【日本交通卡】日本路路通！Suica卡置入iPhone、Apple Watch教學

去開日本的朋友，應該對這張俗稱「西瓜卡」的Suica卡不會陌生，而作為iPhone的用戶，不想麻煩帶多張卡，其實可以將Suica卡「放入」iPhone或Apple Watch內，就算搭JR、鐵路、巴士或者去便利店購物都非常方便！跟足以下步驟教大家如何設定轉移和增值啦！

iPhone 8或之後機種 全部支援！

其實將Suica卡「放入」iPhone或Apple Watch內並不是新事，在iPhone 7時就已經可以，不過當時只支援日本版iPhone，但自iPhone 8或之後的不同國家版本都可以置入Suica卡！（支援機種包括：iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max 或 iPhone XR），而Apple Watch就在Series 3才開始連港版都用得（Apple Watch Series 3 或 Apple Watch Series 4）。

記得將iPhone升級至iOS 11或以上才可置入Suica卡（圖片來源：apple.com）

一啪即入閘 手機信用卡直接增值

其實和我們認識的八達通一樣，Suica卡在日本的用途廣泛，可以用作搭JR、鐵路、巴士，甚至在便利店購物都可以使用，對遊客來說最方便的是直接用信用卡增值！免卻到買票機增值的麻煩，現只要跟足以下幾個簡單步驟，即可設定成功，路路暢通！

按圖查看更多iPhone設定▼

iPhone設定步驟

Step 1：開啟「銀包」（Wallet）app，然後點一下右上角「+」加號；

Step 2：按「下一步」，然後再按「Suica」；

Step 3：按照所指示步驟，將Suica卡轉移到 iPhone，確認卡背最尾4個號碼；

Step 4：將iPhone頂端放在Suica卡中央以作感應，幾分鐘就可完成轉移！

<6> 按照所示步驟將Suica卡轉移到 iPhone，確認卡背下最尾4個號碼（圖片來源：apple.com）

Apple Watch設定步驟

Step 1：在iPhone點選「Watch」app，並按下「我的手錶」標籤頁；

Step 2：按「銀包」與「Apple Pay」；

Step 3：向下捲動至Apple Watch內的Suica卡，並點選卡片旁邊的「加入」按鈕即可。

<7> 將Suica卡放於iPhone頂端保持不動，幾分鐘就可完成轉移部驟。（圖片來源：apple.com）

使用Suica卡入閘

將Suica卡設為「快捷交通卡」，在入閘和出閘時，只要將iPhone頂端或 Apple Watch置於距離檢票口掃描器數厘米的範圍內即可。iPhone或Apple Watch必須處於開機狀態，可不用連接至網路。入閘和出閘時在屏幕上會顯示「完成」和一個剔號即可。

使用 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR的用戶，即使 iPhone 需要充電，特快交通卡在慳電模式下仍可持續使用多達5小時。（圖片來源：apple.com）

但要留意，如將Suica卡成功轉移在iPhone後，實體卡將無法使用。而本身在卡內的500日圓押金亦同時會加入在Apple Pay Suica卡中作餘額使用。