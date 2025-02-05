北京景點6大推介｜環球度假區必訪！哈利波特園區＋Labubu之家

北京景點｜內地旅行向來都有不少人選擇，而其中一個必訪的地方就是首都北京，不過除了一般的歷史建築和景點，北京也有一部分新開的好去處，例如23年才開幕的泡泡瑪特城市樂園，遊人可以享受被Labubu包圍的感覺，亦有在2021年才開幕的北京環球度假區等。《香港01》好食玩飛記者因此整理出北京6大好去處，帶大家發掘下新好去處！



👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

北京景點【1】北京環球度假區——哈利波特功夫熊貓

北京環球度假區是全球第五座環球影城主題樂園，設有8個主題園區，包括哈利波特、侏羅紀公園、變形金剛、功夫熊貓、壞蛋獎門人等，其中網民推薦必玩有以動感效果還原電影場景的哈利波特禁忌之旅、美景過山車鷹馬飛行，及最刺激的霸天虎雲霄飛車。

北京環球度假區是全球第五座環球影城主題樂園，設有8個主題園區。

北京環球度假區

地址：北京市通州區京哈高速與東六環路交匯處西北角

時間：星期一至日 9:00-21:00



👇想立刻買定環球度假區門票？

Trip.com｜Klook

北京景點【2】泡泡瑪特城市樂園——Labubu之家

泡泡瑪特城市樂園，是由盲盒潮玩公司泡泡瑪特，以Labubu、Molly、Dimoo等人氣角色打造的主題樂園！樂園分為四大區域，包括泡泡街、Labubu奇遇森林、Molly城堡及湖濱區，園內遊樂設施不多，主要以打卡、攤位遊戲、角色見面會、表演為主，許多遊客亦表示只需半日就可以走完，臨走前謹記查看紀念品店，全部是角色周邊，Labubu粉絲千萬不要錯過！

+ 1

泡泡瑪特城市樂園Popland

地址：北京市朝陽區朝陽公園南路1號40幢

時間：星期一至日10:00-20:00 (停止入場時間:19:00)

備註：營業時間可能有變動 詳情可查閱微信泡泡瑪特城市樂園小程序



👇買定飛去見Labubu！

Trip.com｜Klook

北京景點【3】郎園station—文創園天花板泡泡瑪特

近年內地興起City Walk一詞，意指以徒步方式穿梭於城市街道，悠閒感受當地氣息。郎園station正正是City Walk的好去處，這個文創園區集多間小眾特色小店、咖啡店、藝術展覽，不時也會有美食市集，屬於不少本地人的蒲點，獲大讚為文創園天花板。不過要留意，郎園station位置較隔涉，網民都建議駕車前往，因此安排行程時可留意路線。

郎園station

地址：北京市朝陽區酒仙橋東壩鄉半截塔村53號



北京景點【4】北京野生動物園

北京野生動物園是親子玩樂的好去處，據官方所指，有共200多種類動物，最矚目有小熊貓、獅子、美洲豹、水豚等。園內分為三個主要區域，猛獸區、步行區及自駕區，其中猛獸區最受歡迎，可以先買¥100快速通行證，節省排隊時間。

+ 1

北京野生動物園

地址：北京市大興區榆垡鎮北京野生動物園

營業時間：星期一至日 8:30-17:30



👇小熊貓等你嚟摸摸！

Trip.com｜Klook

北京景點【5】故宮博物院

故宮博物院是北京的國寶級景點。這座擁有600多年歷史的皇家宮殿，彷彿穿越回明清時期。這裡的城牆、院落佈局和屋脊小獸等建築，充分展示了古代工匠的卓越技藝，讓遊客深入了解中國的歷史與藝術，是到訪北京必到的景點之一。謹記參觀故宮是需要提前七天預約，想參觀的朋友就要留意！

故宮博物院需要提前七天預約。

地址：北京市東城區景山前街4號

營業時間：旺季（每年4月1日-10月31日）8:30-17:00／淡季（每年11月1日-次年3月31日）8:30-16:30



👇故宮博物院門票

Trip.com｜Klook

北京景點【6】八達嶺長城

來到北京，當然要一訪經典、充滿歷史價值的長城！而北京長城主要分為兩個景點，八達嶺長城為其一，慕田峪則是另一個。比較兩者，八達嶺屬於長城較陡峭的一部份，風光較漂亮，也是不少人初參觀長城的首選。

八達嶺長城屬於長城較陡峭的一部份。

八達嶺長城

地址：北京市延慶區G6京藏高速58號出口

營業時間：旺季（每年4月1日-10月31日）6:30-16:30／淡季（每年11月1日-次年3月31日）7:30-16:00



👇八達嶺長城門票

Trip.com｜Klook

(全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

👉酒店住宿優惠查詢：

Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook

👉機票格價優惠查詢：

Trip.com｜Agoda