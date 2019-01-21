【日本旅遊】《你的名字》場景真實存在！三葉家原來喺名古屋北部

2016年夏天瘋迷全日本的動畫 – 你的名字，在上一篇你的名字聖地巡禮 – 諏訪湖篇中，我們一同探訪了傳說中系守町的原型「諏訪湖」地區，但如果你以為聖地巡禮這樣就結束了，那就虧大囉! 究竟「三葉」所居住的超級鄉下在哪呢？宮水家代代相傳的宮水神社真的存在嗎？以及「瀧」為了尋找三葉，與朋友一同前往了哪裡呢？這都將一併在本篇報你知。

文：MichelleAnnChang

到底三葉住的超級鄉下是…?

經由日本在地友人確認，「三葉」所使用的詞彙中有飛驒弁(飛驒地區方言)，以及日本網友的神通廣大，可以確定導演所設定的三葉家在飛驒地區。

飛驒地區在哪呢?

飛驒地區其實是從古時的飛驒國而來，從現今的地圖來看，位於名古屋的北邊，包括了高山市、飛驒市、下呂市以及大野郡，遠近馳名的「白川鄉」、下呂溫泉以及飛驒牛都位於此地。

飛驒地區其實是從古時的飛驒國而來，從現今的地圖來看，位於名古屋的北邊。（MichelleAnnChang 提供）

那宮水神社在哪呢?

飛驒山王宮日枝神社，應該就是電影中的宮水神社

看看這美麗鳥居的比對圖，是不是覺得很像呢? 這是位於飛驒高山市的日枝神社，別名又叫飛驒山王宮日枝神社，它位於「岐阜縣高山市」，距離高山車站約2公里，步行約20分鐘，在高山可是赫赫有名的神社。每年春天會在日枝神社舉辦「高山祭」的春之祭，秋天則在櫻山八幡宮舉辦秋之祭，而如今高山祭也已被列入世界無形文化遺產。

按圖看動畫場景和真實場景的對比吧！

在日枝神社境內有許多百年大杉樹，離市區又稍微有點距離，有別於一般遊客常去的知名神社，這裡反倒給人一種空靈靜謐的感覺，如果是在冬天前往，更能在雪白的景致中體會到神聖的氛圍。

在飛驒地區，還有另一個地點在影片中大量出現，那就是男主角「瀧」與朋友們一同前往的「飛驒古川」。飛驒古川位於高山再往北一點的位置，從JR高山站搭乘電車約10分鐘即可到達。一下車在車站內，馬上可以遇見動畫場景。搭上這一波動畫的風潮，在古川可是來了許多朝聖的同好，雖然飛驒牛吉祥物不一定會出現，但站方可是很貼心的設置了大型立牌供遊客拍照。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：動畫電影–你的名字（君の名は）聖地巡禮part2 – 飛驒古川篇】

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