深圳砂鍋粥推介7間｜叻牌海鮮／暖身白貝蝦粥／爆蟹膏蝦粥

深圳砂鍋粥｜深圳有不少好味又抵食的砂鍋粥，《香港01》好食玩飛記者為大家精選了7間深圳砂鍋粥專門店，最平低至88元人民幣，想暖笠笠地度過這個週末？即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

深圳砂鍋粥推介｜【1】金稻園砂鍋粥 —— 歌手古巨基打卡蒲點／逾10間分店／爆蟹膏蝦粥

「金稻園」屬於砂鍋粥界的名牌級數，不僅味道鮮甜、食材新鮮，店內裝潢也有講究，有分店的裝潢是簡約風；有分店有夏日熱帶風情的感覺，分店更超過10間。歌手古巨基也有幫襯過！「金稻園」最岀名就是膏蟹基圍蝦粥，蟹膏飽滿，基圍蝦鮮嫩多汁！此外，他們的豉椒炒花甲也是大熱門，新鮮花甲搭配香辣豉椒，配砂鍋粥好夾！

金稻園砂鍋粥（總店）

地址：羅湖區中興路99號

交通：深圳地鐵3號線晒布站B岀口

營業時間：10:30 - 05:00



深圳砂鍋粥推介｜【2】叻牌海鮮大排檔 —— 麻雀牆／蝦蟹砂鍋粥

有港式茶記復古裝潢的「叻牌」，每個位置都好啱打卡，特別是麻雀牆！而且還設有多間包廂，非常適合一班朋友或家人在凍冰冰的天氣裏聚首一堂、吃暖笠笠的蝦蟹砂鍋粥，砂鍋粥的粥底不但加入花蟹熬煮，還加入鮮蝦、墨魚等海鮮，粥底完全地吸收海鮮的鲜味，令粥味帶有濃郁的蟹香味、口感軟綿。

叻牌海鮮大排檔

地址：福田區車公廟泰然工業區213棟

交通：深圳地鐵下站沙C岀口

營業時間：11:00 - 14:00 & 17:00 - 02:00



深圳砂鍋粥推介｜【3】粥老大砂鍋粥·燒烤·小炒 —— 白貝基圍蝦粥／普寧炸豆腐

想吃砂鍋粥同時燒烤？可以試試「粥老大」，「好食玩飛」記者「粥老大」的白貝基圍蝦粥，雖然蝦的體積不算大，但有濃厚的蝦味和鮮味，而且粥底比較黏稠、綿密，喜歡吃軟身的粥，就啱你啦！當日記者點選了套餐，有普寧炸豆腐、羊肉串等，普寧炸豆腐外脆內嫩，加上特制的醬料，口感獨特！👉即睇記者實試「粥老大」

粥老大砂鍋粥·燒烤·小炒（車公廟店）

地址：福田區泰然六路213棟38號（泰然六路和九路交𣿬處）

交通：深圳地鐵9號線下沙站C岀口

營業時間：11:00 - 03:30



粥老大砂鍋粥·燒烤·小炒（梅林店）

地址：深圳福田上梅林中康路33-3號（維也納樓下）

交通：深圳地鐵上梅林站G出口

營業時間：11:00 - 02:30



深圳砂鍋粥推介｜【4】賣魚佬砂鍋粥 —— 22年歷史／砂鍋焗魷魚／海鮮粥

只做晚市的「賣魚佬砂鍋粥」已開業22年，營業時間由晚上6時至凌晨1時，「賣魚佬」的海鮮粥內有大量鮮蝦、瑤柱、魷魚，海鮮的份量比粥還要多！除了海鮮粥，還有一道招牌名物，砂鍋焗魷魚！網民紛紛表示是必點，鍋裏有魷魚、蒜蓉、蔥粒等，由熱油逼岀魷魚鮮味，非常推薦！

賣魚佬砂鍋粥

地址：深圳福田區梅村路上梅林新村28棟

交通：深圳地鐵9號線梅村站C1岀口

營業時間：18:00 - 01:00



深圳砂鍋粥推介｜【5】佳泰砂鍋粥 —— 象拔蚌粥／蝦蟹砂鍋粥／25年歷史

擁有4間分店的「佳泰」已有25年歷史，象拔蚌粥是他們的新品，象拔蚌和粥這個搭配是比較少見，粥底再加上鮮嫩的雞肉，分量十足！除了新品，當然不能忘記「佳泰」的經典名菜，蝦蟹砂鍋粥！螃蟹超肥美，連蟹鉗的肉也很多！

佳泰砂鍋粥（石廈店）

地址：深圳福田區石廈二街2-12號

交通：深圳地鐵7號線石廈站F岀口

營業時間：10:00 - 23:00



深圳砂鍋粥推介｜【6】和記砂鍋粥 —— 開業10年多／鮮蝦粥／宵夜好去處

以粵式砂鍋粥而聞名的「和記」隱藏於鹽田壹海城mall附近的小巷裡，由傍晚5時營業至次日6時，如果在尋找深圳宵夜的你，去「和記」就啱啦！「和記」的鮮蝦粥，價錢為88蚊人民幣，蝦的肉質很扎實、鮮味濃郁。然後再點選都是25蚊人民幣的普寧炸豆腐和炒蕃薯葉，3個人食一定夠飽！

和記砂鍋粥

地址：深圳鹽田區詩寧大廈東和路45號

交通：深圳地鐵2號線海山站A1岀口

營業時間：17:00 - 06:00



深圳砂鍋粥推介｜【7】 三興砂鍋粥 —— 網民每次必點蝦蟹粥、炒花甲

由下午4時半營業至次日4時的「三興砂鍋粥」，網民們都推薦蝦蟹粥和炒花甲等菜式。軟糯香濃的粥底，蝦肉非常充足，口感彈牙！價錢為人均114蚊人民幣，價錢中規中矩。至於炒花甲，價錢則比較便宜，一碟35蚊人民幣，沒有腥味，非常鮮甜！到店必定要點選蝦蟹粥和炒花甲！

三興砂鍋粥（總店）

地址：深圳寶安區自由路鑫港灣足浴保健西10米

交通：深圳地鐵5號線翻身站C岀口

營業時間：16:30 - 04:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略