【旅遊APP推介】外遊煲劇無難度！5大劇迷必備APP

作為一名專業的「劇迷」，就算去旅行當然都要繼續追劇，特別是血拼了一整天回酒店，又不想那麼早睡的話當然要煲劇！以下5個APP「劇迷」一定要下載啦！

01. 影視大全

「影視大全」可以直接看騰訊視頻、愛奇藝、優酷、土豆、PPTV聚力、搜狐、樂視、西瓜、風行、迅雷等近20家視頻網站的全部內容，不少最新的內地、日韓、歐美的電影、電視劇、綜藝和動漫節目都可以看到。

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「影視大全」可以直接看不同視頻網站的內容。（圖片來源：itunes）

02. 千尋影視

相信有煲開劇的朋友對「千尋影視」這個APP都不會陌生，APP內視頻影片豐富，包括：電影、電視劇、動漫、綜藝、體育等，不過以內地及韓劇為主，而且APP內置離線下載功能，如沒有網絡同樣可以使用。

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APP內視頻影片豐富，包括：電影、電視劇、動漫、綜藝、體育等。（圖片來源：itunes）

03. Viki：精彩亞洲電視劇和電影

APP內集合了韓國、中國、台灣、日本和泰國和全球其它地區電視節目和電影，如付費訂閱Viki Pass成為VIP亦可HD 高畫質、提前觀看Viki 獨家和 Viki 原創的熱門影劇等。

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APP提供多國語言字幕！（圖片來源：itunes）

04. 美劇TV-人人美劇視頻

如果你是一個熱愛美劇的朋友，這個「美劇TV」是個不錯的選擇，而APP還包含了韓劇、日劇、泰劇等。還提供「一鍵緩存」功能，即可以將劇集離線下載，非常方便！

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熱愛美劇的朋友就別錯過這個APP。（圖片來源：itunes）

05. 愛奇藝

內地非常有名的影片平台，「愛奇藝」APP的分類清晰而且選擇非常多，影片按類型、年代等排列，用戶亦可自己搜索。APP最大的功能係可以記得上次播放進度及可設定自動跳過片頭片尾，隨時開始都記得上次看到哪裡。

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「愛奇藝」的節目以內地為主。（圖片來源：itunes）

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。