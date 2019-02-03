【深圳好去處】蓮花山公園周邊郊遊　尋300米超靚空中芒草廊橋

筆架山蓮花山空中廊橋終於迎來了好消息，蓮花山公園至深業上城段正式開通，這段全長約300米的「空中走廊」，瞬間成為了深圳最新打卡潮聖地。

為了在這座橋上走一走，小編週末頂着大霧霾天又去蓮花山走了一趟。為什麼要說又呢？一個多月前為了看蓮花山公園的簕杜鵑市花展，小編連續去了兩次，那時候可是「人山花海」超熱鬧。花展結束後，公園稍顯冷清，小編原本以為這裏新開放了一座連通深業上城的廊橋會有很多人，結果並沒有，可能是這座橋「隱藏」得比較深。在公園裏逛了好幾個小時，從山下走到山上，又從山上逛到山下，最後走到腳痛準備放棄的時候，終於還是找到了。心情既驚喜又興奮！下面小編就帶大家去尋找這座神秘的廊橋。

蓮花山下蓮花湖 風光好來杉葉紅

從深圳地鐵少年宮站F出口過來，從橋下的樓梯上到市民中心正對面的草坪，可能天氣不佳，上次花展佈置得最浪漫的草地，看着有點秋風蕭瑟的感覺，好多家長陪着小朋友們在這裏放風箏，頓時心生羨意。沿着小路往大門的方向走，路過這片棕櫚樹林也很壯觀，是其中一個拍照打卡點。

點擊下圖看清蓮花山公園周邊​靚景、活動！

+ 7 + 6 + 5

這裏的「相睇角」倒是每逢週末就很熱鬧，看到這些徵婚啟事上的條件和要求，終於明白自己為什麼找不到對象了。從「相睇角」出來，被不遠處鮮豔的花卉所吸引。一長條紅黃粉花帶形成了一片小花田，路過的女孩和阿姨都喜歡在這拍上幾張。旁邊的蓮花湖也很熱鬧，很多人在湖中划船，也有很多人在湖邊圍觀賞魚。小編也想划一下船，又想着這次目的是找廊橋只能等下次了。想去划船的朋友，價目表在這裏供大家參考：

遊船價目表（深圳吃喝玩樂提供）

湖邊的這片落羽杉樹林更像是一場秋天的童話，真的太美了。以前一直以為深圳看不到秋景，原來蓮花山公園也私藏了一處「仙境」。小編在這裏拍照拍抖音拍得不捨得離開，可是想到還沒有找到廊橋就只好依依不捨地離開。其實在湖邊走一走拍拍照也不錯，這風景還挺有秋天的氣息，不過一定要注意安全，不要掉進湖裏。

湖邊的這片落羽杉樹林更像是一場秋天的童話（深圳吃喝玩樂提供）

蓮花山頂觀景佳 滿眼盡是大紅花

在山下逛了小半圈完全沒看到廊橋的蹤影，於是小編決定去山頂找找看。俗語話企得高望得遠，看看那座橋在哪個位置。很多人說找不到上蓮花山頂的路，其實小編就隨便走了一條往上面的路，然後看到階梯，就直接上到山頂了。山也不高，很快就到了，so easy！觀景台下圍着一大圈紅豔豔的簕杜鵑，怪不得在山下看山頂有一大片紅色。站在山頂廣場的觀景臺上，眼前這一大片紅花更加好看。

只可惜，最近灰霾太大，沒有藍天白雲，對面的市民中心和平安金融中心都看不清。灰霾嚴重到什麼程度呢？下午一兩點的時候，就跟傍晚要天黑了一樣。不過，陰霾的天氣也不影響遊人跟鄧小平的雕像合影留念。

+ 3 + 2

坐着休息了一個多小時，決定往另外一條大路下山碰碰運氣，正好在分叉路口看到一位保安大叔，順着大叔指的方向，開心地邁開了步伐。尋尋覓覓終相見，那橋便在東北口！往下走之後，一直往右走，最後終於在遠處遙看到了疑似廊橋的蹤影，看到貼了「廊橋方向」的指示，更加確信那邊就是今次要找的目的地。

+ 2

走上廊橋，感覺這座橋特別寬特別長，一眼望不到盡頭。廊橋的兩邊種滿了紅棕色的芒草，特別適合打卡影靚相。加上粉嫩效果的濾鏡，很像之前抖音的網紅粉草。廊橋中間建了很多廊簷和長凳，還種了大紅色的朱瑾和橙紅色炮仗花，待繁華盛開之時，顏值還會更上一層樓。小編發現有很多女孩和拿着長單反的攝影師在這邊拍照，目測這座廊橋即將成為下一個網紅拍照打卡點。

廊橋從蓮花山公園東北出入口通往深業上城三樓，這個彩色小鎮是真的網紅拍照打卡地。很多人在這邊逛逛逛拍拍拍，紅色、黃色、米色繪成一片彩色小鎮，讓這些不規則的房子顯得格外好看。樓上也很適合拍照，很多女孩都在這上面擺出各種Pose。三樓有很多彩色房子，連樓梯都畫上了壁畫，非常賞心悅目。

三樓和商場裏的彩燈蝴蝶樹也非常好看，大家看完是不是也想去打卡？如果是從蓮花山公園去深業上城，可以向園內工作人員查問廊橋的方向，要不然就像小編一樣隨便逛，看看風景也挺好。建議「路癡」們先去深業上城拍照，再去廊橋打卡，廊橋就在三樓的喜茶旁邊。

點擊下圖看清深業上城打卡熱點！

+ 5 + 4 + 3

深業上城小鎮與蓮花山公園的廊橋，屬於蓮花山筆架山空中走廊的一部分，整條連接蓮花山公園和筆架山公園的廊橋，預計2019年底開通，全長1.2公里，步行大約10分鐘。整條廊橋開通後，從蓮花山到筆架山就特別方便，真是愈想愈期待。

【本文獲「深圳吃喝玩樂」授權轉載，微信公眾號：szhen168】