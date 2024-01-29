河口湖酒店18大推薦｜完整富士山景／私人風呂／溫泉酒店人均$212

河口湖酒店推薦18大必住推介，有溫泉、私人風呂，以及無敵富士山湖景！不但靠近河口湖車站，更可以欣賞整片富士山湖景，最平人均$212起。想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

河口湖酒店推介【1】富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）

富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）坐落於河口湖正前方，並提供從河口湖站出發的免費接駁車，亦可步行12分鐘直達酒店，而且鄰近人氣景點，如富士急樂園、富士御室淺間神社等僅5至10分鐘車程，相當方便！這間河口湖酒店裝潢舒適簡約，房內的私人溫泉更對正富士山景，可以看到完整且美麗的山景或湖景，此外住客夏季時更可在室外泳池暢泳，夜間休息室更提供免費在地飲品。

富士湖酒店 （Fuji Lake Hotel）

價錢：人均HKD$917起（西館湖景和洋式房）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町Funatsu 1

交通：河口湖站（提供免費接駁車）或步行12分鐘

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河口湖酒店推介【2】La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）

提到河口湖酒店，La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）環境風景一流，絕對是人氣之選！酒店為日式傳統酒店，客房裝潢溫馨，環境寬敞，除了可以從房內清楚看到超靚的富士山，更可以對著山景在浸私人溫泉，酒店同時設有室內外風呂，而且毋需預約，此外亦會提供自助早餐及宵夜拉麵，非常貼心！

La Vista富士河口湖酒店 （La Vista Fuji Kawaguchiko）

價錢：人均HKD$1,246起（雙人房）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Kawaguchi 2395

交通：河口湖站約13分鐘車程

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河口湖酒店推介【3】湖山亭產屋（Ubuya）

湖山亭產屋（Ubuya）是非常難訂的熱門酒店，位於富士山河口湖溫泉。酒店客房為日式設計，僅提供51間客房，每間客房均擁有超大面積的落地玻璃窗，可以欣賞壯麗的富士山和河口湖全景！雖然客房內沒有私人風呂，但酒店設有可以飽覽富士山景色的室內大浴場及室外風呂。此外，酒店亦提供一泊二食專案，早餐為傳統日式早餐套餐，晚餐為A5級和牛的涮涮鍋套餐，更有開胃酒、生魚片及甜點多種美食！

湖山亭產屋（Ubuya）

房價：人均HKD$3,081起（富士山景日式標準房；包早餐及晚餐）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町淺川10

交通：「河口湖」站乘坐酒店穿梭巴士

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河口湖酒店推介【4】富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）客房有日式客房和西式客房可供選擇，日式客房則是採用日式床墊和榻榻米的設計，而且窗外可以看到庭園景色，日系感立刻倍增！酒店提供大眾風呂，可以一邊欣賞大自然景色，一邊浸溫泉。此外，從酒店步行8分鐘便可抵達咲耶愛之鐘或八王子神社，如果想來點不一樣的體驗，距離酒店4分鐘步程便是Fuji Marina，可以在碼頭租艇，邊爬艇邊欣賞河畔景色！

富士景觀酒店（Fuji View Hotel）

房價：人均HKD$566起（園景休閑雙床房；包早餐）

地址：山梨県南都留郡富士河口湖町勝山511

交通：從河口湖車站乘坐接駁車

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河口湖酒店推介【5】MYSTAYS富士山展望温泉酒店 （HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

想將富士山風景盡收眼底，MYSTAYS富士山展望温泉酒店 （HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）是不錯選擇，酒店距離河口湖站需步行約16分鐘，或者可從富士急行線的「富士急高原樂園站」步行約5分鐘便可到達。酒店明亮舒適，頂層更配備了天然温泉觀景大浴場及露天浴池，可以望住大大座山浸泡溫泉，來一個治療式旅行，想觀光的話亦可前往附近的富士五湖、御殿場及箱根區域、勝沼及甲府等山梨區景點，性價比頗高！

MYSTAYS富士山展望温泉酒店 （HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort）

房價：人均HKD$426起（標準雙人房）

地址：日本山梨縣富士吉田市,Arakura 2654

交通：河口湖站步行約16分鐘、富士急高原樂園站步行5分鐘

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河口湖酒店推介【6】富士河口湖溫泉新世紀酒店 （Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）

富士河口湖溫泉新世紀酒店 （Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）位於河口湖畔，距離河口湖站僅5分鐘路程，亦提供免費接駁交通。這間河口湖酒店客房設有寬敞的日式客房，從房內俯瞰湖泊、遠眺富士山，將優美風景盡收眼底，酒店同時附設露天溫泉浴池，享壯觀自然景緻，而且早上可以品嚐以當季食材製作的日式早餐，並有無限供應的免費咖啡、茶水等，性價比極高！

富士河口湖溫泉新世紀酒店 （Fuji Kawaguchiko Onsen Hotel New Century）

價錢：人均HKD$762起（富士山景湖景標準雙人床房-帶露台）

地址： 日本山梨縣富士河口湖Asakawa 180-1

交通：河口湖站5分鐘車程

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河口湖酒店推介【7】富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）距離河口湖火車站僅需10分鐘，從河口湖站搭乘公車花1小時，就可抵達登山的富士山第5車站，即使前往富士急樂園亦僅需5分鐘車程。酒店提供傳統榻榻米地板的大型日式客房，並設有超靚的天然溫泉浴池，部分客房更有私人露天溫泉，可一覽富士山和絕美湖景，此外亦設有卡拉OK室、遊戲中心、休息區酒吧等設施，是人氣之選！

富士河口湖溫泉鄉湖南莊（Fuji Kawaguchiko Onsen Konansou）

價錢：人均HKD$1,223起（日式客房）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町船津4020-2

交通：河口湖火車站10分鐘車程

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河口湖酒店推介【8】富士之宿大橋酒店（Fuji no Yado Ohashi Hotel）

富士之宿大橋酒店（Fuji no Yado Ohashi Hotel）坐落在河口湖町，距離河口湖 北原ミュージアムHappy Days僅需7分鐘步程，富士地震館、河口湖富士山全景纜車及河口湖天上山公園亦在10分鐘車程內，出行觀光都非常方便！酒店客房採用日本和室設計，備有日式被褥，客房內除了設有浴缸，更有私人風呂，可以看著富士山的美景泡澡，非常寫意！酒店亦有提供戶外風呂及私人湯屋任君選擇，更有提供一泊二食專案！

富士之宿大橋酒店（Fuji no Yado Ohashi Hotel）

房價：人均HKD$383起（日式間）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町Kodate 1168

交通：河口湖站出發約25分鐘車程

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河口湖酒店推介【9】山岸旅館（Yamagishi Ryokan）

山岸旅館（Yamagishi Ryokan）是老牌溫泉旅館，距離河口湖僅1分鐘步程，前往河口湖老街則只需約3分鐘步程，酒店對面便是河口湖新倉堀抜史跡館，旁邊更有便利商店及伴手禮商店，地理位置方便。酒店客房兼具純正日式風情和摩登氛圍，分為起居室及浴室兩大區域，需要自行鋪床。酒店亦有提供露天風呂及室內溫泉，可以俯瞰著河口湖的景色泡澡，非常寫意！

山岸旅館（Yamagishi Ryokan）

房價：人均HKD$301起（入住時分配的客房）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町4030-1

交通：河口湖站步行8分鐘

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河口湖酒店推介【10】AWAUMI 富士・河口湖渡假村（AWAUMI Fujikawaguchiko Resort）

AWAUMI 富士・河口湖渡假村（AWAUMI Fujikawaguchiko Resort）地理位置極佳，座落於富士山和河口湖之間，清晨及日落時也能清楚看到富士山在湖面上的倒三角影子「逆富士」！渡假村的客房套房別墅、Glamping的星空帳幕以及小木屋，最適合喜歡大自然、露營的旅客！此外，全部房型都設有天然溫泉及桑拿，私隱度極高，讓你可以隨時隨地放鬆享受！渡假村更提供戶外泳池、燒烤設施，一年四季都適合入住！

AWAUMI 富士・河口湖渡假村（AWAUMI Fujikawaguchiko Resort）

房價：人均HKD$1968起（房艙間；私人溫泉）

地址：南都留郡富士河口湖町船津1216-1

交通：從JR新宿站乘坐中央線特急，在河口湖站下車轉乘的士約6分鐘

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河口湖酒店推介【11】富士急樂園度假酒店和溫泉（Highland Resort Hotel and Spa）

富士急樂園度假酒店和溫泉（Highland Resort Hotel and Spa）位於富士急樂園附近，客房設計非常溫馨舒適，窗戶更有機會可以看到富士山、摩天輪以及其他樂園景色！酒店內亦有提供溫泉，在樂園瘋玩一整天後，在酒店浸溫泉放鬆就最適合不過了！除了主題樂園外，酒店附近亦有富士山博物館、山梨縣立富士山世界遺產中心等景點，更有免費接駁巴士來往富士山站及河口湖站，前往其他景點一樣方便！

富士急樂園度假酒店和溫泉（Highland Resort Hotel and Spa）

房價：人均HKD$649起（遊樂園景休閑雙床房；包早餐）

地址：山梨縣富士吉田市新西原5-6-1

交通：從富士山站或河口湖站轉乘免費接駁巴士

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河口湖酒店推介【12】HOSHINOYA Fuji（虹夕諾雅 富士）

位於山梨縣富士河口湖的「虹夕諾雅 富士」（HOSHINOYA Fuji）2015年開幕，日本首間主打奢華風露營的度假村，最令人期待的必然是所有房間擁有獨立露台，將壯麗的富士山景色一覽無遺，一直深受各地旅客喜愛。每個客房都設有落地大玻璃窗，為了客人可以從房間內看到富士山的正面，酒店甚至調整了每個房間的窗戶角度，相當細心！由東京出發前往酒店約需時2.5小時，建議可於新宿乘搭JR或新幹線至大月站，轉乘富士急行在河口湖站下車，轉乘的士前往度假村。

虹夕諾雅 富士（HOSHINOYA Fuji）

價錢：人均HKD$5395起（F Cabin）

地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町大石1408

交通：河口湖站轉乘的士

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河口湖酒店推介【13】河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 （Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）

河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 （Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）酒店，距離河口湖站僅5分鐘車程，是前往富士山觀光的便利之選，另外前往長崎公園、大石公園等亦大概僅需10分鐘車程！這間河口湖酒店客房裝修雅緻，設備相當齊全，配有室內温泉、私人露天風呂等，私隱度極高，空間裶常寬敞，適合一家大小入住，並會提供傳統的日式懷石料理早餐及晚餐，絕對物有所值！

河口湖溫泉寺露天風呂之宿夢殿 （Fuji Onsenji Yumedono Ryokan）

價錢：人均HKD$1660起（豪華日式雙床房－附露天浴池）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Funatsu 6677

交通：河口湖站5分鐘車程、20分鐘步程

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河口湖酒店推介【14】湖樂御宿富士吟景（Fuji Ginkei）

若想要遊覽富士河口湖町，湖樂御宿富士吟景（Fuji Ginkei）將會是一個不錯的的住宿之選。包括河口湖天上山公園、河口湖美術館和河口湖大橋都在短距離內，入住酒店的旅客在該地區遊覽會很方便。酒店鄰近多個熱門旅遊景點，包括河口湖温泉、河口湖湖上祭 花火大會和冨士御室淺間神社，旅客可以將行程安排的更加緊湊。

湖樂御宿富士吟景（Fuji Ginkei）

價錢：人均HKD$1390起（本館日式房）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町, Asakawa 132

交通：河口湖站步行6分鐘

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河口湖酒店推介【15】富士山托科羅營舍 （TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）

富士山托科羅營舍 （TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）位於河口湖附近，距離市中心僅數分鐘路程。酒店提供多種款式帳篷最多可以入住6個人，而且設備充足，暖爐、營火、燒烤爐、營燈、熱水按摩池等樣樣齊，提供免費Wi-Fi和免費泊車，每天更會貼心供應美式早餐，在帳篷內飽覽超美山景，同時可到訪附近的河口湖音樂森林，被不少旅客讚是 「河口湖必住」。

富士山托科羅營舍 （TOCORO. Mt.Fuji CAMP&GLAMPING）

價錢：人均HKD$762起（Premium Bell Tent2 with 2 Beds + 2 Camping cots）

地址：日本山梨縣富士河口湖大石2533-1

交通：河口湖站18分鐘車程

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河口湖酒店推介【16】河口湖班鄉間別墅酒店 （Kawaguchiko Country Cottage Ban）

河口湖班鄉間別墅酒店 （Kawaguchiko Country Cottage Ban） 主打豪華露營小屋，坐擁富士山絕佳美景，距離河口湖僅10分鐘車程，前往河口湖火車站亦有16分鐘車程。酒店設有超大的木製露台，可以看到超靚完整的富士山景，絕對是打卡之選！此外， 室內外的公共澡堂均可欣賞富士山和河口湖美景，是不錯選擇。

河口湖班鄉間別墅酒店 （Kawaguchiko Country Cottage Ban）

價錢：人均HKD$536起（隨機房型）

地址：日本山梨縣富士河口湖, Kawaguchi 2092

交通：河口湖火車站16分鐘車程

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河口湖酒店推介【17】花園酒店（THE GARDEN Mt. Fuji Resort & Condominium）

花園酒店（THE GARDEN Mt. Fuji Resort & Condominium）絕對屬超人氣住宿之選，距離河口湖站大約15分鐘，隨時可以遊覽富士河口湖町景點。酒店內外裝潢都極之精緻，以純白色作為主題顏色，每間客房場均設有露台，起床打開露台門，就可以見到對面富士山的絕美景色，設備充足，提供免費洗衣服務。

花園酒店（THE GARDEN Mt. Fuji Resort & Condominium）

價錢：人均HKD$1034起（高級房）

地址：日本山梨縣富士河口湖, Funatsu 3556-3

交通：河口湖站步行9分鐘

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河口湖酒店推介【18】咲耶旅館 （Guesthouse Sakuya）

如果預算有限，又不介意房間偏小的話，可以留意這間咲耶旅館 （Guesthouse Sakuya）！酒店坐落在主要景點附近，前往真如苑、冨士御室淺間神社、富士河口湖町等都可以步行前往，非常方便。酒店裝潢較簡約，但從房間都可以看到富士山景色，並設有浴缸、室外泳池、酒吧等，價格親民。

咲耶旅館 （Guesthouse Sakuya）

價錢：人均HKD$212起（日式間）

地址：日本山梨縣南都留郡富士河口湖町,Oishi 2526

交通：河口湖火車站17分鐘車程

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