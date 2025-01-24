河口湖美食7大推介｜富士山造型麵包、布丁／和牛爐端燒／天婦羅

河口湖美食｜位於富士山下的河口湖，距離東京並不遠，搭乘電車或高速巴士就可輕鬆抵達，加上景色優美，是不少海內外遊客喜愛的近郊景點。除了美景，美食也是每趟旅行的重要元素。《香港01》好食玩飛記者精選了河口湖的7大美食，包括可以欣賞富士山景色的CAFE、山梨縣必試的特產餺飥麵，以及手信必買富士山造型麵包店。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

位於富士山下的河口湖是不少海內外遊客喜愛的近郊景點。（Jessica Gale@Unsplash）

河口湖美食【1】BRAND NEW DAY COFFEE—賞富士山CAFE

BRAND NEW DAY COFFEE主售意大利薄餅、麵包、咖啡和甜品，CAFE距離河口湖站不遠，約15分鐘車程，餐點獲不少網民大讚水準十足，人均價錢約1500日圓（約75港元）。CAFE整體裝潢有和式鄉村小木屋的感覺，設有戶外平台供顧客邊欣賞富士山邊歎咖啡，氣氛恬靜閒適，不妨來中途休息。

BRAND NEW DAY COFFEE

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1477号1-B棟2F

營業時間：星期一至日10:00-17:00



河口湖美食【2】不動茶屋—山梨縣特色餺飥麵+生馬肉

不動茶屋在山梨縣有4間分店，其中東戀路店以獨特的雲朵餐廳外形大受歡迎。看似網紅打卡的餐廳設計，事實上是主售名為「餺飥」的山梨縣傳統美食。餺飥麵有點像扁平版本的烏冬，配以味噌、洋蔥、南瓜、白菜等眾多蔬菜製成，食客表示餺飥麵口感獨特，湯頭鮮甜，是必試的鄉土料理。餺飥麵外，生馬肉亦是不動茶屋的大熱菜式，大家又會否嘗試？

ほうとう不動（東恋路店）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津東恋路 2458

時間：星期一至日11:00-20:00



ほうとう不動（河口湖北本店）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町河口707

時間：星期一至日11:00-20:00



ほうとう不動（河口湖南店）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津1672-2

時間：星期一至日11:00-19:00



ほうとう不動（河口湖南店）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3631-2

時間：星期一至日11:00-19:00



河口湖美食【3】Fujisan Shokupan—富士山造型麵包

以富士山造型麵包爆紅的Fujisan Shokupan，不但整個造型、以及包裝精緻，而且每一款麵包都是以富士山和山梨縣的原材料製成，包括富士天然水和山梨提子原汁、牛奶等，蘊藏著小店心機，非常適合當手信。另外，麵包店的旁邊也有一間同品牌的布丁專賣店，也是以梳打味富士山造型布丁為噱頭。

Fujisan Shokupan

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津3462-11

時間：11:00-18:00(星期四休息)



河口湖美食【4】Fuji Tempura IDATEN—薄脆輕盈天婦羅定食

Fuji Tempura IDATEN（いだ天）專賣現炸天婦羅定食，其天婦羅麵衣薄脆，吃起來不會油膩，搭配醬汁又恰到好處，成為食客大力推薦的原因。其中招牌菜富士山天丼以6隻大海老炸蝦和多種天婦羅擺盤設計，仿效出富士山的外形。此外，IDATEN也有另一款山梨縣特色吉田烏冬，是前往河口湖觀光補充能量的好地方。

Fuji Tempura IDATEN 冨士天ぷらいだ天河口湖本店

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津東恋路 2458

時間：星期一至日11:00-20:00



河口湖美食【5】燒肉向日葵亭—本地人推薦燒肉店

燒肉向日葵亭以其平價美味燒肉深受當地人歡迎，並在Google評論上獲得了4.4高分。餐廳提供多款肉類選擇，如橫隔膜肉、超值牛扒等，人均約2000日圓（約100港元），用餐環境寬敞，更有包間。有網民提醒，餐廳不需電話號碼亦可預約，可提前預訂以避免臨時沒有座位。

燒肉向日葵亭

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町船津7364-2

營業時間：17:00-23:00（星期二休息）



河口湖美食【6】山麓園—老字號山梨縣和牛爐端燒

山麓園是擁有150年歷史的老字號，食客可以在充滿歷史的傳統日本房屋中享用以炭爐自助的爐端燒。餐廳有6款套餐，最平套餐5,500日圓，有前菜、9款串燒及餺飥麵，而8,800日圓中價位套餐則可以吃到包含山梨縣和牛甲州牛的串燒，最貴的則是22,000日圓有海鮮、和牛的套餐。有食客表示餐廳食物品質好，更有地道氣氛。

山麓園

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町船津3370-1

營業時間：星期一至日 10:00-21:00



河口湖美食【7】壽司善—老字號刺身、壽司名店

壽司善創建於1976年，屬於河口湖的老字號名店，採用築地、豐洲的新鮮漁獲，主打刺身、壽司、天婦羅和丼飯等。必食招牌是綜合刺身拼盤，包含干貝、甜蝦、黑鮪魚和鮭魚，價格實惠。此外，河口湖自古以來就有河童的傳說，店內就自創出河童飯，以靜岡產鮪魚製成，搭配滑順的山藥泥和醃小黃瓜，獲網民大讚。

壽司善

地址：富士河口湖町船津2466-9

時間：星期一至日 17:00-21:00



睇完上面美食，想準備下次出發河口湖？《香港01》好食玩飛記者再介紹4間河口湖酒店畀大家！

河口湖酒店推介【1】富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）

富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）坐落於河口湖正前方，並提供從河口湖站出發的免費接駁車，亦可步行12分鐘直達酒店，而且鄰近人氣景點，如富士急樂園、富士御室淺間神社等僅5至10分鐘車程，相當方便！這間河口湖酒店裝潢舒適簡約，房內的私人溫泉更對正富士山景，可以看到完整且美麗的山景或湖景，此外住客夏季時更可在室外泳池暢泳，夜間休息室更提供免費在地飲品。

富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）

價錢：人均HKD$917起（西館湖景和洋式房）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町Funatsu 1

交通：河口湖站（提供免費接駁車）或步行12分鐘

富士湖酒店預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

河口湖酒店推介【2】La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）

提到河口湖酒店，La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）環境風景一流，絕對是人氣之選！酒店為日式傳統酒店，客房裝潢溫馨，環境寬敞，除了可以從房內清楚看到超靚的富士山，更可以對著山景在浸私人溫泉，酒店同時設有室內外風呂，而且毋需預約，此外亦會提供自助早餐及宵夜拉麵，非常貼心！

La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）

價錢：人均HKD$1,246起（雙人房）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Kawaguchi 2395

交通：河口湖站約13分鐘車程

La Vista富士河口湖酒店 預訂優惠：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

河口湖酒店推介【3】湖山亭產屋（Ubuya）

湖山亭產屋（Ubuya）是非常難訂的熱門酒店，位於富士山河口湖溫泉。酒店客房為日式設計，僅提供51間客房，每間客房均擁有超大面積的落地玻璃窗，可以欣賞壯麗的富士山和河口湖全景！雖然客房內沒有私人風呂，但酒店設有可以飽覽富士山景色的室內大浴場及室外風呂。此外，酒店亦提供一泊二食專案，早餐為傳統日式早餐套餐，晚餐為A5級和牛的涮涮鍋套餐，更有開胃酒、生魚片及甜點多種美食！

湖山亭產屋（Ubuya）

房價：人均HKD$3,081起（富士山景日式標準房；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川10

交通：「河口湖」站乘坐酒店穿梭巴士

湖山亭產屋搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜ Trip.com｜Klook

震撼價酒店優惠！日韓泰澳洲歐美都有🤩

河口湖酒店推介【4】富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）客房有日式客房和西式客房可供選擇，日式客房則是採用日式床墊和榻榻米的設計，而且窗外可以看到庭園景色，日系感立刻倍增！酒店提供大眾風呂，可以一邊欣賞大自然景色，一邊浸溫泉。此外，從酒店步行8分鐘便可抵達咲耶愛之鐘或八王子神社，如果想來點不一樣的體驗，距離酒店4分鐘步程便是Fuji Marina，可以在碼頭租艇，邊爬艇邊欣賞河畔景色！

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

房價：人均HKD$566起（園景休閑雙床房；包早餐）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511

交通：從河口湖車站乘坐接駁車

富士景觀酒店搶先預訂👉🏻Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

睇更多河口湖靚景酒店

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略