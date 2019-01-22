【泰國便利店】泰國7-11零食大搜查！39樣必買必食

泰國說到觀光客必去肯定是7-11無誤！猶記得以往泰妹是觀光客時，位在炎熱的泰國，只要逛街逛累 、口渴了餓了，看見7-11馬上進去享受一下涼風，然後再抱一堆東西出來回飯店享用，可以說是最方便的地方！而且數量多到跟台灣大學生差不多，例如姐妹花的巷子就有三家！隨便走都會碰到！超方便的！今天，我們就一起來探索究竟有哪些是必買（或不用買）吧！ 圖／文：Vacio Suite

01| 現烤壓三文治

首先如首圖，燈楞楞！史上最神發明－「7-11現烤壓三明治」，無論早餐午餐早午餐下午茶晚餐消夜都可以的神發明！通常都有火腿芝士，煙肉蛋，沙律醬肉鬆，芝士熱狗等口味，甜的有草莓醬跟最新推出的咖椰醬（如圖）。

02| 微波食品

接下來這系列是泰國食品大廠CP所推出一系列微波食品，這也是泰妹認為微波食品可以做到如同路邊攤口感般，具有泰式道地好味道的微波食品！

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30| LAYS薯片

薯片部分，LAYS在泰國算是大廠，常常有驚喜活或特價，比方說最近就很流行這個各種表情讓大家玩樂。

31| REESE朱古力

嗜朱古力如命的泰妹，私心推薦兩款我的最愛，美國才有的REESE裡頭夾了花生醬跟焦糖，嗯嗯嗯嗯螞蟻族的愛！另外是草莓夾心巧克力，裡頭是草莓口味的朱古力，少女必備！

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+ 5 + 4 + 3

說到這我都餓了！從主食講到甜點飲料，大家對泰國7-11應該有個底了吧！下次一進去就不會像無頭蒼蠅一樣無所適從囉！

【本文獲「Vacio Suite」授權轉載】

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