情，隨時帶來厄運！那麼，御守過期應該怎樣處理？又要回到同一間神社歸還嗎？

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御守外型精美，而且還有祈求護佑的作用，很多人遊日都會當作紀念品或是手信送給別人。然而，如果了解日本當地文化的話，其實御守的效力是有限期的。據日本羽田神社提供的資訊，御守的期限僅有一年，其後效力會逐漸遞減。因此，每到新一年，都應把過期御守好好處理。

一般而言，御守的期限僅有一年，其效力亦會隨時間遞減。（日本產泰神社官網）

御守可以放在錢包嗎？

在了解如何處理過期御守之前，亦應該先了解買回來的御守的存放方法。日本羽田神社建議，御守最好將其隨身攜帶，以便與持有人保持接觸。不過，神社亦提醒，如果把它放在錢包，錢包就不宜放後褲袋，畢竟裡面住著一位神。如果無法將御守隨身攜帶，最好將它放在家裡安全的地方，例如抽屜、書架或較高的位置。

御守可以持有多少個？

既然御守存在著神的力量，那麼一般而言又可以擁有多少個御守？不少人擔心，如果擁有多個御守，神靈之間就會互相爭鬥，從而影響御守的力量。以驅魔除惡聞名的晴明神社表示，其實是可以同時擁有不同神社的御守，而且無須擔心擁有的數量。

大家無須擔心同時擁有不同神社的御守。（日本神社本廳官網）

雖然大眾可以持有多個御守，以祈求不同方面的護佑。不過，無論御守再多，它們總會有過期的一日。那麼，過期御守又應該如何處理？

御守過期處理4大方法

御守過期處理方法【1】放回原來神社

最傳統的方法就是返回原來的神社或寺廟，並放入「古札納め箱」，讓他們幫忙處理，但亦要留意所買回來的御守，是屬於神社還是寺廟的。神社買的放在神社收集箱；寺廟買的就放在寺廟收集箱。至於是否要回到同一間神社歸還，日本專門除魔的神社晴明神社則建議，如果與本來的神社距離很遠，也可選擇到附近的神社歸還。

古札納め箱（日本白旗神社官網）

御守過期處理方法【2】御寄回相關神社

如果短期內都沒有打算去日本旅行，又怎麼辦？其實也可以透過郵寄寄回神社或寺廟，讓他們幫助處理，不過記得事前先查看相關神社或寺廟的官方網站是否提供該服務。

御守過期處理方法【3】自行處理

倘若你覺得上述方法很麻煩，也可以嘗試自行處理，但必須將其淨化才能丟掉，但當中亦大有學問！

御守淨化4步

1. 先把御守放在半張紙上包好。

2. 在上面以「左、右、左」的順序撒上粗鹽。

3. 懷著感恩的心掉入垃圾桶。

4. 如果覺得丟進垃圾桶不禮貌，你也可以選擇燒掉御守，剩下的灰燼用水沖掉即可。



想將舊御守寄回神社，記得事前先查看相關神社或寺廟的官方網站是否提供該服務。（日本神社本廳官網）

御守過期處理方法【4】當成紀念品

不過，也有很多人不建議將它直接掉進垃圾桶或燒掉，如果無法返到神社處理，又不想丟掉，坊間也有一種說法，只要不亂丟棄，繼續尊重愛惜它，當作紀念品就可以了。

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