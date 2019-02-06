【日本．諏訪湖】朝聖《你的名字》：系守町在新海誠故鄉長野縣！

還記得在2016年夏天，在全日本及台灣掀起一陣旋風的動畫電影 ——「你的名字」嗎？唯美的畫風、動人的歌曲外加令人意想不到的故事劇情鋪成，隨著男女主角每次的靈魂交換到相遇，每一幕都如此扣人心弦。在日本甚至吹起一股電影場景聖地巡禮的風潮，不論是男主角「瀧」所走過的東京，甚至是女主角「三葉」居住的飛驒地區，都搭上這部電影的人氣，推出許多活動。

還記得在2016年夏天，在全日本及台灣掀起一陣旋風的動畫電影——「你的名字」嗎? （電影《你的名字》截圖）

但你知道三葉所居住的系守町原型並不在飛驒地區嗎？根據強大網友的推測，系守町的原型應該是導演「新海誠」的故鄉長野縣諏訪，最有利的證明就是動畫中出現的「系守湖」與諏訪湖非常的相似，究竟真相如何，讓我們一起走訪這少有人知的諏訪湖吧!

電影中佔有重要地位的系守湖。（電影《你的名字》截圖）

從google map 可以輕鬆找到位於長野縣的諏訪湖，要拜訪諏訪地區最方便的是搭乘JR至下諏訪站或上諏訪站，而這次我們要走訪的則是位於上諏訪的「立石公園」，網傳在這裡可以看到與動畫中極為相似的諏訪湖。

抵達JR上諏訪車站後，有三種方式可以前往立石公園，包括班次少到不行的巴士、趕時間好朋友卻有點貴的計程車，以及旅行中最信賴的好夥伴11路公車，諸多考量之下，這次決定以步行的方式走上立石公園，雖然要花快40分鐘，但欣賞沿路風景外加健行運動，也是不錯的選擇。

這次決定以步行的方式走上立石公園，雖然要花快40分鐘，但欣賞沿路風景外加健行運動，也是不錯的選擇。（窩日本）

▼▼▼究竟三葉所居住的系守町原型，是否導演新海誠的故鄉長野縣？按下圖跟小編一起追尋真相▼▼▼

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諏訪即使不是為了聖地巡禮，也是一個十分推薦造訪的地點。境內有以天下奇祭聞名、七年才舉行一次「御柱祭」而聞名的4座諏訪神社、溫泉以及在上諏訪的五座酒造，都值得安排個簡單的輕旅行。下次安排行程時，可別忘了諏訪唷。

境內有以天下奇祭聞名、七年才舉行一次「御柱祭」而聞名的4座諏訪神社、溫泉以及在上諏訪的五座酒造，都值得安排個簡單的輕旅行。（諏訪五藏官方網站）

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