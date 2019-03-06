【你的名字．新宿】瀧做兼職那間Cafe！御苑旁的古雅意大利餐廳

新宿不僅是購物天堂而已，這裡還有許多景點與美食，景點像是新宿御苑、新宿都廳觀景台、歌舞伎町，美食更有各種居酒屋、異國料理、日式餐廳林立。今天就要來與大家分享一間位在新宿御苑旁的美食餐廳：「Café La Boheme」，可以在這吃飽後到新宿御苑裡散步賞花，或是先到新宿御苑參觀後再到這裡品嘗浪漫的美味晚餐。

「Café La Boheme」是一間意式料理餐廳，開設在城市綠洲的新宿御苑旁，整片的透明帷幕玻璃加上綠葉與雪白的窗簾陪襯，挑高的空間設計與特別的裝潢布置令整間店充滿時尚與復古感。但是這樣的餐廳處處都有，Café La Boheme又有什麼特別的地方嗎？

▼▼植物環繞是Café La Boheme的特色，按圖看看餐廳內部裝潢：

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在Café La Boheme全日本13間分店中，人氣最高的莫過於新宿御苑分店了，因為這裡是人氣日劇《失戀朱古力》以及動畫電影《你的名字》中曾出現的場景。

這次是中午前來用餐，因此選擇了中午的套餐方案：「PASTA SET」意粉套餐，餐點附有沙律、6款意粉擇一以及飲品一杯1,980日幣（未稅，約港幣141元），飲品內有兩款是含有酒精的檸檬酒與Sangria水果酒，不喝酒的話也有果汁、咖啡、茶飲或可樂可以選擇。 一旁的水可以選擇氣泡水或是一般的水，這次特別選擇氣泡水增加用餐氣氛。基本甜點有季節蛋糕、焦糖芝士蛋糕、蘋果派、提拉米蘇等選擇，不過這次選擇的是特別的甜品「草莓聖代」。大粒的酸甜草莓撒上白色的糖粉，外觀充滿少女心，份量也非常十足、好吃。

▼▼ Café La Boheme的甜品充滿少女心，點擊大圖看清豐富的美食：

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有機會來到新宿御苑賞花時，不妨順便來一個聖地巡禮吧！走訪一趟Café La Boheme品嘗美食之外，也能體驗一下電影與日劇中的知名場景哦！

總評：雖然是因為電影《你的名字》的關係而打響知名度，但是並不是只有噱頭而已，實際的餐點與環境氣氛都很值得前往用餐。 推薦指數：8.0 / 10.0 人均消費:：午餐1,000 - 1,999日幣（約港幣71 - 135元）、晚餐3,000 - 3,999 日幣（約港幣214 - 285元） 貼心小提醒：麻布十番、台場、青山、澀谷、銀座等熱鬧地方皆設有分店，不過電影中的場景背景是來自於新宿御苑分店，雖然電影熱潮已過，但是用餐時段仍然需要小排隊哦。

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