【旅遊APP推介】坐廉航自娛必用！iOS用戶萬能影片下載器

為了慳更多於旅程購物、享受美食，現在不少人出行都會選擇坐廉航，但大家都知道廉航並沒有提供太多娛樂，就算是有提供娛樂節目的航空公司，有時電影、電視都未必合大家口味，如果想做到度身娛樂，iOS用戶就一定要用這個「萬能影片下載器」，無論是Facebook、YouTube還是Instagram的影片都可以下載！

自從iOS的用戶更新了《iOS 12》之後，增加了不少新功能，是次介紹的就是能為iPhone無限增值的《Shortcuts（捷徑）》，如果運用得宜可以讓電話發揮最大功能！當中加入「萬能影片下載器」，可於Facebook、YouTube、Instagram中下載影片。選擇好心儀的影片，不論是電影、劇集、綜藝節目還是MV都可以在飛機上觀看。

想坐廉航時享受更多娛樂，記得出發前先下載自己想看的節目！（圖片來源：gettyimages）

Step 1：安裝《Shortcuts》

iOS的用戶可先在itunes下載iOS 12專用程式《Shortcuts》，所以先確保自己的行動裝置已經升級至iOS 12或以上。

按圖查看更多使用介紹▼

用戶下載前應先升級至iOS 12或以上才可使用。（圖片來源：ituens截圖）

Step 2：安裝「萬能影片下載器」

已下載《Shortcuts》的用戶，即可點選下載《萬能影片下載器》的功能指令，然後按「Get Shortcut」繼續，系統將自行安裝並顯示在《Shortcuts》的「Library」頁面。

Step 3：選擇影片來源

成功安裝「萬能影片下載器」後，用戶就可到Facebook、YouTube 或 Instagram中選擇想下載影片，在影片點按 「Share」再選 「Copy Link」。

Step 4：選擇影片質素

如複製的連結不正確，系統亦會彈出相關提示。如成功下載，系統會提供影片下載畫質讓大家選擇。

Step 5：手機相庫中播放

成功下載後，影片會自動儲存於手機相庫中，用戶即可觀看已下載的影片。