湛江景點美食推介9大｜高鐵直達！南極村趕海/雷州古城/海鮮撈粉

湛江景點美食推介｜湛江不僅擁有清澈見底的南極村尖沙洲，加上是海上絲綢之路的始發港，作為各國的交匯地，自然呈現出中西相融的獨特風貌。現時由香港到湛江有高鐵可直達，比以往只能坐巴士或自駕省卻一半時間，變相更方便。以下推介湛江9大景點及美食，讓大家計劃快閃旅行時多個選擇。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

湛江位於中國最南端，是海上絲綢之路的始發港之一，同時也是大陸通往亞洲、非洲和歐洲等航程最短的港口，加上曾為法國的殖民地，令不同的文化在這裡交織相融，當大家漫步於老街，隨處便可看到歷史悠久的嶺南騎樓，以及二十世纪初的歐式建築，仿如時光倒流。

立即預訂高鐵車票

湛江交通｜香港到湛江 坐高鐵時間慳一半！

以往由香港去湛江只可透過巴士，需時便要8-12小時，不過現時已有高鐵可直達，只需約4.5小時便可到湛江西站，節省了至少一半的時間。由湛江西站前往湛江市區，或前往各大景點，可選擇坐巴士或的士，不過巴士車程較費時，因此建議直接坐的士或手機應用程式Call車。

立即預訂高鐵車票

湛江景點美食推介【1】赤坎老街——《隱秘的角落》的取景地

湛江赤坎老街原是海邊的古商小埠，由於曾是法國的殖民地，所以這一帶林立著不少二十世紀初的歐式建築，如法國公使館和天主教堂，也有一些與嶺南騎樓混合的「南洋風格建築」以及歷史悠久的嶺南大屋。此外，位於中山二路的本利士多是大陸電視劇《隱秘的角落》的取景地，亦吸引不少遊客前來打卡。

地址：湛江市赤坎區新華路明晶大廈北側



湛江景點美食推介【2】赤坎老街美食——石狗咖啡

如果想在騎樓歎一杯咖啡和打卡Chill一下，推介可到在本利士多附近的石狗咖啡，咖啡店風格復古，牆上掛有湛江傳統文化元素「石狗」的壁畫和小擺設，在老街逛到累了也可在此處好好休息。

地址：赤坎區老街民族路23號



湛江景點美食推介【3】赤坎老街美食——榕樹灣美食坊海鮮撈粉

若如想試試當地的美食，不妨到當地人都推介的榕樹灣美食坊來一份海鮮撈粉，湯底採用秘製醬汁，加上海鮮足料又新鮮，主要有蝦、鮮魷、蠔肉和花甲等食材，價錢約10-12元人民幣，性價比超高。

立即預訂高鐵車票

地址：沿河北路金城1區9號



湛江景點美食推介【4】雷州一日游——國家4A級景區茂德公鼓城

如果對古蹟情有獨鍾，推介安排古色古香的雷州作為一日遊的行程。第一站可先到雷州博物館，那裡有著名的古像「雷州石狗」。接著可順路前往雷州西湖以及茂德公鼓城，茂德公鼓城為雷州唯一的國家4A級景區，除了有別具特色的紅磚建築外，還可品嘗當地特色的美食及逛逛主題文化小店，於晚上還有篝火晚會，另外也推介大家到戲樓欣賞廣東四大劇種之一的雷劇。

👉🏻雷州樟樹灣大酒店✨人均$201✨ 👉🏻花築·忘言別院✨人均$256✨

地址：雷州市西湖大道26號（雷州博物館、雷州西湖）／雷州市文化路8號（茂德公鼓城）



湛江景點美食推介【5】湛江雷州美食——三間五房

三間五房是茂德公鼓城內著名的餐廳，餐廳外牆由紅磚堆砌而成，非常古樸。如果是一大群朋友前來旅行，還可選擇包廂。招牌菜有昌公燒豬、紅樹果燉土豬排骨以及點心拼盤。紅樹果燉土豬排骨採用較為少見的紅樹果燉煮，湯底帶有清甜的果香味，非常特別！

地址：雷州市文化路8號（樟樹灣大酒店旁）



湛江景點美食推介【6】湛江雷州美食——天龍八部武俠主題餐廳

這裡還有一間以武俠文化結合餐飲的特色餐廳「天龍八部武俠主題餐廳」，裝飾融合了一系列武俠主題風格，如小擂台擺設、燈籠、牌匾等，仿佛走進了武俠世界，充滿「江湖味」！

地址：雷州市茂德公古城東門3樓



立即預訂高鐵車票

湛江景點美食推介【7】南極村——南極村玻璃海／珊瑚小屋／睇日落

曾為中央廣播電視總台大型文旅節目《山水間的家》介紹的南極村，擁有壯麗的濱海景觀以及濃厚的漁家風情。南極村的尖沙洲，除了可看到非常清澈的玻璃海，還可觀賞到由南海與北部灣的分水線，兩側海水交匯的奇觀。你也可選擇在沙灘漫步，或是租隻小船享受大自然的恬靜。此外，這裡還有以珊瑚堆砌成牆的小屋，也是一大打卡位。

提提大家，如果想體驗當地趕海的樂趣，可在出發前先查看「潮汐表精靈」的潮退時份，此外，一些酒店或民宿更會提供趕海工具，也推介大家入住。

👉🏻徐聞望角海居客棧🏖️海景大床房人均$207起✨ 👉🏻METO南極海度假水屋🐚國內版「馬爾代夫」水屋人均465起🌊

湛江景點美食推介【8】南極村美食——姐妹飯店

南極村隨處的餐廳都能吃到新鮮的海鮮，當中以姐妹飯店最為出名。餐廳主打蠔仔煎蛋、當地特色的貓眼螺、花蟹及駁蠔。所謂駁蠔是在蠔餅內加入菜甫，令蠔餅夾帶酸甜爽脆的口感，值得一試！

湛江景點美食推介【9】漁人碼頭——湛江最大的海鮮批發市場

漁人碼頭為湛江最大的海鮮批發市場，販賣鮑魚、龍蝦、魷魚等新鮮海鮮及乾貨，買完還可到附近的大排檔加工，品嘗海鮮大餐，大概50至100元人民幣便可大快朵頤。吃飽後還可沿著海邊散步，或是於碼頭乘坐票價為5元人民幣的水上巴士前往特呈島，欣賞逾500年歷史紅樹林古樹群。

立即預訂高鐵車票

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略