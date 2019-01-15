【泰國霧霾】曼谷空氣污染嚴重　料持續一個月　當局呼籲佩戴口罩

泰國曼谷最近大受嚴重霧霾影響，空氣污染情況已從1月11日持續長達3天，未來恐怕會蔓延一個月之久，當局呼籲民眾出外要佩戴口罩，避免戶外活動。這個月會到曼谷旅遊的朋友要多加注意，做好防護措施！

嚴重霧霾籠罩下，曼谷灰濛濛一片，空氣污染指數極高！（圖片來源︰sina）

空氣污染達危險水平

泰國曼谷接連多日被嚴重的霧霾壟罩，1月13日更出現「危害等級」的AQI指數394高峰，能見度不足1公里，造成海陸空交通一度混亂。當地氣象部門預料，曼谷未來一周都處於近乎無風狀態，不利吹散污染物，霧霾天氣將會持續。泰國總理巴育呼籲民眾佩戴口罩，避免進行不必要的戶外活動。

陸軍聯合各機構派出60輛灑水車參加灑水工作，同時呼籲民眾一起打掃住宅，減少使用私家車。（圖片來源︰sina）

及時雨沖淡有毒粉塵

空氣污染令曼谷民眾怨氣大發，幸好今早（15日）泰國灣的濕氣被東南風吹進曼谷，從北欖府新城縣到曼谷市內多區紛紛下起雨來。這場及時雨減少了空氣中的有毒粉塵，市民倍感欣喜。目前當局已實施針對性緊急措施，包括發布室外燃燒禁令、在污染嚴重的地區進行空中灑水、規管建築工地的灰塵排放量以及限制大型車輛進入曼谷市中心等。

有泰國民眾拍下高速公路上的迷濛路況，駕駛幾乎只能看見前方車輛，有些地區的能見度甚至不到一公里。（圖片來源︰dummee@IG）

民眾搶購口罩 人工雨紓緩

針對曼谷的霧霾問題，泰國市政府已發出近萬份口罩並計劃實施人造雨以沖淡細小的懸浮微粒（PM2.5）。泰國污染控制局局長普拉隆表示，皇家造雨與農業航空局預定周三 (16/1) 執行人工造雨任務，但風向和濕度等氣候因素有可能帶來變數。泰國空氣之差是全球前列，建築工程、汽車排放、農民焚燒農地等嚴重污染空氣。適逢換季期間的週期現象，泰國污染管控部PCD表示，霧霾恐怕還會持續一個月。



泰國《世界日報》報道，民眾連日來搶購口罩，部分地區更出現斷貨情況。（圖片來源︰TWITTER）

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