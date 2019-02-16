【自駕遊】日本雪地自駕遊注意事項！別信GPS、安全車身距離

冬天去日本旅行，很多人都會自駕遊賞雪，玩北海道或東北一帶。但對於我們這些南方人來說，在雪地上開車，其實有一定的危險性，更有不少地方要注意。現在分享一些雪地自駕的經驗和注意事項，好讓你玩得放心。

01. 熟讀地圖 別只信GPS

雖然在日本自駕，網絡穩定，用GPS和google map都非常方便，但有時如果遇上大風雪來臨時需要改路或封路，GPS是不會顯示出來的。所以不要安全依賴GPS，出發前最好先熟讀地圖，亦應該準備好多幾條路線，就算封路都可走另外的路線。

02. 保留較多安全距離

另外要注意的是，雪地較一般路面滑，行車時，最好保留3至4個車身的安全距離，以防有突發事情，你都可以有足夠空間和時間煞車。

大雪下在陌生地方自駕，最重要是保持安全的行車距離。（圖片來源：YouTube截圖）

03. 雪地反射勁 宜備太陽眼鏡

若果你遇上大雪，路面積雪，更需要特別留意，因馬路會變得白茫茫，會較難估計距離。陽光普照時，雪地的折射更是厲害，非常刺眼！記得帶備太陽眼鏡，以減陽光，較為安全。

太陽眼鏡有助你減少雪地的折射。（圖片來源：網絡圖片）

04. 準備充足電油

行車時，還要比平時準備更充足的電油，不要接近沒油才去入，因為雪地行車，有時會因改路封路要改變路線，可能要走較長路段，中途若不夠電油，大件事！所以記得預留充足電油。

記得要準備充足電油，不要接近沒油才去入。（圖片來源：網絡圖片）

05. 減慢車速 依前車路線

當然，在雪地行車，車速一定要比平時慢，才安全。好些時候，因為下雪關係，會看不見行車線，應盡量減慢車速，亦可沿前車的行車路線走，這樣會比較安全。

雪地上開車，會較平時為滑，小心為上。(圖片來源：smartmagazine.jp)

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