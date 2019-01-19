【韓國減肥】宋慧喬全靠這4招大減17kg　養成易瘦體質話咁易！

宋慧喬素來有「國民女神」的稱號，清純自然的美貌、標準勻稱的身材令不少女生大呼羨慕！她榮升宋太太後更愈來愈Fit，在《男朋友》一劇中的新造型十分亮眼，大受歡迎。究竟37歲的她用了那些方法減掉困擾的Baby Fat還能保持身材，愈來愈美呢？遇著旅行胖了不少，還不快快請教喬妹瘦身秘訣！

宋慧喬愈來愈年輕，難怪被封為「不老女神」！（圖片來源︰Pinterest）

01. 晚上只吃豆腐

這一招應該不少人都聽過，原來是來自喬妹！她曾表示自己真正瘦下來的秘訣是靠吃豆腐。早午餐盡量避免高熱量的食物，但會按正常份量進食，不吃煎炸食物，到了晚餐時份則只吃豆腐！還有一個小秘訣便是盡可能規定三餐在固定時間進食，每次只吃到8分飽，6時後便不再吃任何東西。

晚飯吃豆腐，原來有助瘦身！（圖片來源：網上圖片）

好身材不是沒有道理，37歲仍然維持一雙美腿，實在令人太羨慕了！（圖片來源︰Pinterest）

02. 堅決不碰零食

宋太太之前就曾表示自己是堅持戒掉零食及加工食品，即使口痕也只會以水果或高纖低熱量的小食來代替，如果仁、蒟蒻等，增加飽足感之餘吃多了也不會有罪惡感。

薯片等高卡路里零食，自然是減肥大敵！（圖片來源：getty images）

宋慧喬曾說過自己出道時相當受「嬰兒肥」困擾，幸好後來找到適合自己的減肥方法才能練成易瘦體質！（圖片來源︰Pinterest）

03. 每天喝檸檬水

眾所周知，減肥要多喝水，宋慧喬也深知這個道理。平日至少會喝2000cc的水，而且是檸檬水。多喝水本來就能加速新陳代謝，對瘦身有一定的幫助。加入檸檬更有助促進消化系統活動，幫助排出體內毒素，還能防止便秘，解決小腹突出的問題！同時還能排毒美顏，保持淨白通透的肌膚呢！

檸檬水除有助排毒，還能保持淨白肌膚。（圖片來源：getty images）

憑着大熱韓劇《太陽的後裔》再創高峰，還收服了老公宋仲基，成為演藝圈佳話呢！（圖片來源︰Pinterest）

04. 多走路

她之前曾在MBC 綜藝節目《Section TV 演藝通信》中提及喜歡走路。平日工作忙碌，沒有時間做運動，故在空閒時會帶愛犬散步。每次到國外拍攝時因為要走很多路，回國後總會發現瘦了一些，所以便養成了走路的習慣。

養成健康的良好習慣後，不只能夠維持身材，連皮膚也變得更好，即使素顏也很美呢！（圖片來源︰Pinterest）

05. 睡前拉筋

喬妹還透露自己每晚睡前和每早起床時都會拉筋，不但能促進新陳代謝，還能改善便秘以及消除壓力。部分拉筋動作還可以針對不同部位，鍛鍊出容易燃燒脂肪的體質，對塑造身材的曲線很有幫助。

喬妹全靠以上5招，最終成功甩掉17公斤！（圖片來源︰Pinterest）

一朝早拉筋，有助改善便秘。（圖片來源：getty images）

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持基督教勵行會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10084