新加坡親子酒店10間｜無邊際泳池／水上樂園／小童免費／人均$385

新加坡親子酒店推介2025！新加坡有環球影城、水上探險樂園、大型室內水族館等景點，非常適合親子旅行！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合10間新加坡親子酒店，不但配備無邊際泳池及水上樂園，部分酒店更可供12歲以下小童免費入住，人均只需$385起！



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新加坡親子酒店推介【1】新加坡尊貴系列 - 濱海灣酒店（Marina Bay Sands）

新加坡尊貴系列 - 濱海灣酒店（Marina Bay Sands）酒店是新加坡著名的地標酒店，擁有全球最大的天台無邊際泳池，可以俯瞰新加坡美麗的夜景，甚至有人會為了在Infinity Pool打卡而入住！酒店於2024完成翻新，客房雅緻寬敞，落地大玻璃窗可以俯瞰城市或河畔景色。酒店更附設托兒服務、娛樂場、夜店等設施，大人小朋友都可以好好享受！

新加坡尊貴系列 - 濱海灣酒店（Marina Bay Sands）

房價：人均HK$2,223起（金沙尊貴客房 - 特大床；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：10 Bayfront Ave, Singapore 018956

交通：地鐵Bayfront站步行4分鐘

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新加坡親子酒店推介【2】新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）

新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）在2024年曾經翻新，提供140間度假風情客房，配備浴缸，部分房型亦設有露台。酒店設有托兒服務、兒童餐及兒童游泳池等設施，以及桑拿、SPA、日光浴室、高爾夫球場、室外泳池等。酒店距離英比奧站僅6分鐘路程，到環球影城及水上樂園亦十分方便，非常適合家庭旅客！

新加坡聖淘沙安曼納聖殿度假酒店（Amara Sanctuary Resort Sentosa）

房價：人均HK$794起（豪華房；11或以下小童不加床可免費入住）

地址：Sentosa Island, 1 Larkhill Rd, 099394

交通：英比奧地鐵站步行6分鐘

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新加坡親子酒店推介【3】新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）

新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）位於聖淘沙最東南角落，雖然沒有地鐵直達，跟環球影城有一點距離，不過有免費巴士往來，帶小朋友出入也非常方便。酒店擁有超大型室內游泳池，擁有水底音響設備、純白滑水道，帶來與眾不同的水上體驗。每間客房都有紫色氣氛燈、音響等設施，在客房內也能非常CHILL！

新加坡聖淘沙灣 W 酒店（W Singapore - Sentosa Cove）

房價：人均HK$653起（奇妙特大床房；11或以下小童不加床可免費入住）

地址：21 Ocean Way, 098374

交通：名勝世界站行車約9分鐘

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新加坡親子酒店推介【4】新加坡香格里拉大酒店（Shangri-La Singapore）

新加坡香格里拉大酒店（Shangri-La Singapore）在Trip.com上獲得新加坡親子酒店第6名，毗鄰水上樂園以及乾淨的兒童泳池是大部分網民推薦的原因。此外，酒店亦為兒童提供兒童俱樂部、兒童餐、兒童用品及托兒服務。大人則可享用室外游泳池、健身室、日光浴場、網球場等設施。房間亦均配備寬敞浴室及特大睡床，帶埋小朋友住都不會擁擠！

新加坡香格里拉大酒店（Shangri-La Singapore）

房價：人均HK$718起（塔樓翼豪華特大床房；11或以下小童不加床可免費入住）

地址： 22 Orange Grove Road, Singapore

交通：烏節站步行18分鐘

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新加坡親子酒店推介【5】遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年開幕，共有193間房，客房時尚簡約、寬敞舒適。酒店附設頂層無邊際泳池、日光浴場、高爾夫球場、健身室、網球場、公共海灘等設施，亦為小朋友提供托兒服務、兒童餐及兒童游泳池，可以共度美好親子時光！

遨堡聖淘沙酒店 - 遠東酒店集團（The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$656起（豪華房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：10 Artillery Ave, Sentosa island, Singapore

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行5分鐘

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新加坡親子酒店推介【6】新加坡悦樂聖淘沙酒店 - 遠東集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

新加坡悦樂聖淘沙酒店 - 遠東集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）於2019年開幕，共有606間房，有4個主題泳池，包括海景無邊際泳池。酒店每逢周末晚上都會在湖畔播放電影，更會免費提供爆谷，喜歡看電影的家庭不能錯過！酒店鄰近環球影城、S.E.A.海洋館和魚尾獅纜車站，步行10分鐘即可到達，最適合想到處遊玩的家庭！

新加坡悦樂聖淘沙酒店 - 遠東集團（Village Hotel Sentosa by Far East Hospitality）

房價：人均HK$551起（豪華房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：10 Artillery Avenue, #02-01 Palawan Ridge, Sentosa Island, Singapore

交通：聖淘沙捷運Imbiah Station站步行1分鐘

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新加坡親子酒店推介【7】聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）

聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）在2023年開業，擁有389間客房，房間配備露台、免費迷你吧、智能電視等設施，亦有為兒童提供兒童玩具、拖鞋、浴袍等，更獲Trip.com評為新加坡親子酒店第5名！酒店亦配備室外游泳池、水上樂園、健身室、娛樂室等休閒娛樂設施。

聖淘沙名勝世界-歐芮酒店（Resorts World Sentosa - Hotel Ora）

房價：人均HK$954起（豪華池景房；12歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：8 Sentosa Gateway, Singapore

交通：名勝世界站步行7分鐘

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新加坡親子酒店推介【8】新加坡烏節路優特爾酒店（Yotel Singapore Orchard Road）

新加坡烏節路優特爾酒店（Yotel Singapore Orchard Road）位於新加坡著名的購物街—烏節路，離烏節路站僅5分鐘步程，交通十分便利。酒店提供610間房，房間內的床可以電動的調整角度，衛浴間更有整片落地窗可以欣賞景色！酒店亦配備室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等休閒設施，小朋友可以盡情暢泳，大人就可以到酒吧relax！

新加坡烏節路優特爾酒店（Yotel Singapore Orchard Road）

房價：人均HK$385起（甄選大床小屋；5歲或以下小童不加床可免費入住）

地址：366 Orchard Road

交通：烏節站步行5分鐘

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新加坡親子酒店推介【9】新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore）

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore）於2021年全面翻新，不但交通便利，而且鄰近船長探索號鴨子船、玩具博物館及魚尾獅公園。酒店提供575間客房，更有多個玩味十足的親子主題客房，配備玩具及桌遊，可以共度美好親子時光！酒店亦設有兒童泳池、室外游泳池、健身室、Spa、托兒服務等設施。

新加坡濱海灣賓樂雅臻選酒店（PARKROYAL COLLECTION Marina Bay, Singapore）

房價：人均HK$904起（都市豪華床房；12或以下小童不加床可免費入住）

地址：6 Raffles Boulevard Marina Square, Singapore

交通：濱海中心站步行7分鐘

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新加坡親子酒店推介【10】新加坡拉古娜都喜天麗酒店（Dusit Thani Laguna Singapore）

新加坡拉古娜都喜天麗酒店（Dusit Thani Laguna Singapore）於2020年開幕，是一家擁有量座錦標賽高爾夫球場的豪華度假酒店。酒店擁有198間客房及套房，部分房型設有景觀浴缸、露台、戶外平台等設施。酒店亦設有3個泳池、3個網球場、室內健身中心以及水療館，更有為小童的而設的兒童餐及兒童游泳池！

新加坡拉古娜都喜天麗酒店（Dusit Thani Laguna Singapore）

房價：人均HK$596起（拉古娜豪華特大床客房；小童可能會被收取額外費用）

地址：1 Laguna Golf Green, Changi, Singapore

交通：丹那美拉站車程7分鐘（酒店設有車站或機場免費接送服務）

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