【日本情人節】拆解「送朱古力文化」　本命、義理之外仲有兩種…

除了大家耳熟能詳的2月14日情人節之外，相信也有不少喜愛日本文化的粉絲，也都聽過3月14日的白色情人節！由於日本女性通常會選在2月14日這天向暗戀的他告白，而衍伸出男性在3月14日回禮的習俗！女生除了可以選擇送心儀的對方本命朱古力以外，也能送男性朋友、同學或同事義理朱古力（即人情朱古力），以表達感謝的心意！

由於日本女性通常會選在2月14日這天向暗戀的他告白，而衍伸出男性在3月14日回禮的習俗！（GettyImages）

即將迎接一年一度，起源於西方的浪漫情人節了！在這一天，不僅可以在街上看到許多戀人相依或正在享用浪漫燭光晚餐的甜蜜畫面，也能在學校及公司等場所，收到或贈送朋友、同事、單戀的他（她）朱古力或可愛造型的糖果、餅乾！也由於日本比起許多國家，更注重情人節文化，讓它衍伸出獨特的百貨公司商機！

日本情人節獨特文化由來

在1958年2月，由知名朱古力公司「Mary Chocolate Co.」於日本新宿的伊勢丹百貨賣場舉行「Valentine’s Day Sale」，雖然三天內僅賣出5個售價30日幣的片裝朱古力，以及5張定價4日幣的卡片，但卻沒有因此讓它放棄！Mary Chocolate Co.又於隔年販售愛心形狀的朱古力，打出「由女性贈送給心儀男性」的標語，而逐漸造成女性以及報章媒體的迴響，進而奠定日本情人節送朱古力的商業文化，並流傳至今！

在1958年2月，由知名朱古力公司「Mary Chocolate Co.」於日本新宿的伊勢丹百貨賣場舉行「Valentine’s Day Sale」……（Mary Chocolate官網圖片）

2月14日｜情人節（バレンタインデー／Valentine’s Day）

2月14日情人節的由來有眾多說法，其中最有名的是古羅馬皇帝為了充實兵力，下令所有單身男性必須從軍，不得結婚！但一位基督宗教修士秘密替人證婚後被士兵逮捕，並於2月14日這天被處死，而人們為了紀念他的勇敢精神，就將每年的2月14日定為情人節！許多情侶除了會在情人節當天共享浪漫的燭光晚餐之外，也會互相送卡片及禮物，以表達心中的感謝與情意！假如你在情人節前夕造訪日本，就能輕鬆選購琳瑯滿目的情人節限定商品喔！

在1958年2月，由知名朱古力公司「Mary Chocolate Co.」於日本新宿的伊勢丹百貨賣場舉行「Valentine’s Day Sale」（Compathy Magazine提供）

3月14日｜白色情人節（ホワイトデー／White Day）

由於2月14日情人節這天的告白風氣非常盛行，讓女性們可以比平時更容易鼓起勇氣，向暗戀的他訴說情意！也由於情人節的告白文化，已經奠定在日本人的心中，讓它衍伸出3月14日白色情人節的回應日！

據說這個風氣最早是起源於1977年的日本福岡市博多區甜點店「石村萬盛堂」，由於第三代傳人為了刺激買氣，而鼓吹收到朱古力的男性，應該回禮給對方，進而成功造成話題！此外，假如日本男性在2月14日這天收到女性送的義理朱古力（人情朱古力）的話，多半會選擇在3月14日白色情人節以餅乾或糖果作為回禮喔！

在1958年2月，由知名朱古力公司「Mary Chocolate Co.」於日本新宿的伊勢丹百貨賣場舉行「Valentine’s Day Sale」（Compathy Magazine提供）

日本情人節朱古力種類與代表的意義

日本情人節的朱古力主要分成本命朱古力、義理朱古力、友情朱古力及逆朱古力等4種，而這次介紹的本命朱古力，是指在2月14日情人節當天，由女性向心儀的男性贈送的朱古力！

按下圖看本命朱古力代表的意義▼▼▼

按下圖看義理朱古力代表的意義▼▼▼

友情朱古力（友チョコ ）

友情朱古力就如字面上所示，是指在2月14日情人節這天，將自己製作的朱古力或是在各大商場購買的造型朱古力贈送給朋友！據說不只是在年輕人之間流行，就連在許多日本幼稚園或國小孩童之間，也是習以為常的情人節慶祝方式！而日本商人也看準友情朱古力商機，陸續推出只需幾個簡單步驟就能完成的零失手朱古力周邊，以及相關道具及食材，要讓所有年齡層的女性，都能將平時對於朋友的感謝之意，藉由情人節這天盡情表達！

（Compathy Magazine提供）

逆朱古力（逆チョコ）

或許會有很多人想說，假如2月14日是由女性向男性告白的日子的話，那什麼時候才是男性主動告白的日子呢？其實日本情人節為了符合潮流及多元化，也有不少男性會選擇在2月14日情人節這天向心儀的女性贈送朱古力以表達愛意，也就是後來大家所說的逆朱古力！此外，近年日本也十分流行自己朱古力（自己チョコ ），也就是自己買給自己朱古力，以犒賞平時的努力及辛勞！雖然浪漫的情人節與商業脫離不了關係，但或許也正是因為有這個風氣，才能讓很多人成功說出暗藏已久的愛慕之心也說不定！

（Compathy Magazine提供）

日本情人節活動

日本除了會在情人節前夕推出各種不同造型的巧克力及極具特色的美食料理之外，也會在遊樂園、水族館、東京鐵塔、晴空塔等景點舉行情人節的慶祝活動！例如今年2019年，你可以在大朋友小朋友都為之瘋狂的「東京迪士尼樂園」，購買米奇與米妮情人節特別版的巧克力及餅乾等伴手禮、造訪池袋的「陽光水族館」，欣賞情人節版的迷人燈飾、參加「東京晴空塔」的情人節Disco狂歡之夜，或是一邊欣賞璀璨夜景，一邊挑戰「東京鐵塔」情人節特別開放的室外階梯等精彩活動！

2019日本星巴克情人節商品 （日本Starucks官網截圖）

日本必敗的星巴克情人節限定商品

2019日本星巴克情人節商品

國際知名連鎖咖啡店「星巴克」，也看準一年一度的情人節商機，都會於每年一月左右開賣超人氣的情人節伴手禮，總是令粉絲搶破頭！而今年2019年就推出以愛心為主題，售價在620日幣至4,400日幣不等的多款造型保溫杯、水壺、馬克杯及卡片等商品，試圖緊緊抓住對於卡哇伊商品毫無抵抗力的女性及年輕人的心！此外，假如你在官網訂購售價650日幣至1,000日幣不等的星巴克即溶咖啡或掛耳式咖啡等商品，也能收藏到隨貨附贈的情人節限定愛心貼紙喔！

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【日本情人節】日本情人節文化大解密！跟著櫻花妹學習，讓他陷入你的甜蜜圈套！】

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